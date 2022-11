Bollette Gas: fine Tutela spostata al 2024, ecco cosa cambia e come risparmiare

Tra le novità del Decreto Aiuti quater c'è anche la conferma dello spostamento della fine del regime di Maggior Tutela per il gas . Originariamente prevista per il prossimo 1° gennaio 2023, infatti, la fine della Tutela è ora stata posticipata di un anno, allineandola con la data prevista per l'energia elettrica. Di seguito andremo ad analizzare cosa cambia per le famiglie e come fare per massimizzare il risparmio.

Il Decreto Aiuti quater include una serie di misure per contrastare l’emergenza energetica in corso. Tra le novità previste dal Decreto, però, c’è anche l’avvio dell’iter normativo che porterà allo spostamento della data di fine del regime di Maggior Tutela per il gas. Tale spostamento era stato richiesto, nei mesi scorsi, da ARERA che ha anche introdotto un nuovo meccanismo per determinare il prezzo del gas in Tutela (passando da un aggiornamento trimestrale a uno mensile).

Lo spostamento della fine del Mercato Tutelato riguarda esclusivamente i clienti domestici e non le microimprese per cui resta valida la data del 1° gennaio 2023. La nuova data per la fine della Tutela per le famiglie è, quindi, quella del 10 gennaio 2024. Si tratta della stessa data già valida per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica. Per le famiglie, quindi, ci sarà più di un anno di tempo, sia per la luce che per il gas, per poter scegliere le tariffe giuste per minimizzare le bollette.

Ecco tutti gli effetti di questo provvedimento sulle famiglie e le bollette del gas del prossimo futuro:

Cosa cambia con lo spostamento della fine della Tutela per le bollette del gas al 2024

TIPOLOGIA DI CLIENTE COSA CAMBIA CON LO SPOSTAMENTO DELLA FINE DELLA TUTELA Famiglie in Tutela C’è un anno di tempo in più per scegliere il fornitore del Mercato Libero

Per tutto il 2023 sarà ARERA ad aggiornare il prezzo del gas su base mensile

Il passaggio al Mercato Libero può avvenire gratuitamente e in qualsiasi momento Famiglie già passate al Mercato Libero Non ci sono modifiche alle tariffe attive

Per minimizzare le bollette resta possibile scegliere la miglior offerta gas sul Mercato Libero

La scelta di posticipare la fine della Maggior Tutela non rappresenta una sorpresa e non va a modificare più di tanto l’equilibrio del mercato del gas naturale in Italia. Sostanzialmente, per le famiglie ancora in regime di Maggior Tutela ci sarà un anno in più di tempo per scegliere il nuovo fornitore, valutando l’evoluzione del mercato e individuando con precisione la tariffa giusta.

Per il prossimo anno, ARERA continuerà ad aggiornare il prezzo del gas in Tutela seguendo il nuovo meccanismo di aggiornamenti mensili e non più trimestrali che è stato introdotto nel corso del mese di ottobre 2022. Naturalmente, le famiglie in Tutela hanno la possibilità di passare al Mercato Libero in qualsiasi momento. Tale passaggio, può avvenire consultando le migliori offerte gas del momento e in modo gratuito, senza interruzione della fornitura e senza la necessità di cambiare contatore.

Per le famiglie già passate al Mercato Libero, invece, non ci sono modifiche di alcun tipo legate a questa decisione. La fine della Tutela è completamente ininfluente. Chi è già passato al Mercato Libero potrà continuare a scegliere le offerte più vantaggiose, andando ad individuare le condizioni migliori per poter massimizzare il risparmio in bolletta grazie al taglio del prezzo dell’energia, sia per l’energia elettriche che per il gas naturale.

Come risparmiare sulle bollette nei prossimi mesi?

Lo spostamento della fine del regime di Maggior Tutela, come evidenziato in precedenza, non va modificare quelle che sono le modalità per risparmiare sulla bolletta del gas. Scegliendo di restare in Tutela, infatti, non si avrà alcun controllo sul prezzo del gas che viene deciso e aggiornato periodicamente da ARERA. Questa soluzione consente l’accesso a tariffe “controllate” con la certezza che non c’è la possibilità per un fornitore di speculare, incrementando il prezzo in modo maggiore.

Per massimizzare il risparmio sulle bollette del gas, in ogni caso, resta prioritario il passaggio al Mercato Libero con l’attivazione delle migliori offerte del momento. Solo in questo modo, infatti, è possibile assicurarsi l’accesso a condizioni tariffarie vantaggiose, in grado di minimizzare il costo del gas naturale e, quindi, di alleggerire le bollette, sia nel breve che nel lungo periodo.

In questo momento, le offerte più vantaggiose sono tutte tariffe a prezzo indicizzato che garantiscono l’accesso al prezzo dell’indice PSV (con aggiornamenti mensili). Tale prezzo può essere incrementato di una piccola quota (espressa in €/Smc). Le offerte prevedono, inoltre, un canone mensile di alcuni euro (solitamente tra i 6 e i 10 euro al mese) indipendente dal quantitativo di gas consumato.

Per individuare l’offerta più vantaggiosa del momento è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato nell’ultima bolletta) per ottenere informazioni precise in merito ai costi e alla spesa stimata con l’attivazione delle principali offerte disponibili sul mercato in questo momento.

Ricordiamo che per attivare online una nuova tariffa è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario e i dati della fornitura con, in particolare, la necessità di comunicare il codice PDR riportato in bolletta (per l’energia elettrica serve, invece, il codice POD).

Gli “aiuti” del Governo valgono sia in Tutela che nel Mercato Libero

C’è un altro aspetto da sottolineare: gli aiuti previsti dal nuovo Decreto Aiuti non tengono conto del regime tariffario della propria fornitura. Sia le famiglie in Maggior Tutela che quelle già passate al Mercato Libero, infatti, potranno beneficiare sul pacchetto di misure prorogato dal recente decreto. Tale pacchetto comprende:

l’azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas

il taglio dell’IVA al 5% per il gas

il potenziamento dei Bonus Luce e Gas