Qual è la compagnia elettrica meno cara a Novembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.552,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.399,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il calo progressivo del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è una buona notizia per le famiglie italiane, i cui bilanci sono da mesi erosi da bollette della luce “astronomiche”. Ecco perché, ora che i listini viaggiano a livelli più sopportabili, i titolari di utenze domestiche cercano soluzioni luce che li aiutino a trarre il massimo vantaggio da questa “tregua” dei prezzi.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, è possibile scattare una fotografia delle proposte del Mercato libero disponibili a novembre 2022, fare un confronto tra le stesse sulla base del proprio consumo annuo di energia elettrica e scegliere così la soluzione più in linea sia con le proprie possibilità di spesa sia con il fabbisogno energetico della propria famiglia.

Di seguito è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, che è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobile iOS e Android.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

I fornitori di energia meno cari a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,44062 €/kWh 109,81 euro 2 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,42992 €/kWh 113,75 euro 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,42992 €/kWh 119,46 euro 4 Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,45412 €/kWh 120,29 euro

A quale fornitore di energia elettrica è bene affidarsi per ricevere bollette più leggere, anche in vista dell’inverno? Da un’analisi effettuata utilizzando il comparatore di SOStariffe.it è emerso che le energy company del Mercato libero meno care a novembre 2022 sono:

wekiwi ;

; Edison Energia ;

; Iberdrola ;

; Eni Plenitude.

Prima di scattare una panoramica delle principali caratteristiche delle offerte proposte da questi brand dell’energia, è bene ricordare che le stime di spesa riportate in tabella sono “tarate” sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registri in media 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) sul contatore all’anno.

Energia alla Fonte wekiwi

Questa promozione della web company wekiwi si laurea “campionessa” della convenienza in questo avvio di novembre e punta sulle seguenti carte vincenti:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (agganciato all’indice PUN, che è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale) a cui deve essere sommato un contributo al consumo pari a 0,0107 €/kWh ;

dell’energia elettrica (agganciato all’indice PUN, che è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale) a cui deve essere sommato un contributo al consumo pari a ; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso, per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

suddiviso, per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo; bonus di benvenuto di 30 euro per i nuovi clienti: basta inserire il codice SOSW22 in fase di attivazione dell’offerta per vederselo riconosciuto in bolletta al termine del primo anno di fornitura;

di 30 euro per i nuovi clienti: basta inserire il codice SOSW22 in fase di attivazione dell’offerta per vederselo riconosciuto in bolletta al termine del primo anno di fornitura; sconto del 10% sulla piattaforma di shopping online wekiwi: qui è possibile acquistare illuminazione a led, gadget per la casa e prodotti di elettronica;

sulla piattaforma di shopping online wekiwi: qui è possibile acquistare illuminazione a led, gadget per la casa e prodotti di elettronica; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Per saperne di più sull’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 109,81 euro al mese, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Edison World Luce Plus

Bollette più leggere anche con Edison Energia , la cui promozione può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel. Cosa significa? Che i clienti possono scegliere di attivare sia la fornitura di energia elettrica, sia quella del gas con Edison Energia, semplificando la gestione delle stesse grazie a un contratto unico, sempre consultabile attraverso l’App My Edison. Ecco l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia elettrica alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PUN, Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo ;

(agganciato all’indice PUN, Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile dimezzato: 10 euro al mese anziché 20 euro al mese;

opzione di scelta tra tariffazione monoraria e multioraria;

accesso gratuito a i servizi EDISONRisolve (la piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica) e CoCo (per il monitoraggio dei consumi di tutti gli elettrodomestici di casa dall’App My Edison );

i servizi (la piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica) e (per il monitoraggio dei consumi di tutti gli elettrodomestici di casa dall’App ); energia 100% green.

Clicca sul link che segue per maggiori informazioni sulla soluzione luce “firmata” Edison Energia, che avrebbe un impatto mensile sul budget della “famiglia tipo” pari a 113,75 euro:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

EcoTua Index Casa Promo Luce

Tra i “magneti” del risparmio si inserisce anche la soluzione luce messa a punto dalla multinazionale spagnola Iberdrola che, come le offerte precedenti, assicura l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (aggiornato mensilmente) così da emettere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato. Un vantaggio in questo momento in cui i prezzi dell’energia stanno percorrendo una parabola discendente.

Ecco gli ingredienti principali della “ricetta” della convenienza di Iberdrola:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso annuo pari a 78 euro;

sconto del 50% sul servizio Smart Assistant durante i primi 3 mesi di fornitura: questo tool digitale aiuta i clienti a monitorare i propri consumi, così come a tenere traccia dell’evoluzione dei consumi nel tempo.

durante i primi 3 mesi di fornitura: questo tool digitale aiuta i clienti a monitorare i propri consumi, così come a tenere traccia dell’evoluzione dei consumi nel tempo. possibilità di aggiungere al pacchetto base i servizi Tuttofare Luce (a 2,95 euro in più al mese) e Tuttofare Plus Luce (a 7,95 euro in più al mese);

(a 2,95 euro in più al mese) e (a 7,95 euro in più al mese); 100% energia elettrica verde.

Con questa offerta, le bollette della luce inciderebbero sulle uscite mensili della “famiglia tipo” per una somma complessiva di 119,46 euro (esclusi i servizi Tuttofare).

Chi volesse procedere con l’attivazione di questa promozione può farlo cliccando al link qui sotto:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO LUCE »

Trend Casa Luce

L’offerta “firmata” da Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) si posiziona al quarto posto della classifica dei fornitori meno cari a novembre 2022 per il suo mix di caratteristiche, tra cui spiccano:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumato che si attesta su 0,0242 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumato che si attesta su ; 120 euro di contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita. La somma è suddivisa in 12 rate mensili da 10 euro;

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

sconto aggiuntivo in bolletta (fino a 24 euro) per chi attivi la domiciliazione bancaria;

in bolletta (fino a 24 euro) per chi attivi la domiciliazione bancaria; fornitura a portata di smartphone grazie all’area clienti online e all’ App Eni Plenitude ;

; energia verde inclusa.

Clicca al link di seguito per i dettagli sull’offerta Trend Casa Luce in versione monoraria, che ha un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 120,29 euro:

Scopri Trend Casa Luce »

Per attivare l’offerta Trend Casa Luce Bioraria (il cui impatto economico sul budget della “famiglia tipo” è di 121,92 euro al mese) è possibile consultare la pagina che si apre cliccando sul pulsante verde di seguito:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

« notizia precedente Bonus Luce e Gas 2023: ecco come cambieranno gli sconti in bolletta