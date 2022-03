Bollette luce e gas: nuovi rincari da aprile, ecco le prime stime

Sono in arrivo nuovi aumenti per le bollette di luce e gas. La guerra in Ucraina sta avendo un effetto evidente anche sui mercati energetici e, inevitabilmente, è previsto un ulteriore rincaro dei costi per gli utenti finali, famiglie e imprese. Nonostante il Decreto Energia, preparato dal Governo prima dello scoppio del conflitto, per il prossimo futuro sarà necessario fare i conti con prezzi ancora più alti. Vediamo cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda le bollette di luce e gas.

Mancano poche settimane al prossimo 1° aprile, data in cui entreranno in vigore le nuove condizioni tariffarie delle forniture di luce e gas. L’aggiornamento trimestrale verrà comunicato, come da tradizione, nei giorni antecedenti l’entrata in vigore da parte di ARERA. L’autorità comunicherà le condizioni tariffarie aggiornate per tutte le forniture di luce e gas ed anche il nuovo costo dell’energia elettrica e del gas naturale per i clienti in tutela (i prezzi nel Mercato Libero, invece, sono stabiliti dai fornitori con i clienti che possono scegliere le tariffe proprio in base al prezzo).

All’orizzonte, c’è una nuova stangata per le bollette che sarà legata ad un nuovo rincaro del corso dell’energia. Fino alla fine del mese di marzo, per i clienti in regime di Maggior Tutela, viene applicato un prezzo di circa 0,35 euro al kWh per l’energia elettrica (con tariffazione monoraria) e di circa 0,87 euro a Smc per le forniture di gas naturale. Questi prezzi sono stati a registrare un nuovo aggiornamento a partire dall’inizio del mese di aprile. Una prima anticipazione sulle caratteristiche dell’aggiornamento arriva dagli analisti di Nomisma Energia.

Nuova stangata per la luce e prezzi stabili per il gas: le previsioni sull’aggiornamento di aprile

Secondo le stime di Nomisma Energia per IlSole24Ore, infatti, è già possibile effettuare una prima previsione in merito alla natura del prossimo aggiornamento tariffari dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela. Dal mese di aprile, infatti, dovrebbe registrarsi un rincaro del +25% del prezzo dell’energia elettrica al kWh che seguirà il rincaro del +55% registrato ad inizio del primo trimestre dell’anno in corso. La stima sul rincaro per l’elettricità si basa sui prezzi attuali ed andrà rivista nel corso delle prossime settimane, in base alle possibili evoluzioni del mercato energetico.

Per quanto riguarda il gas, invece, Nomisma Energia anticipa solo un rincaro ridotto del prezzo (già ai massimi storici attualmente). aggiornamento di aprile, infatti, si basa sui prezzi all’ingrosso registrati nel mese di febbraio e solo in parte condizioni dal conflitto in Ucraina scoppiato sul finire del mese. Gli analisti, quindi, stimano un rincaro del +2% rispetto ai prezzi del primo trimestre del 2022.

La stangata per il gas, però, è stata solo rimandata. Da luglio, con il prossimo aggiornamento, c’è il forte rischio di dover fare i conti con un nuovo maxi-rincaro in bolletta per quanto riguarda le forniture di gas. I prezzi all’ingrosso sono passati da circa 80 euro al megawattora di febbraio a 140-150 euro al megawattora (con oscillazioni molto frequenti) di marzo. Mantenendo questi livelli, l’aumento del corso del gas a partire dal terzo trimestre dell’anno sarà inevitabile.

Cosa succederà per i clienti del Mercato Libero di luce e gas?

Nel Mercato Libero, il costo di luce e gas viene stabilito dalle condizioni tariffarie fissate dal fornitore. Scegliendo un‘offerta a prezzo bloccato, ad esempio, il cliente continuerà a sfruttare un prezzo predeterminato per l’energia elettrica e per il gas naturale, a prescindere dagli aggiornamenti in arrivo sul mercato tutelato o, più in generale, per le quotazioni del mercato all’ingrosso. Al termine del periodo di prezzo bloccato, il fornitore fissa nuove condizioni contrattuali ed il cliente può scegliere se accettarle o attivare una nuova offerta.

Per chi ha scelto un’offerta a prezzo variabile, invece, gli aggiornamenti del prezzo dipenderanno dall’indice di riferimento. Scegliendo un’offerta con prezzo variabile in base all’andamento del mercato all’ingrosso, ad esempio, si registreranno aggiornamenti mensili legati all’indice di riferimento in questione (generalmente PUN per l’energia elettrica e TTF per il gas). Con un’offerta a prezzo variabile in base all’andamento del mercato tutelato, invece, l’aggiornamento di prezzo sarà legato alle tariffe stabilite da ARERA.

Cosa prevede il Decreto Energia per le bollette di luce e gas?

Il Governo ha già stabilito un nuovo Decreto Energia per il secondo trimestre dell’anno in corso. Il pacchetto di interventi servirà a ridurre le bollette e a supportare i clienti più colpiti. Per le famiglie a basso reddito, ad esempio, è previsto un potenziamento dei Bonus Luce e Gas, accessibili rispettando precisi requisiti ISEE, che per il trimestre in arrivo saranno integrati da un bonus aggiuntivo.

Per le imprese che registrano consumi elevati di luce e gas (per via della propria attività) è previsto un sistema di crediti di imposta per supporto. Da segnalare un nuovo taglio per gli oneri di sistema di luce e gas, una delle voci “fisse” della bolletta che verrà ridotta per alleggerire la spesa complessiva per le famiglie. Contestualmente, è previsto anche una conferma del taglio al 5% per l’IVA del gas naturale.

Come tagliare subito le bollette con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero

In vista dell’arrivo del nuovo aggiornamento dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela, è fondamentale procedere con l’attivazione di tariffe luce e gas caratterizzate dal prezzo dell’energia più basso possibile. La scelta delle tariffe può avvenire facilmente affidandosi alla comparazione online delle offerte del Mercato Libero che propongono un prezzo sensibilmente più basso rispetto a quelle del mercato tutelato.

Per individuare le offerte migliori si può ricorrere, quindi, al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo di luce e/o gas per individuare le offerte migliori da attivare per dare un taglio netto ai costi dell’energia e, quindi, alle bollette.

