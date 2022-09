Bollette luce e gas online: le 4 offerte digitali più convenienti di Settembre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quando si è a caccia di risparmio, ogni sconto extra è il benvenuto. Ecco perché la bolletta online è un “benefit” sempre più ricercato dai consumatori che sono di solito “premiati” dal proprio fornitore (con bonus o agevolazioni) all’attivazione del servizio di invio della fattura elettronica di luce e gas. Non solo. Ricevere la bolletta via mail o consultarla in tempo reale tramite un’App mette al riparo dal rischio di spedizione tardiva del documento cartaceo, evitando sorprese sgradite come l’obbligo di pagamento degli oneri di mora.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, che è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, abbiamo confrontato le migliori offerte di luce e gas del Mercato Libero che fanno della bolletta digitale uno dei loro punti di forza. Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare il confronto delle soluzioni per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili a Settembre 2022:

Le migliori offerte luce e gas con bolletta online a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,543 €/kWh

2,3714 €/Smc 83,25 euro

147,93 euro 2 A2A Energia A2A Easy Luce

A2A Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 85,70 euro

146,13 euro 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 88,86 euro

155,06 euro 4 Eni Plenitude Trend Casa Luce

Trend Casa Gas 0,556 €/kWh

2,5794 €/Smc 93,72 euro

165,87 euro

Setacciando le offerte che popolano il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato quelle più vantaggiose di Settembre 2022 in cui la bolletta elettronica fa accumulare un extra risparmio, o quantomeno, semplifica la gestione amministrativa della propria fornitura.

Le stime di spesa elencate in tabella sono riferite al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale nell’arco di dodici mesi. Inoltre, è bene segnalare che il riferimento ai prezzi della componente energia e gas si riferisce ai valori di Agosto 2022.

Prima di analizzare nel dettaglio le promozioni, è bene ricordare che tutte le soluzioni proposte di seguito possono essere attivate in modalità Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi) consente ai propri clienti di gestire la fornitura di luce e gas in modo 100% digitale grazie a un ventaglio di strumenti, dall’Area Clienti online all’App wekiwi. In questo modo, monitoraggio dei consumi, consultazione delle bollette, autolettura e pagamenti sono operazioni sempre a portata di click.

L’offerta ha i seguenti tratti distintivi:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,10 €/Smc per il gas;

in base all’indice (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e all’indice (Punto di Scambio Virtuale) per il gas; 30 euro di bonus di benvenuto con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 83,25 euro al mese per la luce e di 147,93 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per saperne di più su questa promozione:

A2A Easy Luce e Gas

Oltre a riceverla via mail, la bolletta online A2A può essere consultata da pc, tablet e smartphone accedendo all’Area clienti online o scaricando l’App ufficiale MYA2A. Quest’ultima, disponibile sia per dispositivi Android sia per quelli iOS, assicura ai clienti A2A le seguenti funzionalità: consultare e pagare le bollette; tenere traccia dello storico dei consumi mese per mese; comunicare l’autolettura; verificare lo stato dei pagamenti e lo stato di avanzamento delle richieste inoltrate all’operatore.

Ecco il biglietto da visita della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; opzione di attivazione di una tariffa monoraria o di una bioraria : la seconda si sposa con un utilizzo prevalente dell’energia elettrica nelle ore serali e nei weekend;

o di una : la seconda si sposa con un utilizzo prevalente dell’energia elettrica nelle ore serali e nei weekend; contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) dimezzato per il primo anno di fornitura;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa offerta, la “famiglia tipo” spenderebbe 85,70 euro per la luce e 146,13 euro al mese per il gas.

Al link di seguito è possibile consultare ulteriori dettagli sull’offerta:

Pulsee Luce e Gas Relax INDEX

Approccio “digital” anche per Pulsee, marchio di Axpo Italia, che consente ai propri clienti una gestione della fornitura semplice, intuitiva e a portata di click grazie all’Area personale del sito ufficiale e all’app Pulsee Energy. Questi strumenti azzerano, infatti, i costi aggiuntivi per la fatturazione cartacea, eliminano qualsiasi intermediazione tra titolari di utenze domestiche e fornitore, così come minimizzano il tempo da investire in burocrazia e gestione amministrativa della fornitura.

Con l’offerta Pulsee Luce e Gas Relax Index, i clienti beneficeranno di:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al (Punto di Scambio Virtuale) ; bonus di benvenuto di 35 euro in bolletta con il codice sconto SOS35 (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura);

in bolletta con il codice sconto SOS35 (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura); contributo fisso mensile pari a 11.50 euro al mese (anziché 14 euro al mese), se l’offerta è attivata entro il 10 Settembre 2022.

(anziché 14 euro al mese), se l’offerta è attivata entro il 10 Settembre 2022. energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

nessun vincolo temporale di permanenza;

possibilità di personalizzazione dell’offerta con opzioni Cost Sharing (al costo di 1,50 euro in più al mese) e Zero Carbon Footprint (al costo di 3 euro in più al mese).

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione dovrebbe preventivare un budget di spesa di 88,86 euro al mese per le bollette della luce e di 155,06 euro al mese per quelle del gas.

Ulteriori dettagli sulla soluzione Pulsee Luce sono disponibili cliccando al seguente link:

Per avere, invece, una panoramica sulla promozione Pulsee per la fornitura di Gas, è possibile cliccare sul bottone di seguito:

Trend Casa Luce e Gas

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) si affida agli strumenti hi-tech per ridurre il consumo di carta, salvare il pianeta e portare un risparmio aggiuntivo nelle tasche dei propri clienti. Per tutte le sue offerte, Plenitude offre il servizio gratuito di invio della fatturazione elettronica e la gestione elettronica della fornitura con Area clienti online e App dedicata.

Di seguito le caratteristiche dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 € /smc per il gas;

in base al (Prezzo Unico Nazionale) + €/kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di per il gas; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per due anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per due anni) con attivazione della ; energia verde inclusa e Gas con C0₂ compensata.

La “famiglia tipo” dovrebbe destinare alle fatture della luce un budget di spesa mensile pari a 93,72 euro, mentre uno di 165,87 euro per quelle del gas.

Maggiori informazioni sulla promozione luce di Eni Plenitude sono disponibili cliccando qui sotto:

Per saperne di più sulla promozione gas di Eni Plenitude clicca sul pulsante di seguito:

