Carta di credito online: le offerte di luglio 2020

Nella scelta della migliore carta di credito è necessario valutare, nei minimi dettagli, diversi fattori. La carta di credito, infatti, è uno strumento di pagamento che presenta caratteristiche ben precise e comporta costi e limitazioni per il cliente. Ecco quali sono le migliori offerte di luglio 2020 per chi è in cerca di una nuova carta di credito online con la possibilità di ridurre al minimo i costi senza per questo rinunciare ad uno strumento di pagamento che sia completo ed efficace, sotto tutti i punti di vista.

Come scegliere la migliore carta di credito online in base alle proprie esigenze? Il mercato bancario italiano propone svariate opzioni per gli utenti che vogliono accedere ad una carta di credito che sia economica, quindi con costi di gestione minimi, e vantaggiosa, con tanti servizi inclusi e con la possibilità di poter eseguire liberamente tutte le operazioni di cui si ha bisogno.

Per la scelta della migliore carta di credito è opportuno valutare diverse opzioni. Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per carte di credito che offre la possibilità di accedere a tutte le principali soluzioni attualmente attivabili online.

Per poter individuare la migliore carta da attivare è opportuno valutare diversi elementi. Il primo fattore da considerare sono i costi “fissi” di gestione, a partire dal canone annuo e dal costo d’emissione. Bisognerà poi considerare anche le commissioni presenti sulle singole operazioni, come ad esempio l’anticipo di denaro, e i limiti di utilizzo, come il plafond e i limiti giornalieri. Anche il supporto alle modalità di pagamento contatcless ed alle app di pagamento come Google Pay e Apple Pay è un fattore da considerare.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di luglio 2020 per richiedere una carta di credito online.

Widiba

Una delle migliori soluzioni per chi è in cerca di una carta di credito viene proposta da Widiba, banca online del gruppo MPS. Attivando il Conto Widiba, infatti, sarà possibile richiedere la carta di credito con condizioni particolarmente agevolate. Il conto e la carta di credito sono attivabili e gestibili direttamente online, semplificando al massimo tutta la procedura di sottoscrizione da parte dell’utente.

Il Conto Widiba è un conto corrente a zero spese per il primo anno. Successivamente, il conto prevede un canone trimestrale di 5 Euro che viene azzerato impostando l’accredito dello stipendio o la pensione oppure mantenendo una giacenza media superiore a 5 mila Euro. Rispettando queste condizioni, il conto proposto da Widiba è gratis a tempo indeterminato. Da notare, inoltre, che il Conto Widiba presenta la possibilità di eseguire bonifici SEPA senza commissioni ed include una carta di debito con canone zero.

La carta di debito permette di effettuare pagamenti, online e in negozio, senza commissioni e prelevare denaro contante senza alcun costo aggiuntivo (in area Euro) per importi superiori a 100 Euro. Il conto corrente di Widiba permette di aprire linee libere e vincolante per sfruttare tassi di interesse particolarmente convenienti. Per chi richiede il conto, inoltre, la PEC e la firma digitale sono gratuiti fino a quando il conto resterà attivo.

Passiamo ora alla Carta di Credito. I clienti che scelgono Widiba possono richiedere online la Carta di Credito Classic (con possibilità di scelta tra circuito Visa e circuito Mastercard). La carta presenta un canone trimestrale di 5 Euro ed include un plafond di 1.500 Euro. Da notare, inoltre, che è possibile utilizzare la carta anche per richiedere un anticipo di contante con una commissione del 4% sull’importo richiesto (minimo 2,50 Euro sia in area Euro che area extra Euro).

Per i clienti più esigenti, inoltre, Widiba mette a disposizione anche la Carta di Credito Gold (canone trimestrale di 12,50 Euro e plafond di 5.000 Euro) e la Oronero (canone trimestrale di 12,50 Euro e plafond di 10.000 Euro). Tutte le carte supportano le transazioni tramite Google Pay ed Apple Pay con la possibilità, quindi, di registrare la carta all’interno del proprio smartphone ed effettuare pagamenti con il proprio dispositivo al POS grazie al chip NFC.

Segnaliamo, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano il Conto Widiba a luglio 2020 sono previsti i seguenti bonus:

possibilità di attivare una linea vincolata a 6 mesi con tasso lordo annuo di 1,5%

promo Telepass: 5% di sconto per i pedaggi per tutto il 2020

L’attivazione del Conto Widiba e la successiva richiesta della Carta di Credito può essere effettuata tramite una semplice procedura online attivabile dal sito ufficiale della banca, cliccando sul box qui di sotto:

Webank

Un’altra ottima opzione da tenere in considerare per attivare una nuova Carta di Credito online a luglio 2020 viene offerta da Webank, banca online di Banco BPM. I clienti che richiedono l’attivazione di Conto Webank, un conto corrente a zero spese, hanno la possibilità di richiedere una delle carte di credito della gamma Cartaimpronta che Webank mette a disposizione dei suoi clienti. Si tratta di una delle soluzioni più convenienti per chi è in cerca di una nuova carta di credito.

Partiamo dall’analisi del conto corrente. Il Conto Webank è un conto corrente a zero spese. Oltre al canone mensile, infatti, anche tutte le altre operazioni principali non prevedono costi. I bonifici SEPA sono senza commissioni e la carta di debito collegata al conto presenta un canone azzerato e permette di effettuare prelievi senza commissioni, in Italia ed in Europa, e di effettuare pagamenti senza costi sia online che al POS. Da notare la possibilità di arricchire il conto corrente anche con delle carte prepagate.

Per quanto riguarda la Carta di Credito, invece, chi richiede il Conto Webank ha la possibilità di richiedere l’emissione di una delle carte della gamma Cartaimpronta. Il cliente può richiedere la soluzione più in linea con le proprie esigenze in modo da poter contare su di uno strumento di pagamento valido e completo. A disposizione dei clienti Webank ci sono le seguenti opzioni:

Cartaimpronta One: questa carta di credito presenta un canone annuo azzerato e un plafond che va da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 7.800 Euro; da notare che c’è la possibilità di richiedere una seconda carta ad un costo annuo di 12 Euro; l’anticipo contante (tramite ATM) prevede una commissione del 3% dell’importo richiesto con un minimo di 3 Euro, sia in area Euro che in area extra Euro; l’importo massimo giornaliero per il prelievo è di 300 Euro; tutte le operazioni effettuate in valuta diversa dall’Euro prevedono, inoltre, una commissione dell’1.5%

questa carta di credito presenta un canone annuo azzerato e un plafond che va da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 7.800 Euro; da notare che c’è la possibilità di richiedere una seconda carta ad un costo annuo di 12 Euro; l’anticipo contante (tramite ATM) prevede una commissione del 3% dell’importo richiesto con un minimo di 3 Euro, sia in area Euro che in area extra Euro; l’importo massimo giornaliero per il prelievo è di 300 Euro; tutte le operazioni effettuate in valuta diversa dall’Euro prevedono, inoltre, una commissione dell’1.5% Cartaimpronta Gold Plus: questa carta è l’opzione ideale per i clienti più esigenti che scelgono Webank; in questo caso, il canone annuo previsto è di 49 Euro (anche un’eventuale seconda carta includerà un costo di 49 Euro) mentre il plafond va da un minimo di 5.200 Euro ad un massimo di 30.000 Euro; l’anticipo contante (tramite ATM) prevede una commissione del 3% dell’importo richiesto con un minimo di 3 Euro, sia in area Euro che in area extra Euro; l’importo massimo giornaliero per il prelievo è di 600 Euro; tutte le operazioni effettuate in valuta diversa dall’Euro prevedono, inoltre, una commissione dell’1.5%

Il Conto Webank ed una delle carte di credito Cartaimpronta sono disponibili per tutti i clienti che scelgono Webank. L’attivazione del conto e la successiva richiesta della carta di credito sono disponibili tramite una semplice procedura online, dal sito Webank, che può essere attivata cliccando sul box qui di sotto:

Unicredit

Tra gli istituti bancari che mettono a disposizione degli utenti la possibilità di richiedere una carta di credito online troviamo anche Unicredit. In particolare, richiedendo il Conto My Genius di Unicredit sarà possibile accedere alle varie proposte della banca per abbinare ad un conto corrente completo anche una carta di credito. Il Conto My Genius, nella sua versione base, presenta un canone mensile di 3 Euro ed include anche una carta di debito internazionale.

Chi è interessato ad abbinare al conto una carta di credito può richiedere l’attivazione del modulo Gold dal costo di 12 Euro al mese. Tale modulo permette di accedere alla carta di credito UniCreditCard Flexia. Questa carta presenta una quota annuale di 42 Euro e può essere utilizzata anche come carta revolving oltre che come carta a saldo. Il modulo Gold include anche la prepagata UniCreditCard Click, la possibilità di eseguire bonifici SEPA online senza costi aggiuntivi e il modulo assegni con carnet da 10.

Da notare, inoltre, che il costo complessivo legato al Conto My Genius ed al modulo Gold può essere ridotto di 2 Euro al mese andando ad impostare l’accredito di pensione o stipendio (accredito minimo di 750 Euro) e di ulteriori 2 Euro al mese nel caso in cui il cliente che attivi il conto abbia meno di 30 anni. Il Conto My Genius è ulteriormente personalizzabile con una serie di moduli aggiuntivi che vanno ad arricchire i servizi offerti al cliente.

My Genius è attivabile e gestibile direttamente online, tramite il sito Unicredit, cliccando sul box qui di sotto:

