Bonus stufe a pellet 2023 è una detrazione fiscale del 50% per le spese di acquisto e installazione di una stufa per il riscaldamento domestico a pellet. Questa agevolazione può essere ottenuta tramite una serie di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della casa, come Ecobonus, Bonus casa, Bonus mobili o Conto Termico 2.0 . Oltre a questa soluzione per risparmiare in inverno, è possibile abbassare le bollette del metano con le migliori offerte gas del Mercato Libero di dicembre 2023 consultando il comparatore di SOStariffe.it .

Bonus stufe a pellet 2023 è un’agevolazione per accelerare sul risparmio energetico. Questa agevolazione può essere richiesta in relazione a interventi per la riqualificazione edilizia ed energetica del proprio immobile nell’ambito dei seguenti incentivi:

Ecobonus;

Bonus casa;

Bonus mobili;

Conto Termico 2.0.

In che cosa consiste il Bonus stufe a pellet? È una detrazione fiscale al 50% sui costi sostenuti per comprare e mettere in posa una stufa rifornita con questo materiale ecologico per riscaldare la casa. Inoltre, è possibile far rientrare nell’incentivo anche la spesa pagata per la costruzione e/o la ristrutturazione della canna fumaria per farla funzionare.

Bonus stufe a pellet: che cos’è e come funziona a dicembre 2023

BONUS STUFE A PELLET: LE DOMANDE BONUS STUFE A PELLET: LE RISPOSTE Che cos’è il Bonus stufe a pellet? È un’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di una stufa a pellet per riscaldare casa In che cosa consiste questa agevolazione? È una detrazione fiscale sull’IRPEF del 50% È possibile richiedere il Bonus stufe a pellet anche nel 2024? Sì, perché gli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica della casa sono stati rinnovati anche per il 2024 Nel Bonus stufe a pellet rientrano anche i lavori per la canna fumaria? Sì, nell’agevolazione è possibile inserire anche i costi sostenuti per la realizzazione e/o riqualificazione della canna fumaria per far funzionare la stufa a pellet

Il pellet assicura un risparmio energetico fino al 39% in più rispetto ai tradizionali impianti di riscaldamento. Questo biocombustibile è economico, sicuro e pratico, garantendo un’elevata resa energetica e abbassando i costi in bolletta. In commercio ci sono modelli di stufe che permettono sia di scaldare casa che di produrre acqua calda.

Tramite il Bonus stufe a pellet è conveniente acquistare e installare questo tipo di impianto. La misura consente una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute. È possibile far rientrare nell’agevolazione anche i costi per eventuali lavori alla canna fumaria necessari per il funzionamento della stufa a pellet.

Il Bonus stufe a pellet può essere richiesto inserendolo nell’Ecobonus, Bonus casa, Bonus mobili o Conto Termico 2.0. In sintesi, ecco che cosa sono, cosa prevedono e come funzionano:

Ecobonus è una misura per la riqualificazione energetica di casa. Questo incentivo con “sconto” fiscale al 50% è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 , fino a un valore massimo di 30.000 euro;

è una misura per la riqualificazione energetica di casa. Questo incentivo con “sconto” fiscale al 50% è stato prorogato fino al , fino a un valore massimo di Bonus casa è un incentivo per le ristrutturazioni edilizie è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2024 e consente di beneficiare di una detrazione Irpef de l 50% delle spese fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare;

è un incentivo per le ristrutturazioni edilizie è stato rinnovato fino al e consente di beneficiare di una fino a un massimo di per unità immobiliare; Bonus mobili consente una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. È possibile beneficiare dell’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2023 e nel 2024, nel limite massimo di spesa di 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024;

consente una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. È possibile beneficiare dell’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2023 e nel 2024, nel limite massimo di spesa di per il 2023 e di per il 2024; Conto Termico 2.0 è un incentivo erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) per interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni fino al 65% delle spese sostenute. Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono di circa di due mesi.

