A chi spetta il bonus 150 euro a Novembre 2022

Scatta questo mese l’erogazione del bonus 150 euro, il contributo sociale una tantum previsto dal decreto Aiuti Ter per sostenere le famiglie italiane alle prese con un caro energia senza precedenti, inflazione e aumento del carrello della spesa.

Ma in cosa consiste questa agevolazione? Chi ne può beneficiare e come si può fare per ottenerla? Per rispondere a queste domande gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto un vademecum che accende i riflettori su questa misura straordinaria.

Bonus 150 euro: che cosa prevede e chi ne beneficia

Il bonus 150 euro è un’indennità una tantum che aiuterà persone con redditi fino ai 20 mila euro lordi annui (tra pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co, stagionali, assegnisti, dottorandi e partite Iva) a sostenere le spese del caro bolletta.

La misura, che punta a raggiungere una platea di 22 milioni di italiani ed è stata finanziata con uno stanziamento di circa 3 miliardi di euro per l’anno 2022, è rivolta alle seguenti categorie di persone:

lavoratori dipendenti pubblici e privati;

lavoratori autonomi e liberi professionisti;

percettori di reddito di cittadinanza;

lavoratori stagionali;

lavoratori dello spettacolo;

collaboratori sportivi;

pensionati;

destinatari di indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL.

Bonus 150 euro: come è erogato a Novembre 2022

Di seguito analizziamo le modalità e i tempi di erogazione del bonus 150 euro.

I lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile fino a 1.538 euro, riceveranno l’indennità una tantum in via automatica nella busta paga di novembre 2022.

I pensionati con redditi inferiori ai 20 mila euro lordi annui si vedranno saldare il bonus direttamente dall’Inps nel cedolino di novembre. Anche i percettori di reddito di cittadinanza riceveranno il bonus anti-inflazione d’ufficio, purché in famiglia non ci siano già beneficiari di altre indennità. Anche in questo caso, la cifra sarà riconosciuta a novembre 2022.

L’Inps erogherà il contributo anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

Anche i lavoratori autonomi potranno beneficiare dell’agevolazione una tantum: questi ultimi, oltre a dimostrare redditi inferiori a 20 mila euro annui, dovranno presentare apposita richiesta online (sul sito dell’Inps) entro la fine di questo mese (30 novembre 2022).

Come tagliare le spese in bolletta con il Mercato libero a Novembre 2022

Al di là degli aiuti statali, centrare l’obiettivo del risparmio è ormai diventata una prassi per le famiglie italiane messe in ginocchio dal caro bolletta. Ecco perché la prima mossa da attuare è affidarsi a promozioni del Mercato Libero che propongono un prezzo della materia prima di energia elettrica e gas naturale più basso rispetto a quello stabilito dalla Maggior Tutela.

A ottobre 2022, ad esempio, il prezzo del gas per i clienti del mercato Tutelato si attesta a 0,835182 €/Smc, mentre le condizioni tariffarie all’ingrosso a cui si allineano un gran numero di fornitori del Mercato libero è pari a 0,8260 €/Smc (valore dell’indice PSV a ottobre 2022. Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il principale hub italiano per lo scambio del gas.

Nella scelta dell’offerta luce e gas più conveniente e in linea con le proprie esigenze, il comparatore di SOStariffe.it rappresenta un alleato efficace contro le stangate in bolletta. Con il confronto online sarà molto più semplice trovare la soluzione su misura per il proprio portafogli, così come soddisfare il fabbisogno di luce e gas all’interno del proprio nucleo familiare.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

