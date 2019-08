DAZN e Fastweb, offerta combinata: come attivare insieme Internet casa e streaming TV

Fastweb oggi consente di associare alla sua tariffa Fastweb Casa in ADSL e fibra ottica anche tutto lo sport in streaming offerto da DAZN . Scopri tutti i dettagli della nuova offerta del provider italiano

Fastweb è stato tra i primi provider a combinare le sue offerte Internet casa in ADSL o fibra ottica con l’intrattenimento televisivo, dettando una strada che poi è stata intrapresa anche da altre aziende del settore come Tim e Vodafone. Fastweb storicamente è stato sempre legato a Sky ma ora che la collaborazione si è conclusa ha comunque lavorato per non deludere i suoi utenti.

La nuova offerta combinata Fastweb Casa e DAZN permette di navigare su Internet alla massima velocità disponibile (1 Gigabit al secondo con FTTH) e di accedere a tutto lo sport trasmesso in streaming dalla piattaforma di proprietà di Perform.

Fastweb offre ai suoi utenti la libertà di decidere quanto e se rimanere. E’ quindi possibile richiedere il recesso del contratto in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di durata. E’ comunque importante ricordare che in caso di dismissione del servizio è comunque previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti al cablaggio.

Il provider italiano ha cercato di realizzare un’offerta il più possibile trasparente e chiara, eliminando i costi nascosti ed esplicitando in fattura tutti i dettagli del piano di rete fissa.

Nel pacchetto Fastweb Casa e DAZN sono compresi il modem FASTGate e l’assistenza clienti via MyFastweb. Il router proposto dal provider grazie alla tecnologia super Wi-Fi 11ac 4x garantisce la massima stabilità e velocità della connessione in ogni angolo dell’abitazione e di collegare più dispositivi alla rete senza perdere in potenza del segnale. FASTGate consente di programmare quando accendere o spegnere il Wi-Fi di casa, creare una seconda rete privata wireless per gli ospiti con password personalizzata e persino di decidere a quali terminali dare priorità per la connessione.

Fastweb, come prevede la direttiva dell’AGCOM, consente comunque di usufruire delle sue offerte Internet Casa anche utilizzato un modem differente da FASTGate. L’azienda sottolinea però che per poter soddisfare le migliori prestazioni e performance della rete è necessario che il router acquistato dall’utente disponga di alcune caratteristiche tecniche. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del provider.

L’utente può richiedere assistenza dal lato tecnico o amministrativo con un click e di gestire la propria offerta con altrettanta semplicità. La piattaforma è disponibile su diversi dispositivi (PC, smartphone, tablet, etc.) e permette di evitare le lunghe attese telefoniche. In alternativa, è possibile chiedere di essere contattati direttamente da un operatore dell’azienda per trovare risposta ai propri dubbi sulle offerte Internet casa o risolvere eventuali problemi che hanno colpito la rete e influiscono negativamente sulla connessione.

Prima di correre a sottoscrivere l’offerta Fastweb Casa e DAZN è bene però verificare prima la copertura disponibile nel proprio Comune o indirizzo. Non tutte le case sono infatti raggiunte dalla tecnologia più performante oggi disponibile, che al momento è la cosiddetta FTTH o Fiber to the Home. SosTariffe.it offre uno strumento efficace e di facile utilizzo per verificare la copertura ed effettuare una scelta più consapevole e conveniente.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli dell’offerta Fastweb Casa e DAZN in termini di velocità di connessione, copertura e servizi inclusi.

Fastweb Casa e DAZN

L’offerta di Fastweb per navigazione FTTH ha un costo in promozione di 35,95 euro al mese e costo di attivazione azzerato se la sottoscrizione avviene online entro il 1/9/19. Si ricorda che la FTTH di Fastweb alla massima velocità è oggi disponibile in 31 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona. Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload.

Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload.

L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

La tariffa nel dettaglio offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso Tutto il calcio e lo sport di DAZN

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e inclusi i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate

e inclusi i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

L’offerta di DAZN

DAZN è tra i servizi di streaming televisivi più desiderato dagli italiani per la possibilità di vedere le partite di Serie A che mancano alle proposta di Sky. L’offerta combinata con Fastweb è certamente conveniente ma per chi già dispone di una tariffa Internet casa in fibra ottica può comunque accedere a tutto lo sport che desidera anche sottoscrivendo un abbonamento separato su DAZN.

Per farlo, è sufficiente recarsi sul sito della piattaforma di streaming e creare il proprio profilo fornendo nome, cognome e indirizzo e-mail e creando una password. Dopo aver scelto il metodo di pagamento si potrà fin da subito visionare i canali di DAZN. Da quest’anno, al palinsesto si sono aggiunti anche i canali in alta definizione di Eurosport.

Il palinsesto di DAZN prevede:

3 partite di Serie A TIM ogni settimana più gli highlights di tutti i match

9 partite su 10 in esclusiva di Serie BKT

La Liga

La Ligue 1

Eredivisie

MLS

Chinese Super League

Jleague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Eurosport 1 HD

Eurosport 2 HD

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

CEV – volley

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese ma i primi 30 giorni sono gratuiti. L’utente non ha nessun obbligo nei confronti del servizio di streaming e può decidere di sospendere l’abbonamento anche alla conclusione del mese di prova gratuito. La disdetta può quindi essere effettuata in ogni momento senza penali o ulteriori spese.

I contenuti di DAZN sono fruibili da smart TV, Apple TV, Android TV, PC, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e console come Xbox One e PlayStation 4.

Di seguito i requisiti minimi di banda consigliati per godere al massimo dell’esperienza di visione dei canali DAZN:

2.0 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard) e la visione su smartphone

: velocità di download consigliata per la risoluzione (Definizione Standard) e la visione su smartphone 3.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione) e la visione su dispositivi mobili

: velocità di download consigliata per la risoluzione (Alta Definizione) e la visione su dispositivi mobili 6.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Banda ideale per la visione su TV

: velocità di download consigliata per la risoluzione e frame rate elevati. Banda ideale per la visione su TV 8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati.

Per avere la certezza disporre di una banda adatta a fruire in modo ottimale dei contenuti di DAZN, sul sito di SosTariffe.it è disponibile uno strumento efficace e gratuito per misurare la velocità reale della propria connessione domestica in fibra ottica o ADSL sia in download sia in upload.