Carte di credito senza busta paga non sono più un’eccezione. Per sapere come richiederne una, ecco una serie di consigli utili. Con il comparatore di SOStariffe.it , invece, una selezione delle offerte più vantaggiose di agosto 2023 .

Una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio sul quale addebitare i pagamenti effettuati con la carta stessa. Addebito che avviene solitamente alla metà del mese successivo. E questo è il motivo per il quale una banca chiede al richiedente della carta delle garanzie di reddito o patrimoniali.

Prima di sapere come sia possibile ottenere una carta di credito anche senza avere una busta paga, è necessario evidenziare che, con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, è possibile trovare le soluzioni più convenienti di agosto 2023 al fine di avere una carta di credito da utilizzare durante le vacanze e i viaggi estivi.

Carta di credito senza una busta paga: come averne una ad Agosto 2023

COME AVERE UNA CARTA DI CREDITO SENZA BUSTA PAGA 1 È possibile avere una carta di credito anche in assenza di una busta paga 2 Occorre avere un flusso costante di denaro sul conto corrente d’appoggio, oppure versamenti periodici, e coprire con regolarità i pagamenti effettuati con la carta 3 Non è obbligatorio avere un garante per ottenere una carta di credito in assenza di una busta paga. Questa è un’opzione che varia da banca a banca

Anche senza avere una busta paga è possibile ottenere una carta di credito. Ciò che è importante per una banca è che il richiedente:

versi regolarmente del denaro sul conto a cui si appoggia la carta di credito;

riesca con il saldo del conto corrente a coprire con regolarità i pagamenti eseguiti con la carta.

In assenza di un’entrata regolare, o con un saldo del conto corrente spesso in negativo, o dell’impossibilità di coprire regolarmente i pagamenti effettuati con la carta, allora si richiede la presenza di un garante, ossia una figura terza che soddisfi i requisiti di reddito o patrimoniali necessari per il rilascio della carta stessa e che nel caso provveda ai pagamenti addebitati sul conto d’appoggio.

C’è inoltre da osservare che anche senza busta paga si può attivare una carta di credito con rimborso a rate (revolving), così come è possibile attivare anche una carta con rimborso a saldo, cioè in una soluzione. Si tratta di un’opzione che varia da banca a banca.

Carte di credito senza busta paga: le soluzioni di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1 Carta YOU canone annuale gratuito

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente 2 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone di 20 €/anno

fido di 1.500 €/mese 3 Carta Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500€ o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di 24€

in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500€ o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di fido di 1.500 €/mese 4 Carta Gold Widiba di Banca Widiba canone di 50 €/anno

fido di 3.000€/mese

Ecco qui sotto quali sono le caratteristiche delle carte di credito più vantaggiose di agosto 2023.

Carta YOU di Advanzia Bank

Advanzia Bank propone Carta YOU. Per richiedere questa carta di credito non occorre aprire un conto corrente presso la banca stessa. Quest’offerta si contraddistingue per:

canone annuo gratuito ;

; appartenenza al circuito Mastercard;

collegamenti con Google Pay o Apple Pay ;

; addebito a saldo;

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente , ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; nel corso del tempo, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, il cliente potrà richiedere un aumento del plafond ;

, ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; nel corso del tempo, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, ; pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero.

La procedura per richiedere Carta YOU è completamente online, come requisito principale c’è quello di avere un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.

Per avere una panoramica dell’offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

Carta Classic/Gold Widiba di Banca Widiba

Banca Widiba ha un’offerta vantaggiosa: Carta Classic Widiba, la carta di credito con fido fino a 1.500 euro al mese e un canone annuale di 20 euro.

Per i clienti più esigenti e che avessero bisogno di un fido mensile maggiore c’è invece Carta Gold Widiba, con un plafond mensile fino a 3.000 euro e un canone annuo di 50 euro.

Con attivazione immediata, addebito a saldo, circuito MasterCard o Visa e tecnologia contactless, queste due carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start che può essere aperto e gestito tramite Internet banking e mobile banking.

Le due carte (disponibili anche in versione fisica) si appoggiano a Widiba Start, un conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 6 settembre 2023, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi ha più di 30 anni i primi 12 mesi. Al termine di questo periodo, i clienti hanno comunque la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni.

Questo conto online include gratuitamente anche carta debito, prelievi di contante da ATM superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia, bonifico online in area SEPA, PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Con l’apertura di Widiba Start entro il 6 settembre 2023, è possibile avere un rendimento annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e attivando i vincoli entro 30 giorni dall’apertura del conto. Le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, vai al link qui di seguito:

Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING

Conveniente è anche la carta di credito Mastercard Gold legata a Conto Corrente Arancio di ING. Questa carta ha un fido mensile di 1.500 euro, con collegamento a Apple Pay e Google Pay, ed è a canone zero:

in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro;

oppure avendo attivo un piano Pagoflex per acquisti superiori a 200 euro;

In alternativa, il canone sarà di 2 euro al mese, per un totale di 24 euro l’anno.

Per attivare questa carta di credito è necessario l’accredito sul conto dello stipendio o della pensione, oppure l’esistenza, al momento dell’attivazione, di un saldo disponibile sul conto di almeno 3.000 euro e di un saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione di almeno 3.000 euro.

Questa carta si appoggia a Conto Corrente Arancio che è sempre gratuito. Questo prodotto bancario, che si apre tramite Internet con la firma digitale, offre una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale è a zero spese per i primi 12 mesi, poi il canone ha un costo di 2 euro al mese. Ma tale costo è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese. Le sue caratteristiche sono:

carta di debito Mastercard inclusa;

Mastercard inclusa; collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Inoltre, con l’apertura di Conto Corrente Arancio e attivandolo con un primo bonifico, fino al 31 dicembre 2023, si riceverà via email il proprio «codice amico» personale che si potrà condividere con i propri amici, invitandoli a diventare clienti della banca. Una volta che il proprio amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, entrambi riceverete un buono regalo Amazon.it da 50 euro sempre tramite email. Si potranno ottenere fino a 10 buoni da 50 euro presentando al massimo 10 amici.

Banca ING offre ai titolari di Conto Corrente Arancio il conto deposito Conto Arancio, che offre un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi. Poi un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo. Per usufruire di questo rendimento occorre attivare Conto Arancio entro il 7 ottobre 2023.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

