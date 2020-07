Tariffe telefoniche per bambini 2020: SIM e offerte di luglio 2020

I bambini oggi sono molto più consapevoli della tecnologia rispetto al passato ma non bisogna dimenticare che necessitano di tutte le forme di tutela per proteggerli dalle potenziali minacce online. Scopri le migliori tariffe telefoniche per bambini e tutti i servizi specifici per loro

Sono molti i genitori che concedono ai propri figli l’utilizzo dello smartphone per poter sempre sapere come contattarli. Diversi operatori di telefonia mobile hanno quindi realizzato offerte ad hoc per i bambini per mettere a loro disposizione una serie di servizi per permettergli di navigare su Internet, chattare con gli amici e giocare in mobilità in tutta sicurezza.

Tariffe telefoniche per bambini 2020

1. Tim Junior

Minuti illimitati verso 2 numeri Tim

200 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

200 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Tim I Love Games

Tim Safe Web

L’offerta di Tim ha un costo di 7,99 euro al mese o 39,99 euro per 6 mesi. Non sono previsti costi di attivazione ma la tariffa è valida solo per i nuovi clienti con meno di 16 anni compiuti. E’ possibile utilizzare le app di messaggistica come Whatsapp, Facebook Messanger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line senza consumare il traffico dati incluso nel piano.

Tim I Love Games offre accesso gratuito ad un ricco catologo di giochi mobili, anche quelli che solitamente sono disponibili solo in modalità Premium. All’interno sono disabilitati acquisti in-app e pubblicità. L’app è disponibile per iOS, Windows Phone e Android. Giocando non si consuma il traffico dati incluso nel piano telefonico.

Tim Safe Web Plus è una piattaforma che garantisce la massima protezione per tutta la famiglia dalle principali minacce del web, siti pericolosi e phishing oltre a bloccare l’attivazione di servizi a pagamento. L’app Tim Protect offre:

Blocco di app ritenute non adatte ai minori

Impostazione di orari per l’uso di app e Internet

Geolocalizzazione

Monitoraggio dei social network

2. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta di WindTre ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Oppo A91 – 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 29,99 euro di anticipo

3. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P40 Lite E – 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 29,99 euro di anticipo

4. Shake Remix Unlimited Junior

Minuti illimitati per chiamare 2 numeri Vodafone

300 minuti verso tutti

50 SMS

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

12 mesi di Keepers (fino al 31/3/21)

Protezione bambino di Rete Sicura

La promozione di Vodafone ha un costo di 9,99 euro al mese ed è in esclusiva per chi ha tra 8 e 15 anni compiuti. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro. La tariffa permette di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare traffico dati. Inoltre, sono bloccate le chiamate e SMS verso servizi a sovrapprezzo.

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

Le offerte per giovani adulti

1. Shake it Fun

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico anche in 5G per navigare in Internet

Power Gaming

TIDAL incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese ed è in esclusiva per chi ha fino a 25 anni compiuti. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro. La tariffa permette di utilizzare app di messaggistica, social network e servizi di streaming musicale senza consumare traffico dati.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

2. Student con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

3. Senior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

TCL 10L – 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

4. Tim Young Student Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB per navigare in Internet in 4.5G

Video card inclusa per 3 mesi

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata agli under 25. Il costo di attivazione è di 9 euro. Per chi sceglie l’addebito su credito residuo i Gigabyte disponibili scendono a 20 e la spesa per l’attivazione è di 12 euro.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica, piattaforme di streaming musicale e video (YouTube, TIMVISION, Netflix, SkyGo, NowTV, Disney+, RaiPlay, Rai News, Eurosport, Mediaset Play, Infinity, Mediaset Premium, DAZN, CHILI, Dailymotion, Fox News, Vimeo), app di e-learning (Skype, microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meetin) senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum per 6 mesi.

In più, è possibile associare alla tariffa l’acquisto a rate di:

Xiaomi Redmi Note 9 – 3 euro al mese con vincolo di 30 mesi

– 3 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone SE – 13 euro al mese con vincolo di 30 mesi

5. Young Summer Edition con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

videogame MotoGP 20

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese per il primo mese e poi di 9,99 euro al mese per i 3 mesi successivi. La tariffa è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Chi sottoscrive l’offerta entro il 26/7/20 ha Gigabyte illimitati fino al 20/9/20. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone SE da 64 GB – 12,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum per 6 mesi.

7. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

8. Unlimited Gaming con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

videogame MotoGP 20

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è azzerata invece di 49,99 euro se la promozione resta attiva per almeno 24 mesi. La SIM ha un costo di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 4G – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

