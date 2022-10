Internet illimitato mobile: le 5 migliori offerte di Ottobre 2022

Scopri le migliori offerte per avere Internet illimitato mobile e non doversi preoccupare di finire i Giga prima del prossimo rinnovo del piano

Il timore più grande di ogni utente di telefonia mobile è quello di restare senza Gigabyte per navigare su Internet. Alcuni operatori infatti bloccano la connessione. Se questo di per sé è decisamente un problema, altri gestori invece applicano una tariffazione a consumo piuttosto onerosa per continuare a utilizzare le app e accedere ai servizi online. Avere un’offerta con Internet illimitato mobile è la migliore soluzione per chi ha bisogno di tanti Gigabyte.

Le migliori offerte Internet illimitato mobile di ottobre 2022

Offerte mobile con Internet illimitato Minuti e SMS Costo mensile Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati 9,99 euro con Smart Pay Infinito di Vodafone illimitati (1000 minuti extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 24,99 euro con Smart Pay Di Più Unlimited 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS 29,99 euro Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (1000 minuti extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 39,99 euro con Smart Pay TIM 5G Power Unlimited illimitati con chiamate internazionali extra Ue primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Vodafone permette di scegliere tra differente offerte con Internet illimitato mobile. Le prime due appartengono alla famiglia Infinito e il range di prezzi va da 24,99 euro a 39,99 euro al mese. La tariffa base consente di navigare fino a 10 Mbps in download in 5G ma scegliendo quella più costosa si può arrivare a prestazioni anche cinque volte superiori a quella garantita dalle reti della precedente generazione. Per avere condizioni migliori si consiglia di attivare Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Oltre a dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali infatti si riceve uno sconto sul prezzo mensile della promozione.

La terza offerta di Vodafone con Internet illimitato mobile è Giga Family+. Si tratta della tariffa con il prezzo più basso (9,99 euro al mese) ma è riservata a chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa.

Tutte le offerte di Vodafone hanno un costo di attivazione di 6,99 euro ma con quelle Infinito e Smart Pay come metodo di pagamento si può accedere gratuitamente a Vodafone Club+. Il programma riservato ai clienti dell’operatore include sconti e vantaggi sui prodotti e servizi di marchi come Amazon.it, Everli, Booking.com, Q8 e Carrefour.it oltre a 12 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e vedere film, serie TV e documentari anche in 4K. Il programma comprende anche sconti su alcuni dispositivi elettronici selezionati nei negozi di Vodafone.

WindTre invece propone una sola offerta con Internet illimitato mobile alla massima velocità grazie al Priority Pass. La tariffa si chiama Di Più Unlimited 5G e include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo come sfondi e suonerie oltre che alla possibilità di chiedere assistenza telefonica al 159 con accesso prioritario e senza attese. Il prezzo è di 29,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online.

Anche TIM ha una sola offerta con Internet illimitato mobile ma in realtà chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa e acquista una qualsiasi tariffa per cellulare mantenendo contestualmente attiva la connessione di casa può avere Giga illimitati fino a 6 SIM con TIM Unica. La promozione è gratuita e permette di avere anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone se si resta clienti dell’operatore per il mobile per almeno 3 mesi e 10 badge in regalo per vincere un volo a Las Vegas o Los Angeles con Party Collection. I badge necessari si raccolgono giocando su TIM Party. Il pagamento di tutte le linee mobili e fissa avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se non avete la linea fissa con TIM potete comunque attivare TIM 5G Power Unlimited con Internet illimitato mobile fino a 2 Gbps in download e accesso prioritario alla rete a garanzia di un segnale stabile in qualsiasi condizione al prezzo di 39,99 euro al mese più 25 euro per la SIM con 20 euro di traffico incluso. Il primo mese e attivazione sono però gratuiti per i nuovi clienti che acquistano la tariffa online e con TIM Unica si può avere una seconda SIM con la stessa offerta a 19,99 euro a mese. Il piano comprende anche:

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi e Parental Control

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono sul cellulare e smartwatch

Accesso prioritario a un team dedicato di esperti chiamando il 119 e disponibile tutti i giorni

Possibilità di richiedere un bonus sul credito o in fattura (per i clienti fisso) nel caso in cui il supporto ricevuto no sia stato soddisfacente

Quale operatore offre Giga illimitati?

Le migliori alternative a Internet illimitato mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Num. 1 PosteMobile

Super Power 20 illimitati 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro Num. 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Num. 3 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro Num. 4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro Num. 5 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro Num. 6 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro Num. 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro Num. 8 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro Num. 9 Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Num. 10 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Gli unici operatori a prevedere offerte con Internet illimitato mobile sono quindi Vodafone, TIM e WindTre ma si possono trovare tariffe anche molto più convenienti rispetto a quelle descritte nel precedente paragrafo e con una quantità di Gigabyte inclusi tale che anche chi ne consuma non rischia di rimanere a secco prima del rinnovo successivo. In questo caso però bisogna fare alcune distinzioni. Le tariffe più economiche per la maggior parte sono riservate a coloro che sono clienti di un operatore virtuale ed effettuano il passaggio a un altro gestore con portabilità del numero, che è comunque sempre gratuita:

1. Very 4,99 di Very Mobile con 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese acquistandola entro il 27/10/22, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Offerta riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO

2. ho. 5,99 di ho. Mobile con 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. È richiesto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Offerta riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO.

Tramite l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare gratis questa offerta per un mese. Dopo 30 giorni potete decidere se continuare con l’operatore o richiedere il rimborso delle spese sostenute durante il periodo promozionale seguendo una breve procedura online.

3. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Offerta riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO

4. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Offerta riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO

5. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Offerta riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO

Altri operatori low cost invece permettono a tutti di sottoscrivere loro tariffe e di acquistare una SIM con un nuovo numero:

6. Super Power di Postemobile con 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro, suddivisi in 10 euro di traffico incluso e 10 euro per una prima ricarica.

7. Entry di Elimobile con 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. E’ possibile effettuare un downgrade o upgrade del piano gratuitamente in ogni momento. La prima ricarica è gratuita.

Gli elicoin sono una moneta digitale da spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app gratuita Elisium e presto anche bonus in ricariche. Gli elicoin si ricevono ad ogni rinnovo dell’offerta, attivando l’addebito automatico e per ogni chilometro percorso grazie al servizio Run With Me incluso nella promozione. Su Elisum potete trovare esperienze uniche con volti famosi, virtual masterclass, corsi sugli argomenti più disparati e molto altro. Ad esempio potete guardare gratuitamente la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda.

8. Spusu 50 di Spusu con 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. E’ possibile cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi. I Giga di riserva si possono utilizzare nel momento in cui si esauriscono quelli inclusi nel piano ma con Riserva Dati potete accumulare il traffico voce e Internet non consumato durante il mese e convertilo poi in Giga aggiuntivi senza scadenza da consumare a partire dal successivo rinnovo.

9. Fastweb Mobile con 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione della SIM è gratuita acquistandola online, altrimenti 10 euro. Con questa offerta si hanno inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy, utili ad apprendere nuove nozioni in campo digitale.

10. Giga 120 di Iliad con 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita.

