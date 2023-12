Streaming calcio , dal 31 gennaio 2024, parte la lotta contro la pirateria con lo “ scudo anti-pezzotto ” per bloccare la visione delle partite live illegalmente. Per saperne di più sulla decisione dell’Agcom e trovare le offerte più convenienti di dicembre 2023 del calcio sulla pay TV , c’è il comparatore di SOStariffe.it .

La lotta allo streaming calcio pirata può decollare. Dal 31 gennaio 2024 sarà attivo lo “scudo anti-pezzotto”. Lo ha annunciato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), che ha definito i requisiti tecnici e operativi per il funzionamento della piattaforma “Piracy Shield”, con cui saranno bloccati i siti che diffondono illegalmente eventi sportivi live. Blocco che avverrà entro 30 minuti dalla segnalazione dei titolari dei diritti.

“La piattaforma è dunque funzionante – riferisce una nota dell’Agcom -. Spetta ora agli operatori che forniscono l’accesso (ISP) i quali devono oscurare tali siti, su segnalazione dei titolari dei diritti, porre in essere le attività necessarie per rendere operativa la piattaforma. Tali attività devono essere completate entro il 31 gennaio 2024”.

Per seguire la propria squadra del cuore, è possibile trovare le migliori offerte pay TV per il calcio e tutto lo sport tramite il comparatore di SOStariffe.it. Per una panoramica delle varie opzioni, premi il pulsante verde qui sotto:

Streaming calcio pirata: che cosa cambia dal 31 Gennaio 2024

Dopo una lunga attesa, finalmente, dal 31 gennaio 2024 saranno oscurate le partite streaming calcio pirata. L’obiettivo è di impedire e interrompere la visione fraudolenta degli incontri trasmessi in diretta. La pirateria dello streaming calcio è un vero e proprio business fuorilegge, sintetizzato in queste due cifre:

3 milioni di “abbonati” illegali;

350 milioni di euro l’anno il giro d’affari.

Insieme alla Polizia postale e alla Guardia di finanza, l’Agcom ha messo a punto una piattaforma online “Piracy Shield” per bloccare la visione illegale delle gare calcio live. “Il funzionamento della piattaforma – spiega l’Autorità – si basa su un sistema machine to machine: i titolari accreditati, che hanno già ottenuto un provvedimento cautelare per la tutela del diritto protetto, a fronte di ulteriori violazioni del medesimo diritto, possono “caricare” le segnalazioni di violazione, assistite da un adeguato corredo probatorio, sulla piattaforma che le indirizza automaticamente agli ISP accreditati i quali provvedono al blocco dell’indirizzo IP e/o dell’FQDN entro i successivi 30 minuti”. Le segnalazioni potranno essere fatte dalla Lega Calcio oppure dalle emittenti televisive che hanno i diritti di trasmissione, dopodiché provvederà la piattaforma online “Piracy Shield” a fermare entro 30 minuti i siti web che trasmettono eventi in streaming illegalmente.

Streaming calcio: le migliori offerte pay TV di Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Sky solo calcio 14,90 €/mese per 18 mesi (anziché 30 €/mese)

(anziché 30 €/mese) intrattenimento Sky TV incluso 2 NOW TV 9,99 €/mese per minimo 12 mesi pacchetto Pass Sport , poi 14,99 €/mese

per minimo 12 mesi pacchetto , poi 14,99 €/mese 15,99 €/mese per minimo 12 mesi pacchetto Premium, poi 19,99 €/mese 3 Dazn Standard 30,99 €/mese per 12 rate con un vincolo annuale

per 12 rate con un vincolo annuale 40,99 €/mese con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso

con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso 299 € abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione (24,91 €/mese) 4 Dazn Plus 45,99 €/mese per 12 rate con un vincolo annuale

per 12 rate con un vincolo annuale 55,99 €/mese con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso

con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso 449 € abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione (24,91 €/mese)

Con il comparatore pay TV di SOStariffe.it, analizziamo qui sotto le offerte più convenienti per vedere a dicembre 2023 le partite di calcio in televisione.

Sky solo calcio

Il pacchetto Sky solo calcio è in promozione solo online al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 30 euro) per chi aderisca al profilo Sky Smart che permette di avere i contenuti Sky in sconto (rispetto al listino Sky Open), ma con un vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Al termine del periodo di promozione, si potrà decidere se rinnovare o meno il pacchetto per altri 18 mesi.

Con la formula Sky TV+Sky Calcio è possibile vedere:

Serie A TIM 2023/24 con 3 partite su 10 a turno (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45);

con 3 partite su 10 a turno (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45); Serie BKT 2023/24 (380 partite della stagione, playoff e playout);

(380 partite della stagione, playoff e playout); Serie C fino alla stagione 2024/25;

fino alla stagione 2024/25; Premier League fino alla stagione 2024/2025;

fino alla stagione 2024/2025; Bundesliga fino alla stagione 2024/2025;

fino alla stagione 2024/2025; Ligue 1 fino alla stagione 2023/2024.

Con l’attivazione online di questo pacchetto, si può vedere anche Sky Sport 24 con rassegna stampa, rubriche e approfondimenti sul mondo dello sport, oltre all’intrattenimento di Sky TV (produzioni Sky Original, serie TV, show, documentari e news).

Per conoscere l’offerta Sky Calcio, vai al link qui sotto:

NOW TV

Grazie al pacchetto Pass Sport di NOW TV si può avere a disposizione la programmazione Sky Calcio e Sky Sport anche senza un abbonamento alla pay tv. Questo pacchetto di NOW TV costa 9,99 euro al mese con un vincolo di minimo 12 mesi di permanenza, poi sale a 14,99 euro al mese.

Attivando invece il pacchetto Premium di NOW TV, il costo è di 15,99 euro al mese con una permanenza minima di 12 mesi, poi il prezzo sarà di 19,99 euro al mese. Con la versione Premium, è possibile avere 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Per saperne di più sull’offerta di NOW TV, vai al link sottostante:

Dazn Standard e Dazn Plus

Il pacchetto Dazn Standard permette di vedere tutte le partite di calcio della Serie A in esclusiva (10 incontri per ogni giornata), di seguire Inter Tv, Milan Tv e Juventus Tv, di non perdersi la Serie BTK, l’Europa League e le migliori partite di Conference League. Inoltre è possibile godersi il basket della Serie A UnipolSai e le sfide di Eurolega ed Eurocup. E ancora: NFL, UFC, Matchroom e Goldenboy, freccette, i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo e gli sport invernali.

Per quanto riguarda i costi, Dazn Standard prevede le seguenti tariffe:

30,99 euro al mese per 12 rate con un vincolo annuale (120 euro di risparmio);

al mese per 12 rate con un vincolo annuale (120 euro di risparmio); 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un mese di preavviso;

al mese con possibilità di disdire con un mese di preavviso; 299 euro con abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione (pari a 24,91 euro al mese).

È possibile pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per un esborso di circa 100 euro al mese per 3 mesi. Il pacchetto Standard di DZAN offre:

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica;

possibilità di registrare fino a 6 dispositivi.

Il pacchetto Dazn Plus invece costa:

45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio);

al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio); 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso;

al mese con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso; 449 euro con abbonamento annuale in un’unica soluzione (pari a 37,41 euro al mese)

Anche per Dazn Plus è possibile pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi. Questo pacchetto prevede:

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche;

si possono registrare fino a 7 dispositivi.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta DZAN, vai al link qui di seguito:

