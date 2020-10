Bonus PC e Internet: ecco da quando saranno utilizzabili i voucher da 500 Euro

Il Bonus PC e Internet , agevolazione che mette a disposizione degli aventi diritto sino a 500 Euro da utilizzare per semplificare l'accesso alla banda ultra larga, potrà essere utilizzato tra pochi giorni. Come stabilito dal Comitato Banda ultra larga (Cobul), infatti, a partire dal mese di novembre 2020 sarà possibile, per tutte le famiglie che ne hanno diritto, utilizzare il voucher per attivare le offerte degli operatori ed acquistare un PC/tablet. Ecco tutti i dettagli:

Tra pochi giorni prenderà il via effettivo la Fase 1 del Bonus PC e Internet. Come stabilito dal Comitato Banda ultra larga (Cobul), ente interministeriale presieduto dal Ministro per l’Innovazione tecnologia e la digitalizzazione Paola Pisano, dal mese di novembre 2020 i cittadini che hanno diritto all’agevolazione potranno utilizzare il voucher da 500 Euro.

Il Bonus PC e Internet può essere utilizzato per attivare delle offerte Internet casa specifiche, che gli operatori di telefonia dovranno presentare per inizio novembre. Per quanto riguarda la Fase 1, contestualmente all’attivazione di un nuovo abbonamento Internet, gli utenti potranno acquistare un PC o un tablet, fornito direttamente dall’operatore, sfruttando parte del voucher.

Da notare che molti operatori di telefonia hanno già aperto le adesioni per gli utenti interessati ad utilizzare il Bonus PC a cui hanno diritto. Al momento, però, non sono ancora state presentate le offerte specifiche che gli utenti potranno attivare per sfruttare il voucher. Tali offerte arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la Fase 2, che metterà a disposizione un voucher da 200 Euro da utilizzare solo per la connessione Internet, sarà necessario attendere ancora un po’. Le tempistiche dell’erogazione di questo secondo bonus verranno stabilite il prossimo 27 di ottobre, nel corso della prossima seduta del Cobul.

Scopri le migliori offerte Internet casa »

Come funziona il Bonus PC e Internet per la Fase 1

La nuova agevolazione sarà disponibile a breve. Come detto, infatti, gli utenti potranno richiedere il bonus (direttamente agli operatori) a partire dal prossimo mese di novembre. I provider accreditati, quindi, dovranno, a breve, presentare le offerte compatibili per l’utilizzo dell’agevolazione prevista dalla normativa e che punta a semplificare l’accesso alla banda ultra larga.

Possono accedere alla Fase 1 del Bonus PC e Internet le famiglie che:

presentano un ISEE inferiore ai 20.000 Euro

non hanno una connessione Internet a banda ultra larga (velocità minima di 30 Mbps) oppure hanno una connessione di questo tipo ma possono passare alla fibra ottica FTTH

Per la Fase 1, l’agevolazione prevede l’erogazione di un voucher da 500 Euro che sarà utilizzabile in questo modo:

da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 400 Euro per la copertura dei costi di un nuovo abbonamento Internet (canone + attivazione) con velocità minima di 30 Mbps

da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 300 Euro per la copertura dei costi di un PC/tablet fornito direttamente dall’operatore e caratterizzato da specifiche tecniche ben precise (sono previste delle specifiche minime per i dispositivi)

Da notare che l’ottenimento del PC/tablet e la sottoscrizione del nuovo abbonamento sono contestuali. Gli aventi diritto dovranno rivolgersi ad uno degli operatori di telefonia accreditati (l’elenco completo viene fornito dal sito Infratel). Ogni operatore stabilisce le proprie offerte e le modalità di adesione. Gli utenti che possono accedere al voucher saranno, quindi, liberi di scegliere le soluzioni da sfruttare per il bonus da 500 Euro.

Per quanto riguarda la Fase 2, come detto in precedenza, sarà necessario attendere ancora qualche giorno per conoscere le date di partenza. In questo caso, i requisiti d’accesso prevedono un ISEE inferiore a 50.000 Euro. Il Bonus per la Fase 2 è di 200 Euro e può essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi (attivazione e canone mensile) di un abbonamento Internet casa. In questa fase non è inclusa alcuna agevolazione per l’ottenimento di un PC o di un tablet.

Per fare richiesta del Bonus PC sarà necessario presentare, direttamente all’operatore, la seguente documentazione:

un modulo di domanda (già disponibile sul sito Infratel ma che potrà essere fornitore direttamente dall’operatore)

la certificazione ISEE

copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente

copia del contratto di abbonamento Internet in corso (se disponibile)

Come anticipato in precedenza, ogni operatore è tenuto a stabilire le modalità che gli utenti potranno seguire per presentare domanda per l’ottenimento del bonus.