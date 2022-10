Bonus Luce e Gas: svelati gli importi per il quarto trimestre del 2022

Anche per il quarto trimestre del 2022 è previsto un potenziamento dei Bonus Luce e Gas . Le agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica possono contare su di un bonus integrativo che va a sommarsi a quello ordinario per incrementare lo sconto automatico riconosciuto in bolletta. Il potenziamento dell'agevolazione è valido fino al 31 dicembre prossimo. ARERA ha appena comunicato gli importi aggiornati dei Bonus Luce e Gas per il quarto trimestre dell'anno. Per le famiglie c'è la possibilità di ottenere fino a un significativo taglio delle spese grazie a queste agevolazioni.

Continua il potenziamento dei Bonus Luce e Gas. Anche per il quarto trimestre del 2022, infatti, è prevista l’erogazione di un bonus integrativo che andrà a sommarsi al bonus ordinario per offrire agli utenti uno sconto maggiore in bolletta. L’importo effettivo dei bonus viene definito da ARERA, in base alle risorse disponibili. L’Autorità italiana per l’energia ha appena comunicato gli importi che saranno erogati per il quarto trimestre considerando sia il bonus ordinario che quello integrativo. Ecco tutti i dettagli:

Bonus Luce e Gas: ufficializzato l’importo delle agevolazioni per il quarto trimestre del 2022

I BONUS PER DISAGIO ECONOMICO L’IMPORTO PER IL 4° TRIMESTRE DEL 2022 Bonus Luce da 264,10 euro a 378,57 euro Bonus Gas da 126,04 euro e 2.058,96 euro

ARERA ha ufficializzato l’importo dei Bonus Luce e Gas per il quarto trimestre del 2022. Come già avvenuto nel corso degli ultimi quattro trimestri, per contrastare la crisi energetica e l’aumento dei costi dell’energia, è previsto un potenziamento dei Bonus. Oltre al bonus ordinario, infatti, sarà erogato in automatico anche un bonus aggiuntivo definito “Compensazione integrativa temporanea – CCI“. Tale bonus non sarà uguale per tutti ma cambierà in base a diversi fattori.

Per quanto riguarda il Bonus Luce riconosciuto per “disagio economico” (ricordiamo che c’è anche un bonus per “disagio fisico” che non presenta requisiti di reddito) sono previste tre fasce con un importo base di 264,10 euro per le famiglie da 1-2 componenti. L’importo sale a 321,42 euro per le famiglie di 3-4 componenti ed arriva ad un massimo di 378,57 euro per le famiglie di oltre 4 componenti. A riepilogare l’importo dei bonus, alleghiamo la tabella qui di seguito:

Anche per il Bonus Gas è previsto un potenziamento. ARERA ha comunicato i nuovi importi per il quarto trimestre, periodo in cui è previsto un notevole incremento delle bollette del gas a causa dell’accensione dei riscaldamenti. In questo caso, l’importo effettivo dell’agevolazione varia in base alla combinazione dei seguenti fattori:

numero di componenti del nucleo familiare

zona climatica dove è ubicata la fornitura

modalità di utilizzo del gas naturale in casa

L’importo dell’agevolazione è compreso tra 126,04 euro e 2.058,96 euro, in base alla combinazione dei tre fattori citati. Per un quadro più preciso, è possibile verificare l’importo del Bonus Gas (ordinario + integrativo) dalla tabella qui di sotto:

Bonus Luce per disagio fisico: ecco l’importo per il quarto trimestre del 2022

Tra le agevolazioni previste per le famiglie c’è anche il Bonus Luce per disagio fisico, cumulabile con quello per disagio economico in caso di rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Tale bonus viene erogato alle famiglie che (a fronte di presentazione di un certificato dell’ASL competente) sono costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il sostentamento della vita.

L’obiettivo del bonus in questione è compensare, con uno sconto extra in bolletta, l’aumento dei consumi dovuto all’utilizzo di tali apparecchiature. Si tratta, quindi, di un’agevolazione fondamentale per consentire il regolare utilizzo di dispositivi necessari per il completamento di terapie e per il mantenimento di buone condizioni di salute per persone in difficoltà.

L’importo effettivo dipende dall’extra consumo dovuto all’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali e dalla fascia di potenza della propria fornitura. Si va da un minimo di 117,76 euro ad un massimo di 359,72 euro. Per verificare l’importo del bonus per il quarto trimestre del 2022 è possibile consultare la tabella allegata qui di sotto:

Bonus Luce e Gas 2022: requisiti e come richiederlo

I BONUS DISPONIBILI REQUISITI Bonus Luce e Gas per disagio economico ISEE fino a 12 mila euro (20 mila euro per famiglie numerose) Bonus Luce per disagio fisico certificazione ASL che attesti la necessità di utilizzo di un’apparecchiatura elettromedicale

Negli ultimi mesi, i Bonus Luce e Gas si sono caratterizzati come agevolazioni fondamentali per ridurre le bollette per le famiglie italiane in difficoltà. Si tratta di sconti applicati direttamente in bolletta (con la sola eccezione per i clienti indiretti, come chi ha una fornitura di gas condominiale, che ottiene il bonus tramite bonifico domiciliato) che consentono di tagliare le spese per le forniture energetiche.

Dal 2020, i Bonus Luce e Gas per disagio economico sono riconosciuti in automatico. Non è necessario, infatti, presentare una domanda per registrare l’erogazione dei bonus in bolletta. Basta aver presentato la DSU, documento necessario per l’ottenimento dell’ISEE, e rientrare nei requisiti previsti dalla normativa per poter ottenere l’agevolazione direttamente in bolletta e in modo automatico.

Per tutto il 2022, il Governo ha incrementato a 12 mila euro l’importo massimo dell’ISEE per poter registrare l’erogazione dei Bonus Luce e Gas. L’aumento a 15 mila euro previsto per il quarto trimestre non è stato concretizzato. Fino alla fine dell’anno, quindi, le famiglie con ISEE fino a 12 mila euro (oppure fino 20 mila euro in caso di 4 figli a carico) e i percettori di reddito o pensione di cittadinanza registreranno l’erogazione dei bonus con gli importi indicati in precedenza.

Per quanto riguarda il Bonus Luce per disagio fisico, invece, il riconoscimento avviene a seguito della presentazione di un’apposita domanda (da presentare presso l’ufficio comunale competente oppure presso un CAF abilitato). Per ottenere il bonus è necessario avere una certificazione da parte dell’ASL che attesti la necessità di utilizzare un apparecchio elettromedicale per il sostentamento della vita. La domanda va ripetuta di anno in anno per ottenere il bonus.

Il Bonus Luce per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico. Le famiglie che rispettano i requisiti di entrambe le agevolazioni possono, quindi, ottenere il doppio sconto in bolletta per alleggerire il più possibile l’importo da pagare in questo periodo di crisi energetica.

Bonus Luce e Gas: dal 2023 si torna alle condizioni “ordinarie”

I provvedimenti del Governo Draghi relativi al Bonus Luce e Gas (importo incrementato e innalzamento dei requisiti ISEE) sono temporanei e non strutturali. Tali provvedimenti sono validi fino alla fine del 2022. A partire dal 2023, quindi, si tornerà a condizioni ordinarie. Al netto di possibili nuovi interventi del prossimo Governo, dal prossimo anno il requisito di 12 mila euro per l’ISEE sarà ripristinato e non ci sarà il bonus integrativo per gli aventi diritto.

È molto probabile, in ogni caso, che il nuovo Governo intervenga per potenziare nuovamente i Bonus Luce e Gas. L’intervento potrebbe seguire le stesse linee guida di quello del 2022 oppure presentare caratteristiche differenti. Maggiori dettagli sulla questione saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi. Di certo, le agevolazioni per le famiglie in difficoltà non mancheranno. Staremo a vedere quali saranno le scelte del prossimo esecutivo.

Come tagliare le bollette di luce e gas riducendo il costo dell’energia

Affidarsi ai soli Bonus Luce e Gas non è sufficiente per ridurre le bollette. Molte famiglie, inoltre, non hanno la possibilità di accedere a queste agevolazioni che presentano requisiti molto stringenti. Per questo motivo, diventa fondamentale poter tagliare le bollette intervenendo direttamente sul costo dell’energia, parametro da ridurre il più possibile, considerando le attuali condizioni del mercato, per massimizzare il risparmio.

