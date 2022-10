DAZN introduce nuove condizioni di recesso: ecco le novità per i clienti

Cambiano le condizioni di recesso per DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport sta informando i suoi utenti in merito ad un importante novità del servizio che entrerà in vigore a partire dal prossimo 30 ottobre 2022 con una modifica delle condizioni di utilizzo. Non ci sono aumenti per gli utenti ma cambiano le tempistiche di recesso dell'abbonamento attivo. Ecco i dettagli completi:

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Novità in arrivo per DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport e unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A per questa stagione sta informando i suoi clienti in merito ad una modifica delle condizioni contrattuali del proprio servizio. La modifica riguarda il recesso dell’abbonamento che, pur continuando ad essere gratuito, seguirà ora tempistiche differenti.

DAZN cambia le tempistiche di recesso: ecco le nuove modalità

CAMBIA IL RECESSO DALL’ABBONAMENTO DAZN sistema precedente di recesso DAZN: l’abbonamento viene interrotto alla data di rinnovo successivo senza addebiti nuovo sistema di recesso DAZN: l’abbonamento si interrompe 30 giorni dopo la richiesta del cliente con la necessità di pagare i giorni extra compresi tra la data del prossimo rinnovo e la data di disattivazione

In base alle nuove condizioni del servizio, annunciate dall’azienda con una comunicazione inviata in questi giorni ai suoi clienti, il recesso dell’abbonamento a DAZN seguirà ora tempistiche differenti. I clienti che chiederanno la disattivazione dal proprio abbonamento, infatti, dovranno attendere nuove tempistiche per poter registrare l’effettivo recesso.

A partire dal 30 ottobre, infatti, il recesso dall’abbonamento si perfezionerà 30 giorni dopo la richiesta da parte dell’utente. In qualsiasi momento, i clienti DAZN potranno richiedere la disattivazione dell’abbonamento in corso (basta accedere al sito ufficiale e andare nella sezione Il mio Account e seguire la procedura indicata).

L’accesso ai contenuti dell’abbonamento DAZN resterà attivo fino all’ultimo dei trenta giorni successivi alla richiesta. Da notare che al cliente verrà addebitato l’importo del canone di abbonamento relativo al periodo fino alla scadenza del predetto termine. Dal canone verranno poi decurtati i giorni già corrisposti.

Per chiarire al meglio quelle che sono le nuove modalità di recesso stabilite da DAZN andiamo a fare un esempio.

abbonamento DAZN già pagato fino al 31 dicembre 2022

data della richiesta di recesso 15 dicembre 2022

cosa succedeva prima: il cliente registrava la disattivazione dell’abbonamento in data 31 dicembre 2022, senza alcun costo extra

cosa succede con le nuove condizioni: il cliente potrà accedere a DAZN fino al 15 gennaio 2023 con il periodo 1° gennaio – 15 gennaio che andrà pagato con un importo pari alla metà del canone mensile (in quanto si tratta di un periodo composto di 15 giorni)

Il nuovo sistema di recesso introdotto da DAZN è valido per tutti e due i piani d’abbonamento previsti dalla piattaforma (ovvero DAZN Standard e DAZN Plus). Le nuove condizioni non si applicano alle offerte attivate in abbinamento a TIMVISION. Da notare che per tutti i clienti DAZN c’è tempo per esercitare il diritto di recesso gratuito, a seguito della modifica delle condizioni contrattuali annunciata in queste ore da DAZN, entro il prossimo 30 novembre 2022. Come sempre in questi casi, non sono previste penali e costi extra.

Quanto costa DAZN e come seguire tutta la serie A

Le nuove modalità di recesso di DAZN non cambiano le carte in tavola per quanto riguarda costi e modalità per l’accesso al servizio e alle partite di Serie A. Per seguire tutto il campionato di Serie A è possibile attivare un nuovo abbonamento DAZN (tenendo presente il nuovo meccanismo di recesso “a 30 giorni” ma senza penali). DAZN ha un costo di:

29,99 euro al mese scegliendo DAZN Standard

scegliendo 39,99 euro al mese scegliendo DAZN Plus, abbonamento che include la “doppia utenza” e permette la visualizzazione dello stesso evento anche utilizzando due dispositivi collegati tramite reti Internet differenti

Con DAZN è possibile accedere a tutte le partite di Serie A, alla Serie B, all’Europa League, alla Liga spagnola e a tanti altri eventi sportivi. Per un quadro completo sui contenuti dell’abbonamento e per attivare un abbonamento a DAZN è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva subito DAZN »

Da notare che i clienti DAZN che hanno un abbonamento Sky attivo possono attivare il canale ZONA DAZN su Sky per seguire le partite tramite la TV satellitare. Il costo dell’offerta, che può essere richiesta dal proprio account DAZN, è di 5 euro al mese.