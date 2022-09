Caro energia: ecco tutte le novità del nuovo decreto per tagliare le bollette

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, si avvicina sempre di più il nuovo decreto contro il caro energia che proverà ad alleggerire le bollette di luce e gas per famiglie e imprese. Per il nuovo provvedimento, il Consiglio dei Ministri ha predisposto fondi per 6,2 miliardi di euro. Tali fondi saranno utilizzati per definire ulteriori misure di sostegno nel corso dei prossimi mesi. Ecco tutti i dettagli:

La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per la definizione del nuovo pacchetto di misure per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia. Il Decreto Aiuti bis dello scorso luglio non è più sufficiente per contrastare l’emergenza in corso ed è necessario un nuovo pacchetto di misure che, probabilmente, sarà l’ultimo intervento di grande rilevanza del Governo prima della formazione del nuovo Esecutivo dopo le elezioni in programma tra circa due settimane.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli obiettivi programmatici di finanza pubblica grazie ad entrate superiori di 6,2 miliardi di euro. Tali fondi extra saranno dirottati nella definizione del nuovo provvedimento che, complessivamente, potrebbe contare su di un tesoretto di circa 13 miliardi di euro. Da notare, inoltre, che la misura verrebbe definita senza scostamento di bilancio ma sfruttando tutte le risorse aggiuntive a disposizione. Il nuovo pacchetto dovrebbe introdurre diverse novità. Ecco i dettagli:

Le nuove misure per contrastare il “caro energia” su cui lavora il Governo

LE NOVITA’ IN ARRIVO CONTRO IL CARO BOLLETTE Nuovo potenziamento dei Bonus Luce e Gas per le famiglie in difficoltà economica Prezzi calmierati per le aziende energivore CIG per due mesi Rafforzamento dei crediti di imposta per le aziende

Ci sono varie misure su cui il Governo è al lavoro per sostenere famiglie e imprese con il prossimo decreto. Tra le novità in arrivo ci sarebbero nuovi fondi da destinare al rafforzamento dei Bonus Luce e Gas, riconosciuti alle famiglie in difficoltà economica. In questo caso, potrebbe esserci l’erogazione automatica di un bonus extra (disponibile come sconto in bolletta) che andrebbe ad affiancarsi al bonus ordinario ed al bonus integrativo già definito con provvedimenti precedenti.

Misure di grande impatto sono previste per le famiglie. Le aziende energivore dovrebbero poter contare su prezzi calmierati in modo da evitare aumenti che renderebbero impossibile il proseguito delle attività. Si discute ancora in merito ad una possibile CIG di due mesi per le aziende costrette a sospendere le attività produttive. Da notare, invece, che non dovrebbe esserci spazio per un nuovo meccanismo di rateizzazione.

Per l’ultimo trimestre dell’anno, inoltre, dovrebbe essere rafforzato il meccanismo dei crediti di imposta per aiutare le aziende alle prese con il caro energia. Solo quest’intervento potrebbe richiedere fondi aggiuntivi di circa 5 miliardi di euro, risultando fondamentale per poter contrastare il caro energia e dare un sostegno concreto alle aziende nel corso dei prossimi mesi.

Gli interventi già definitivi contro i rincari in bolletta di luce e gas

LE MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA GIA’ APPROVATE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE Azzeramento oneri di sistema per luce e gas Potenziamento Bonus Luce e Gas Taglio dell’IVA al 5% Blocco modifiche unilaterali

Ricordiamo che, per le famiglie, sono già definiti una serie di importanti interventi per contrastare il caro bollette. Fino alla fine del 2022, infatti, sono stati approvati:

l’azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas

il potenziamento del Bonus Sociale con un incremento del tetto ISEE e un bonus integrativo da affiancare a quello ordinario come sconto extra in bolletta

il taglio dell’IVA per il gas al 5%

Da notare, inoltre, che fino al prossimo aprile 2022 è previsto il blocco delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura da parte degli operatori del settore energia.

Come difendersi dagli aumenti su luce e gas

Per le famiglie resta prioritario adottare le giuste contro misure al caro energia per evitare gli aumenti su luce e gas in bolletta. Per raggiungere quest’obiettivo, la prima cosa da fare è rappresentata dal taglio del costo dell’energia che può essere raggiunto affidandosi alle migliori offerte del Mercato Libero.

Ricordiamo che è importantissimo anche tagliare i consumi. Per contenere il dispendio di energia elettrica e gas naturale è possibile:

fare attenzione e evitare gli sprechi di energia su base quotidiana (anche piccoli accorgimenti posso fare la differenza nel lungo periodo)

massimizzare l’efficienza energetica in casa, puntando su elettrodomestici ad alta efficienza e migliorando l’isolamento termico della propria abitazione