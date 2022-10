Offerte Fastweb casa per già clienti e abbonati: le offerte di Ottobre 2022

Ecco come navigare da casa alla massima velocità con le soluzioni Internet (sia fibra ottica sia wireless) proposte da Fastweb a Ottobre 2022 . Dagli esperti di SOStariffe.it una panoramica delle promozioni del colosso delle Tlc per chi è già cliente mobile e per chi è un nuovo cliente.

È un ricco ventaglio di soluzioni Internet casa quello che Fastweb mette a disposizione sia di nuovi clienti, sia di coloro che sono già “fedeli” al brand delle Tlc a Ottobre 2022. Un’ampia offerta che include promozioni per navigare alla massima velocità da ogni locale della propria abitazione grazie alle top performance assicurate dalla fibra ottica, così come una soluzione wireless che sfrutta la tecnologia FWA. Non solo: c’è anche la possibilità di attivare l’opzione Internet+Energia, grazie alla partnership tra il colosso delle Tlc e il fornitore di energia Eni Plenitude.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito), è possibile passare ai raggi X le offerte Internet casa di Fastweb, confrontarle e scovare quella “cucita” sulle proprie esigenze di spesa e stili di navigazione.

Fibra ottica: le migliori offerte Fastweb casa di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE 1 Fastweb Nexxt Casa Light per già clienti mobile o nuovi clienti che attivino una SIM Fastweb 23,95 euro al mese (prezzo fisso) fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate a consumo 2 Fastweb Nexxt Casa Light per gli altri clienti 25,95 euro al mese (prezzo fisso) fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate a consumo 3 Fastweb Nexxt Casa 28,95 euro al mese (prezzo fisso) fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate illimitate 4 Fastweb Nexxt Casa Plus 35,95 euro al mese (prezzo fisso) fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate illimitate

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo passato sotto la lente d’ingrandimento le migliori soluzioni Internet casa fibra messe a punto dall’operatore Fastweb a Ottobre 2022. Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna promozione, gli esperti di SOStariffe.it ricordano l’importanza di verificare la copertura di Rete dell’indirizzo della propria abitazione come primo, fondamentale passo in vista della sottoscrizione di una nuova offerta Internet casa.

Da segnalare, inoltre, che per i già clienti Fastweb Casa c’è la possibilità di sottoscrivere una delle offerte proposte chiamando direttamente il Servizio Clienti al numero 192 193 (oppure al +39 3756004193 per chi chiama dall’estero). L’assistenza telefonica è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 24. Per i già clienti che avessero bisogno di assistenza è possibile anche contattare Fastweb via WhatsApp, inviando un messaggio al numero 3756497700.

Fastweb Nexxt Casa Light

Questa soluzione Internet casa di Fastweb assicura connessione illimitata, velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, così come prevede chiamate a consumo al costo di 0,15 euro al minuto verso fissi e mobili nazionali. Inclusi in questo pacchetto ci sono anche l’attivazione della linea e il modem FASTGate. Previsto inoltre l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro.

Questa promozione si caratterizza per il prezzo fisso a 25,95 euro al mese e 30 giorni di prova dall’attivazione. Nel caso si cambiasse idea, è possibile richiedere la disattivazione (con rimborso dei costi sostenuti nel primo mese).

Per i già clienti mobile Fastweb o per i nuovi clienti che decidano di attivare anche una SIM Fastweb è disponibile uno sconto di 2 euro sul canone dell’offerta base che scenderà, quindi, a 23,95 euro al mese. Di seguito le offerte da attivare con la SIM:

Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese;

al mese; Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,95 euro al mese;

euro al mese; Fastweb Mobile Light: minuti, illimitati e 50 GB (anche in 5G laddove c’è copertura del servizio) al costo di 5,95 euro al mese.

Per saperne di più sull’offerta Fastweb Nexxt Casa Light, clicca sul pulsante verde di seguito:

Fastweb Nexxt Casa

Tra le opzioni per avere la fibra superveloce di Fastweb a casa c’è anche la soluzione Fastweb Nexxt Casa, che assicura top performance di navigazione su rete FTTH e la possibilità di beneficiare di 30 giorni di prova dall’attivazione, al prezzo di 28,95 euro al mese.

Altre caratteristiche dell’offerta prevedono:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; attivazione linea;

Internet box Nexxt con Wi-fi 6 e Alexa integrata;

accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali;

, la scuola delle professioni digitali; possibilità di arricchire l’offerta base con l’aggiunta di un amplificatore Wi-FI Booster (al costo di 4 euro in più al mese), per sfruttare la potenza della connessione Fastweb in ogni angolo di casa.

Per avere una panoramica completa dell’offerta Fastweb Nexxt Casa, è possibile cliccare al link di seguito:

Fastweb Nexxt Casa Plus

Fibra ultraveloce Fastweb, chiamate illimitate, modem di ultima generazione con Alexa integrato, un amplificatore Wi-Fi Booster e un’assistenza Plus, con interventi tecnici sempre gratuiti. È un’offerta per chi non si accontenta, quella assicurata da Fastweb Nexxt Casa Plus, attivabile al costo di 35,95 euro al mese (prezzo fisso). Anche in questo caso, sono previsti 30 giorni di prova e nel caso si cambiasse idee è possibile richiedere la disattivazione della linea fissa, con il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Di seguito la carta d’identità di questa soluzione Internet casa fibra:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

in download e 300 Mbps in upload; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa;

1 Amplificatore Wi-Fi Booster;

attivazione linea;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy;

assistenza Plus ;

; assicurazione Casa Quixa gratuita.

Anche in questo caso, con l’attivazione di una SIM Fastweb per lo smartphone è possibile ottenere uno sconto di 2 euro sul canone dell’offerta base che scenderà, quindi, a 33,95 euro al mese.

Per conoscere altri dettagli della proposta Fastweb Nexxt Casa Plus, segui il link:

Tecnologia FWA: le offerte Fastweb per navigare da casa a Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE 1 Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese (prezzo fisso) fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

Per i clienti che abitino in una zona non ancora raggiunta dalla fibra ottica FTTH o che siano sprovvisti di una linea telefonica tradizionale, Fastweb assicura la possibilità di navigazione a velocità elevate grazie alla promozione Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta, appunto, la tecnologia wireless FWA (Fixed Wireless Access). Essa consente alla fibra ottica di arrivare fino alla stazione radio di base, per poi far viaggiare il segnale tramite la rete 4G o 5G fino al modem di casa propria. Di seguito la soluzione Fastweb “senza fili” sotto i riflettori:

Fastweb Casa Light FWA

Con questa promozione si può navigare da casa senza limiti (fino a 1 Gbps in download) al prezzo di 19,95 euro al mese. Ecco i punti di forza dell’offerta:

navigazione senza limiti a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

costo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi ;

; nessun vincolo di durata e possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

In questa offerta le chiamate non solo incluse. C’è però la possibilità di personalizzare l’offerta base con alcune opzioni aggiuntive: amplificatore Wi-Fi Booster (a 4 euro in più al mese) per avere Internet potente in tutta la casa e una SIM Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese (con 150 Giga anche in 5G e chiamate illimitate) o a 11,95 euro al mese (con 300 Giga anche in 5G e chiamate illimitate) o, infine, a 5,95 euro (con 50 Giga anche in 5G e chiamate illimitate).

Per avere una panoramica completa della promozione Fastweb Casa Light FWA:

Internet casa ed energia: l’offerta Fastweb-Plenitude a Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE 1 Fastweb Neext Casa + Plenitude 18,95 euro al mese (per 24 mesi) con attivazione di fornitura luce e gas Plenitude

21,95 euro al mese (per 24 mesi) con attivazione di fornitura o solo luce o solo gas con Plenitude fino a 2.5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate illimitate

Tra le opzioni per avere la super fibra di Fastweb a casa c’è anche la soluzione Internet+Energia, frutto dell’alleanza tra Fastweb e Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica. In questo caso, si potrà beneficiare della fibra ultraveloce, delle chiamate illimitate e dell’offerta energia e/o gas di Plenitude a partire da 18,95 euro al mese per due anni e poi 25,95 euro al mese.

Ecco un quadro completo dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

da telefoni fissi e mobili; offerta energia Plenitude in promozione;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

possibilità di accedere gratuitamente a tutti i corsi della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali nata dalla partnership tra Fastweb e Fondazione Cariplo;

, la scuola delle professioni digitali nata dalla partnership tra Fastweb e Fondazione Cariplo; contributo di attivazione incluso.

Questa promozione può essere sottoscritta a un costo mensile di 18,95 euro al mese (per 24 mesi) da chi attiverà una doppia fornitura (luce + gas) con Eni Plenitude. La quota mensile della fibra Fastweb, invece, è pari a 21,95 euro al mese (per 24 mesi) nel caso di sola attivazione della fornitura luce o sola attivazione della fornitura gas con Eni Plenitude.

Per una panoramica dell’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude, segui il link:

