Caro bollette autunno 2022: novità su luce e gas di Ottobre 2022

La crisi del comparto energetico continua a ripercuotersi sulle famiglie italiane con un effetto deflagrante. Da Nord a Sud, le spese di luce e gas in bolletta sono alle stelle, spinte dai prezzi record che le materie prime registrano da mesi. Così, anche a Ottobre 2022, i titolari di utenze domestiche dovranno fare i conti con fatture “astronomiche” di luce e gas e uscite ingenti nei bilanci familiare.

Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno fatto una radiografia dello stato di salute della situazione energetica nel nostro Paese, alla luce dei nuovi, pesanti, rincari annunciati da Arera (l’Authority italiana dell’energia) per l’ultimo trimestre del 2022. Seppure i maxi-aumenti dei prezzi (sia per la luce sia per il metano) abbiano un impatto diretto sui 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela, tali rialzi rappresentano da sempre un importante termometro dell’intero settore, compreso il Mercato libero.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio l’impatto di tali aumenti e il nuovo sistema di calcolo introdotto da Arera come contromossa per tentare di arginare l’impatto dello shock energetico in corso.

Prezzi luce e gas: la fotografia del caro bolletta a Ottobre 2022

TIPOLOGIA DI FORNITURA IMPATTO DEI RIALZI SUI CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA AGGIORNAMENTO DEI PREZZI PREZZO A OTTOBRE 2022 Luce +59% nel IV trimestre 2022 rispetto al periodo luglio-settembre 2022 (dato ufficiale) trimestrale 66,01 centesimi al kWh Gas +74% a Ottobre rispetto a Settembre 2022 (dato indicativo) mensile, con nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas 183,41 euro al megawattora

Arera, nel suo aggiornamento trimestrale del prezzo dell’energia elettrica, ha annunciato un aumento del 59% delle bollette luce per i 7,3 milioni di clienti ancora in regime di Tutela (il 35,6% del totale) nel periodo ottobre-dicembre 2022 rispetto ai tre mesi precedenti. Un maxi-rincaro che renderà “voluminose” le spese in bolletta: nel 2022, sempre secondo i dati dell’Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente, una famiglia tipo spenderà 1.322 euro per la bolletta della luce, con un raddoppio rispetto al 2021 (la spesa è stata di 632 euro).

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, la crescita del +59% del prezzo finale dell’energia elettrica per la famiglia tipo (66,01 centesimi di euro al chilowattora, comprensivo delle imposte) è di fatto dettata dall’abnorme aumento della voce energia (+59,6%), appena contrastato dal limitato calo del costo del dispacciamento (-0,6%), mentre resta stabile l’esborso associato alla perequazione. Rimangono invariati, ancora a zero, gli oneri di sistema (misura straordinaria introdotta dal governo e rinnovata anche per l’ultimo trimestre dell’anno). Infine, non si registreranno rialzi per le tariffe di rete regolate (trasporto, distribuzione e misura).

Per quanto riguarda il metano, invece, l’aumento del +74% per la spesa gas per i clienti in Maggior Tutela (rispetto al mese di Settembre 2022) è ancora un dato stimato. Così come il prezzo del gas a Ottobre 2022 (183,41 € al megawattora) è solo indicativo e servirà agli operatori del settore per emettere bollette con consumi stimati a ottobre, prima dell’ufficializzazione del prezzo da parte di Arera, che arriverà a inizio novembre.

Il dato definitivo, dunque, si potrà avere solo il mese prossimo, in quanto dal 1° Ottobre è scattato il nuovo sistema di calcolo del prezzo del gas introdotto dall’Authority dell’energia nel tentativo di arginare l’impatto dello “tsunami” energetico in corso.

Tale meccanismo, in vigore sino al termine del regime di Tutela del gas (gennaio 2023), utilizzerà come punto di partenza per calcolare il prezzo del gas la media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia. Inoltre, l’aggiornamento del prezzo del gas sarà mensile e non più trimestrale, così da adeguare tale prezzo all’evoluzione dei mercati energetici.

Come risparmiare con il Mercato Libero a Ottobre 2022

In questo quadro di rialzi generalizzati, trovare sollievo in bolletta è comunque possibile (per quanto arduo in questo buio scenario economico). La via d’emergenza da percorrere è il passaggio al Mercato libero, in quanto i fornitori di energia elettrica e gas offrono prezzi più bassi della materia prima rispetto a quelli stabiliti da un contratto di Maggior Tutela.

Ad aiutare i titolari di utenze domestiche a confrontare le innumerevoli offerte del Mercato libero e scegliere la promozione più in linea con le proprie esigenze c’è il comparatore di SOStariffe.it, un tool digitale e gratuito, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Utilizzare il comparatore di SOStariffe.it è semplice, intuitivo e a portata di click. Basta avere a portata di mano il dato relativo al consumo annuale di luce e gas, che è generalmente riportato in bolletta nella sezione Consumi. In assenza di tali informazioni, è possibile calcolare una stima di consumo con il tool integrato nel comparatore. Una volta inserito questo dato, il comparatore scandaglierà le offerte del Mercato libero a disposizione e restituirà un elenco di soluzioni su cui l’utente potrà concentrare la propria attenzione.

