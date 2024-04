Iliad lancia un nuovo servizio per i suoi utenti: la personalizzazione del numero di cellulare . Al momento dell'attivazione di un nuovo numero, infatti, è ora possibile scegliere le ultime 6 cifre, in modo da poter inserire un numero fortunato o una combinazione significativa all'interno del numero di cellulare. Vediamo come funziona il servizio.

Continua a crescere la gamma di servizi di Iliad che oggi ha annunciato il lancio del servizio di personalizzazione gratuita del numero di telefono cellulare. Si tratta di un sistema che permette all’utente di poter personalizzare, almeno in parte e compatibilmente con la disponibilità della numerazione scelta, il proprio numero al momento dell’attivazione di una nuova SIM (senza contestuale richiesta di portabilità). Il sistema è attivo da oggi e può essere sfruttato sia in caso di attivazione online di una SIM che in caso di attivazione in negozio.

Come funziona la personalizzazione del numero con Iliad

Il sistema lanciato da Iliad per la personalizzazione del numero segue un meccanismo molto semplice: gli utenti possono scegliere le ultime 6 cifre del proprio numero, in modo da includere una data particolare, un numero fortunato o una qualsiasi combinazione speciale, che sia anche facile da ricordare.

Il numero personalizzato sarà così composto:

un prefisso già definit o (i numeri delle nuove SIM Iliad richieste senza portabilità iniziano per 351 oppure 352)

o (i numeri delle nuove SIM Iliad richieste senza portabilità iniziano per 351 oppure 352) una cifra assegnata in modo casuale

sei cifre scelte liberamente dall’utente, compatibilmente con la disponibilità della numerazione scelta

La possibilità di personalizzazione del numero delle SIM Iliad è un servizio completamente gratuito e può essere richiesto in fase di attivazione di una nuova SIM, sia online che in negozio. Si tratta, quindi, di un servizio aggiuntivo che non va ad alterare le offerte Iliad ma che può rappresentare un gradito plus per gli utenti.

Le offerte Iliad di aprile 2024

Per passare a Iliad in questo momento è possibile puntare su Giga 120. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G

Il costo è di 7,99 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. L’offerta è valida sia per nuovi numeri che in caso di portabilità da un altro operatore.

Da notare anche Giga 180. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile sia con portabilità che per nuove attivazioni.

