Calcio, le migliori offerte Sky, Now TV e DAZN per vedere la serie A in TV

Sedici dei più importanti incontri di campionato saranno trasmessi in esclusiva su Sky e sulla sua piattaforma di streaming tv Now TV, gli altri big match si potranno seguire su DAZN. Ecco quali sono le migliori offerte di questi canali e le condizioni di abbonamento

Le piattaforme digitali e la pay tv hanno in mano la stagione calcistica 2019/2020 italiana. Per gli appassionati l’abbonamento ad almeno uno di questi vettori è l’unico modo per seguire in diretta la propria squadra o i propri idoli. Le offerte però sono molto variegate e permettono ai tifosi di decidere se pagare per una singola partita o per seguire l’intera stagione.

Astinenza da calcio terminata con le partite disputate il 24 e il 25 Agosto, mentre le trattative proseguiranno ancora fino al 2 Settembre (data stabilita dal Consiglio federale per la fine del calciomercato estivo in Italia, per quello invernale bisognerà attendere il 2 Gennaio).

Ancora prima che il fischio di inizio decretasse l’avvio del nuovo campionato c’erano già pronostici e le scommesse sui futuri Campioni d’Italia, i tre team super favoriti sono Juventus (data vincente ad 1.5), Inter e Napoli.

I pacchetti Sport delle principali piattaforme

Per non perdere neanche una delle partite di queste squadre i tifosi dovrebbero abbonarsi a Sky o a Now Tv, ma avrebbero bisogno anche della piattaforma DAZN.

Sky infatti, e quindi Now TV, ha vinto l’asta sui diritti televisivi 2018-2020, questo significa che potrà trasmettere 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato. Sulle sue piattaforme quindi saranno visibili le partite delle 15 e delle 18 che si disputeranno sabato, 2 partite che si giocano la domenica alle 15 e una delle 18 e delle 20.45 e il posticipo del lunedì alle 20.45.

A DAZN quindi restano gli altri 3 incontri della giornata. In dettaglio le partite che si è aggiudicata questa tv online sono l’incontro del sabato alle 20.45 e due partite di domenica (quella delle 12.30 e una delle 15.00).

Le soluzioni possibili sono diverse, ad esempio Sky ha sia dei pacchetti Sport più generali, che permettono di seguire una molteplicità di attività sportive, sia le alternative Calcio più mirate. Un po’ diverso il sistema di abbonamenti proposti da Now Tv che per lo Sport offre dei pacchetti a giorni o settimane per i propri canali sportivi. Infine DAZN che invece permette agli utenti di abbonarsi all’intera programmazione con un importo fisso al mese.

Le proposte variano tra i 7.99€ al mese fino ad arrivare a quasi 30€, ovviamente le alternative più costose sono quelle di Sky che però includono anche i contenuti della Sky tv (quindi serie tv e programmi di intrattenimento) e una serie di servizi che vedremo più avanti.

Now TV e le sue proposte Sport

La piattaforma on demand e in streaming di Sky è quella che offre alcune delle soluzioni più flessibili in tema di abbonamenti sportivi.

L’offerta di Now TV che si possono acquistare semplicemente registrandosi sul sito della piattaforma sono Cinema, Serie TV, Intrattenimento o Sport. I tipi di abbonamento non sono però i mensili o annuali a cui siamo abituati, infatti quelli di Now Tv possono essere giornalieri, mensili o settimanali e si distinguono in Ticket e Pass.

Ad ogni pacchetto la piattaforma associa i servizi HD o il sistema Opzione + che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente al proprio account e di usufruire dei propri contenuti.

Il pacchetto Sport o Calcio di Now TV in dettaglio permette di scegliere tra Pass giornaliero, Pass settimanale o Ticket mensile, con il Super HD sempre incluso:

Il pass giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione

e ha una durata di 24 ore dall’attivazione Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione

e i sette giorni partono sempre dall’attivazione Il Ticket mensile costa invece 29,99 euro/mese, si attiva al momento dell’acquisto e puoi disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione

Now Tv può essere vista su una moltitudine di dispositivi, è sufficiente avere una linea internet veloce. I requisiti minimi suggeriti dalla piattaforma indicano una connessione che viaggi almeno a 3.5 Mbit/s. La velocità di internet dovrà essere superiore (10 Mbit/s in download) se si decide di attivare l’opzione Super HD.

Il pacchetto Sport non si limita solo alle partite di calcio (femminile e maschile), bensì permetterà di visionare anche tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e il tennis internazionale con ATP Masters 1000 e Wimbledon.

Sky da 24.90 € al mese

Sky ha un pacchetto Calcio che comprende la stessa offerta proposta su Now Tv, oltre a quanto già illustrato sono comprese alcune partite di UEFA Champions League,UEFA Europa League, la Premier League, con 5 partite a turno di cui una in 4K HDR e la Bundesliga, con 3 partite a turno.

Le soluzioni di Sky fuori promozione sono 15.20€ per le piattaforme satellite e via fibra e di 15.00€ per la piattaforma digitale terrestre. In questo periodo però ci sono delle offerte speciali che propongono:

Sky Calcio Sky Q a 29.90€ al mese per 12 mesi, anziché 43.20 €

a 29.90€ al mese per 12 mesi, anziché 43.20 € My Sky via fibra alle stesse condizioni

Sky Digitale terreste a 24.90 € al mese, invece di 34.90 €

Tutti pacchetti includono anche la visione dei canali Sky Tv. La differenza tra Sky Q rispetto alle altre soluzioni sta nei servizi aggiuntivi compresi nel prezzo, in questo caso infatti si ha a disposizione l’on demand e con Sky Go Plus si può accedere ai propri contenuti anche su tablet, pc e smartphone.

La promozione Sky Digitale invece include solo i servizi base proposti dalla piattaforma.

Ci sono poi delle soluzioni più complesse come per esempio l’abbonamento Sky fibra che comprende il pacchetto TV, Calcio, Sport e l’HD, in questo caso il costo mensile non sarà di 29.90€ ma di 34.90 € per 1 anno (poi crescerà fino a 58.40 € al mese).

Con DAZN abbonamenti da 9.99€

Infine DAZN ha un’unica soluzione a 9.99 € al mese e il primo mese è gratuito. Il servizio di abbonamento DAZN permette di collegare fino a sei apparecchi (tablet, telefoni cellulari, pc e smart tv) contemporaneamente con un unico account pagante. Con il pacchetto della piattaforma di eventi sportivi in streaming si potranno seguire:

114 partite dei due principali campionati di calcio italiani,

Liga spagnola,

League francese,

Campionati giapponesi e americani e di

Alcune delle più importanti competizioni continentali (Copa del Rey, Copa Libertadores, Coppa d’Africa, et al.).

Tornei di freccette

Wrestiling

Rugby

Baseball

DAZN è disponibile sui principali dispositivi, è necessario solo scaricare l’apposita app su:

Pc

Tablet (Android, Apple e dispositivi Amazon)

Smartphone (Android e Apple)

Smart TV

Apple TV

XBox ONE, XBox ONE S, XBox ONE X

PS4 e PS4 PRO

I requisiti minimi per vedere i contenuti offerti dalla piattaforma richiedono una velocità minima di connessione di circa 5 Mbit/s. Per poter accedere al servizio in HD e non rischiare di avere una visione interrotta e disturbata è consigliata una velocità in download di 8 Mbit/s.

Come vedere Now TV, Sky e DAZN con stick e altri device

Now TV essendo una piattaforma di streaming necessita di un collegamento Internet per poter accedere ai contenuti. Se volete effettuare il login al vostro account tramite il televisore di casa dovrete avere una smart tv oppure acquistare un apposito device che renda possibile l’accesso ad internet.

I dispositivi che rendono smart i vecchi televisori sono in genere delle chiavette che si collegano alle prese HDMI. Nel caso di Now TV con gli abbonamenti è possibile richiedere il Set Top box o la Smart Stick.

La Smart Stick è proprio una chiavetta di questa tipologia. Acquistando la Smart stick i clienti avranno in offerta 3 mesi di Cinema, Intrattenimento o Serie Tv in HD o 1 mese di Sport in Super HD compresi nel prezzo. Il costo del device più la promozione è di 29.99€ al mese.

Il Now Tv Box è un dispositivo da inserire direttamente nella presa HDMI del televisore permettendo di collegarlo ad internet e al Wi Fi di casa e quindi di accedere alla propria sottoscrizione.

DAZN può essere collegato ai dispositivi non compatibili collegandoli alla rete internet, infatti per poter visionare i contenuti basta avere una connessione con una velocità di almeno 5 Mbit/s in download. I più recenti smartphone, tablet, pc e le smart tv non dovrebbero darvi problemi per i vecchi modelli di televisore o di dispositivo però è sufficiente una porta USB a cui collegare:

Chromecast

Amazon Fire TV e Amazon Fire Stick TV

Con Sky questi problemi non si pongono perché con ciascuna soluzione vi sarà inviato il decoder abbinato per poter sfruttare al massimo il vostro abbonamento.

Queste le migliori promozioni del momento, per conoscere anche le altre possibilità offerte dal mercato delle pay tv e streaming tv usate il comparatore di SosTariffe.it.