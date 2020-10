Le famiglie che si trovano in condizioni di maggiore disagio economico potrebbero ricevere un bonus INPS del valore di 1.000 euro da utilizzare per sostenere le spese scolastiche dei loro figli: ecco in cosa consiste questo nuovo bonus studenti e come fare per richiederlo.

Bonus INPS 1000 euro studenti: come ottenerle e per cosa si può spendere

Nonostante i sussidi e le agevolazioni statali, il costo dell’istruzione continua a essere poco sostenibile per tante famiglie italiane, che tra libri di testo e pagamento dei mezzi pubblici (o privati) si ritrovano a dover affrontare costi considerevoli.

Per supportare ancor di più le famiglie con figli in età scolastica che hanno un ISEE basso, dovrebbe arrivare un bonus per gli studenti del valore di 1.000 euro, la cui erogazione sarà gestita direttamente dall’INPS.

Come dovrebbe funzionare nella pratica questo nuovo ammortizzatore sociale promosso dal Governo? Sarà riservato a tutti gli studenti o ci saranno altre condizioni da dover rispettare? Vediamo di seguito quali sono le informazioni attualmente note sul bonus studenti 1.000 euro.

Cosa si sa sul nuovo bonus INPS da 1.000 euro

Stando alle prime anticipazioni, il bonus INPS da 1.000 euro dovrebbe essere rivolto agli studenti di famiglie che abbiano un reddito ISEE basso, ma a condizione che abbiano anche un rendimento scolastico elevato.

In tal senso la misura si pone come una sorta di borsa di studio per gli alunni più meritevoli, ma che non godono della stessa situazione economica di altri allievi che magari hanno gli stessi voti.

Nello specifico, il bonus si rivolge agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado: l’assegno che si può ricevere parte da un minimo di 750 euro e può raggiungere il valore massimo di 1.000 euro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio:

il bonus è pari a 750 euro per gli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado ;

equivale a 800 euro per chi frequenta i primi quattro anni delle scuole superiori e i corsi di formazione professionale;

raggiunge i 1.000 euro per gli studenti che sono all’ultimo anno di scuole superiori e che devono conseguire il diploma.

Per quanto riguarda, invece, la votazione richiesta, i ragazzi dovranno avere almeno la media dell’8, mentre per i ragazzi con handicap o disabilità il voto minimo richiesto è pari a 6 su 10. Il bonus potrà essere utilizzato per un massimo di 1 anno.

La domanda per richiedere il bonus dovrà essere presentata sul sito dell’INPS, dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID, con l’utilizzo del modulo AS150: ci si iscriverà in questo modo a una banca dati e si potrà proseguire con la presentazione della domanda.

Le altre risorse per gli studenti

Tra le agevolazioni statali che si rivolgono in modo diretto agli studenti troviamo anche il cosiddetto bonus cultura, chiamato da molti bonus studenti: si tratta di un contributo economico riservato agli studenti che nel 2020 hanno compiuto o compiranno 18 anni.

L’iniziativa è stata introdotta per la prima volta dalla legge di Stabilità del 2016, nel comma 979 art 1, ed è stata confermata anche negli anni successivi fino ad oggi. Il contributo per il 2020 ammonta a 300 euro.

Tale cifra potrà essere utilizzata per l’acquisto non solo di libri – scolastici e non – ma anche per comprare biglietti di eventi culturali, spettacoli, mostre, concerti e così via, anche online. I prodotti venduti sul web per i quali è possibile utilizzare l’importo del bonus cultura vengono contrassegnati dal logo di 18app, che è l’applicazione da scaricare per sfruttare il contributo.

Gli studenti non riceveranno i soldi sul loro conto corrente, ma avranno a propria disposizione un conto digitale per mezzo del quale potranno portare a termine gli acquisti consentiti. Per poter usufruire del bonus, oltre che avere 18 anni nel 2020, si dovrà avere la residenza in Italia.

Vi potranno accedere dunque non solo i cittadini italiani, ma anche tutti gli studenti che hanno la residenza fissa in Italia, anche se sono nati in un altra nazione. Per utilizzare 18app ci si dovrà prima registrare al sito www18app.italia.it. In un secondo momento sarà possibile accedere all’app con l’utilizzo dello SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Nel momento in cui si vorrà utilizzare il bonus cultura, si dovrà selezionarlo tra le modalità di pagamento e:

attendere la conferma di transazione nel caso di acquisto online;

creare un QR code dall’app da mostrare in negozio nel caso di acquisto dal vivo.

Il credito si aggiornerà in automatico: l’importo del prodotto comprato verrà quindi scalato dalla somma totale del proprio conto virtuale. Basterà utilizzare l’applicazione ogni volta che si vorrà conoscere qual è l’importo residuo del bonus.

