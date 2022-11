I Bonus Luce e Gas , detti anche "bonus sociali", sono delle agevolazioni importantissime per sostenere le famiglie in difficoltà in questo periodo in cui la crisi energetica ha portato le bollette su valori da record. L'attualmente normativa "straordinaria" sui bonus termina il prossimo 31 dicembre, quando si esauriranno i provvedimenti voluti dal Governo Draghi. Per il futuro, invece, toccherà al nuovo Governo Meloni andare a rimodulare i bonus per renderli sempre più efficaci contro la crisi energetica. Ecco come potrebbero cambiare i Bonus Luce e Gas nel 2023 .

Bonus Luce e Gas 2023: ecco come cambieranno gli sconti in bolletta

I prossimi mesi saranno decisivi per definire il quadro normativo con cui il Governo andrà a contrastare la crisi energetica. I provvedimenti del Governo Draghi, infatti, si esauriscono a fine dicembre (al netto del blocco alle modifiche unilaterali valido fino a fine aprile). All’orizzonte, quindi, ci sono importanti novità per i Bonus Luce e Gas. Le agevolazioni per le famiglie in difficoltà contro la crisi energetica garantiscono uno sconto extra in bolletta, indipendente dal consumo ma legato a vari fattori come la composizione del nucleo familiare e, per il gas, l’ubicazione della fornitura e il tipo di utilizzo della materia prima.

Per il 2023, stando alle prime informazioni, i Bonus Luce e Gas potrebbero cambiare. Allo studio ci sono diverse possibili modifiche alla normativa che consente di ottenere uno sconto extra in bolletta. Le novità potrebbero arrivare con un nuovo Decreto Aiuti o con la Legge di Bilancio. In ogni caso, entro la fine del 2022 dovrebbe esserci la decisione del Governo in merito a quello che sarà il futuro dei bonus sociali per le forniture di luce e gas. Ecco le possibili novità in arrivo:

Come cambieranno i Bonus Luce e Gas nel 2023: tutte le ipotesi sul tavolo

LE IPOTESI PER IL FUTURO DEI BONUS LUCE E GAS NEL 2023 LE POSSIBILI NOVITA’ 1. Proroga delle agevolazioni in corso nel 2022 Conferma del tetto ISEE a 12 mila euro e del bonus integrativo da sommare al bonus ordinario 2. Incremento del tetto ISEE e conferma del bonus integrativo Nuovo tetto ISEE a 15 mila euro e conferma del bonus integrativo da sommare al bonus ordinario 3. Nuovi bonus slegati dall’ISEE Legare i bonus al reddito con la definizione di un nuovo meccanismo che regola l’agevolazione

Dal prossimo anno, i Bonus Luce e Gas potrebbero cambiare. Al momento, le ipotesi in merito alle modifiche normative legate alle agevolazioni per le famiglie in difficoltà a sostenere la crisi energetica sono diverse. Di certo, non ci sarà un ritorno alle condizioni ordinarie dei bonus che, ricordiamo, è stato potenziato dal Governo Draghi, con una serie di provvedimenti, a partire dal quarto trimestre del 2022, prima con un bonus integrativo e poi con un incremento del tetto ISEE per aumentare la platea di beneficiari.

Una delle ipotesi per i Bonus Luce e Gas del 2023 è rappresentata dalla possibile proroga delle agevolazioni in corso, per tutto il primo trimestre del 2023 o per un periodo più lungo (per tutto il 2023 ad esempio). In questo scenario, ci sarebbe un nuovo bonus integrativo ad affiancare il bonus ordinario nelle bollette degli aventi diritto. A definire l’importo effettivo del bonus integrativo sarebbe sempre ARERA, sulla base dei fondi messi a disposizione dal Governo.

La proroga delle agevolazioni si tradurrebbe anche in una conferma del tetto ISEE a 12 mila euro (incrementato rispetto al tetto ordinario di 8.675 euro) mentre per le famiglie numerose (con almeno quattro figli) verrebbe confermato il tetto ISEE di 20.000 euro. Una soluzione di questo tipo andrebbe a riproporre un’agevolazione che si è dimostrata efficace per tutto il 2022 anche se con qualche criticità che non è stata risolta.

Le altre ipotesi puntano proprio a risolvere queste criticità. Un’altra opzione per il futuro dei Bonus Luce e Gas riguarda il possibile aumento del tetto ISEE. La scorsa estate, ricordiamo, il Governo Draghi aveva valutato la possibilità di portare il tetto ISEE per le due agevolazioni fino a 15 mila euro. L’obiettivo del provvedimento, poi eliminato dal testo finale dell’ultimo Decreto Aiuti, era quello di incrementare il numero di aventi diritto all’agevolazione che, ricordiamo, viene riconosciuta in automatico in bolletta dopo aver richiesto l’ISEE.

Il nuovo tetto ISEE potrebbe essere portato dal Governo Meloni proprio a 15 mila euro, come era stato ipotizzato dal Governo Draghi. In alternativa, potrebbe essere fissata una nuova soglia, compatibile con i fondi disponibili per sostenere il provvedimento. Sarà necessario, in quest’ottica, verificare le risorse a disposizione per poter definire il provvedimento che dovrebbe coprire tutto il 2023, almeno per quanto riguarda la definizione di nuovi limiti ISEE.

C’è anche una terza ipotesi da considerare per il futuro dei Bonus Luce e Gas. Il Governo, infatti, potrebbe slegare i bonus dall’ISEE andando a fissare nuovi criteri per l’accesso alle agevolazioni. In questo caso, però, ci sarebbero requisiti ed un intero meccanismo completamente da definire (anche in base alle risorse disponibili). I bonus potrebbero essere legati al reddito. Quest’ipotesi comporterebbe una vera e propria rivoluzione della normativa del bonus e potrebbe richiedere più tempo per la sua definizione.

Non è da escludere, infine, che, per il futuro dei bonus, potrebbero esserci ulteriori novità, non ancora trapelate per il momento. I primi dettagli in merito alle novità normative per i bonus saranno disponibili, molto probabilmente, già nel corso del mese di novembre. Ne sapremo di più a breve.

Come tagliare subito le bollette di luce e gas

I Bonus Luce e Gas rappresentano degli strumenti per difendersi dalla crisi energetica ma non sono accessibili a tutti. Nel 2022, infatti, le agevolazioni sono state riconosciute a 4 milioni di famiglie. Anche per gli aventi diritto ai bonus, inoltre, gli sconti extra garantiti in bolletta non sono sufficienti a contrastare gli aumenti registrati in questi mesi ma attenuano soltanto i rincari, alleggerendo in parte la spesa per le forniture energetiche.

Per massimizzare il risparmio, infatti, è necessario tagliare il costo dell’energia. Questa possibilità è alla portata di tutte le famiglie italiane che hanno la possibilità di attivare le migliori tariffe disponibili sul Mercato Libero per assicurarsi il massimo risparmio in bolletta. La scelta delle tariffe può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (sempre riportato in bolletta) per accedere ad una panoramica delle tariffe più vantaggiose da attivare online.

