Una carta prepagata con IBAN senza conto corrente è vantaggiosa perché può sostituire un conto corrente tradizionale e farti risparmiare sui costi del canone annuale e delle commissioni. E, per questo motivo, tale tipo di carta prepagata è anche chiamata più semplicemente “carta conto“, in quanto permette l’operabilità di un conto normale, ma con la flessibilità di una carta ricaricabile.

Per trovare le migliori offerte tra i partner ad aprile 2024, c’è il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it che confronta le proposte più convenienti. Per saperne di più e avere una fotografia delle alternative più vantaggiose, clicca sul bottone verde qui sotto:

CONFRONTA LE CARTE DI CREDITO »

Carta prepagata con IBAN senza conto corrente: le alternative di aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Mastercard di Conto corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

per la versione virtuale emissione della versione fisica della carta al costo di 10 €

disponibilità massima: 4.500 €

ricarica della carta: 1 € di commissione

2 € di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero Carta Revolut canone annuo gratuito

carta di pagamento inclusa

prelievo contanti gratuito fino a 200 € (anche all’estero)

bonifico istantaneo gratuito SEPA

3 mesi gratuiti della versione Revolut Premium per i nuovi clienti 3 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo canone annuale zero per la versione virtuale

per la versione virtuale ricarica senza commissioni

250 € di limite mensile di spesa

di limite mensile di spesa 250 € di prelievo massimo giornaliero

collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

Con il Conto Corrente Arancio, c’è la Carta Prepagata Mastercard di ING che è a canone zero e ha le seguenti caratteristiche:

disponibilità massima di 4.500 euro;

costo di 1 euro per la ricarica;

prelievo di contante da sportello ATM in Italia e all’estero: 2 euro di commissione;

collegamento ai principali wallet digitali;

rilascio della versione fisica al costo di 10 euro;

fino a 4 carte prepagate per ogni Conto Corrente Arancio posseduto.

Questa carta di credito prepagata è abbinata a Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale e con identificazione con SPID è ancora più veloce. Questo conto mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale per i primi 12 mesi è a zero spese, poi prevede un canone di 2 euro al mese. Ma questo costo è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o, in alternativa, con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Questa offerta prevede anche:

carta di debito Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti;

fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti; possibilità di richiedere una Carta di credito Mastercard Gold con canone azzerabile (anziché 2 euro al mese) soddisfacendo alcune condizioni.

Con l’apertura di Conto Corrente Arancio, è anche possibile avere il conto deposito Conto Arancio che, se attivato entro l’11 maggio 2024, offre un rendimento del 5% lordo annuo per 12 mesi e senza vincoli. Per avere questo tasso di interesse, occorre accreditare lo stipendio e avere entrate sul conto di 1.000 euro al mese.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Carta Revolut Standard

L’app finanziaria Revolut mette a disposizione il conto online Revolut Standard a zero spese. E se sei un nuovo cliente puoi avere per tre mesi gratis il conto Revolut Premium. Con Revolut Standard è inclusa una vantaggiosa carta di pagamento, con collegamento a Google Pay ed Apple Pay e appartenente al circuito Visa. Altre caratteristiche del conto Revolut sono le seguenti:

bonifici e possibilità di inviare in tempo reale (o richiedere) pagamenti;

e possibilità di inviare in tempo reale (o richiedere) pagamenti; cashback 10% prenotando (gratuitamente) l’alloggio delle proprie vacanze tramite Revolut;

prenotando (gratuitamente) l’alloggio delle proprie vacanze tramite Revolut; possibilità di fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelievo di denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%; stipula di assicurazioni : dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno;

: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno; trasferimento di denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Inoltre, se sei un cliente Revolut Standard, puoi anche attivare Revolut <18, il conto per minorenni gratuito (dai 6 ai 17 anni), con carta prepagata (ricaricabile) in versione fisica e virtuale.

La versione gratuita per 90 giorni del conto Revolut Premium ti offre una serie di servizi extra rispetto alla versione Standard. Ecco quali sono:

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con una soglia di 400 euro al mese . Oltre questo importo è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato;

. Oltre questo importo è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato; possibilità di creare carte virtuali usa&getta;

cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

accesso a 5 criptovalute ;

; polizza assicurativa medica internazionale ;

; assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile

C’è da notare che, al termine del periodo promozionale, puoi passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure scegliere di continuare a tenere attivo il piano Premium, pagando un canone di 9,99 euro al mese.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta Revolut, vai al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO REVOLUT STANDARD »

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

La Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo è abbinata all’app Tinaba che ti permette di aprire il conto corrente a zero spese (senza neanche l’imposta di bollo) Tinaba Start. Le caratteristiche di questa carta sono:

canone annuo gratuito per la versione virtuale ;

; appartenenza al circuito Mastercard;

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

costo di 7,99 euro per la versione fisica;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

primi 12 prelievi di contanti gratuiti da ATM nell’Unione europea, poi 2 euro (servizio solo con carta fisica) ;

; due ricariche mensili gratuite, poi costo di 0,99 euro per importi inferiori a 20 euro.

Il conto corrente online Tinaba Start, invece, prevede i seguenti servizi:

accredito dello stipendio o pensione;

bonifici ordinari e istantanei senza commissioni in area SEPA;

senza commissioni in area SEPA; pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA gratuiti;

ricariche telefoniche senza costi;

senza costi; conto deposito abbinato con tasso di interesse del 3% lordo per soli 3 mesi di vincolo;

per soli 3 mesi di vincolo; promozione Tinabaroll, invita i tuoi amici in Tinaba e ottieni fino a 100 euro di bonus.

Per saperne di più dell’offerta di Tinaba, vai al link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO TINABA »

Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA