Chi offre Internet senza linea fissa: le tariffe di Novembre 2022

Per navigare in Internet da casa alla massima velocità non c’è più soltanto la fibra ottica tradizionale. Nelle aree in cui la fibra non arriva, la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è un’ottima soluzione per avere una connessione veloce e stabile senza la necessità di dotarsi di una linea telefonica fissa.

La FWA è un sistema che è definito dagli esperti “misto”, in quanto il segnale viaggia per mezzo della fibra ottica fino al ripetitore più vicino alla propria abitazione. Da li in avanti, prosegue, il cosiddetto “ultimo miglio” (cioè dall’antenna del provider fino al modem di casa), la trasmissione dati avviene grazie alla rete 4G, 4G+ e dove disponibile anche 5G. Una tecnologia moderna che assicura ottime performance di navigazione anche se avere un telefoni fisso o un collegamento con la fibra tradizionale. Tuttavia, prima di attivare un nuovo contratto, gli esperti di SOStariffe.it consigliamo di verificare la copertura di rete nel Comune dove si abita.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per versioni Android e iOS, è possibile confrontare le promozioni degli operatori che questa tecnologia e trovare le soluzioni più vantaggiose di novembre 2022.

Navigare da casa con il wireless: le offerte di Novembre 2022

OFFERTA COSTO VELOCITA’ DI NAVIGAZIONE 1 Eolo più 19,90 euro al mese fino a 100 Mbps in download 2 Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese fino a 1 Gbps in download 3 TIM Wifi Power FWA 24,90 euro fino a 100 Mbps in download 4 Linkem senza limiti 24,90 euro fino a 100 Mbps in download 5 Vodafone Casa Wireless+ 27,90 euro fino a 300 Mbps in download

Ecco un’analisi delle migliori offerte per avere Internet casa con il wireless a novembre 2022. Sono cinque le soluzioni scelte dal comparatore di SOStariffe.it perché sono risultate le più vantaggiose sul mercato.

Eolo Più

Chiamate illimitate, con velocità di navigazione in download fino a 100 Mbps, al prezzo promozionale fino al 25 novembre di 19,90 euro al mese per il primo anno, poi 24,90 euro al mese. Ecco ciò che contraddistingue l’offerta Eolo Più per connettersi alla rete senza avere una linea fissa. Altre caratteristiche di questa soluzione sono:

pacchetto “+Intrattenimento” oppure pacchetto “+Studio e Lavoro” al costo di 5 euro in più al mese ciascuno con un mese per avere ultra velocità e EOLOrouterEVO gratuito per avere la miglior performance di connessione;

ciascuno con un mese per avere ultra velocità e EOLOrouterEVO gratuito per avere la miglior performance di connessione; velocità fino a 200 Mbps in download attivando entrambi i pacchetti;

“+Sicurezza” con parental control e antivirus a 3 euro in più al mese ;

; promozione che permette di avere tutti i pacchetti opzionali in prova per 30 giorni. Al termine di tale periodo, si potrà decidere se mantenerli al prezzo scontato di 10 euro al mese (anziché 13 euro) in più rispetto alla tariffa standard.

Per tutti i pacchetti, EOLOrouter è incluso e l’antenna è fornita in comodato d’uso gratuito. L’attivazione costa 19,90 euro una tantum.

Per conoscere l’offerta Eolo Più, segui il link qui sotto:

Fastweb Casa Light FWA

Fastweb Casa Light FWA è una delle migliori soluzioni sul mercato di novembre 2022 per navigare da casa illimitatamente e ad alta velocità (fino a 1 Gbps in download). Connessione al top e con un prezzo conveniente: quest’offerta è disponibile al costo di 19,95 euro al mese, più 2 euro al mese per 20 mesi per le spese di attivazione. mentre l’installazione di una piccola antenna è inclusa.

Con possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento e nessun vincolo di durata, Fastweb Casa Light FWA include anche:

modem Internet Box NeXXt di ultima generazione (con Wi-Fi 6 e Alexa integrata) per una maggior copertura in ogni angolo della casa;

di ultima generazione (con Wi-Fi 6 e Alexa integrata) per una maggior copertura in ogni angolo della casa; navigazione sicura contro virus e malware;

possibilità di accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

Per avere più informazioni sull’offerta Fastweb Casa Light FWA, segui il link:

TIM WiFi Power FWA

Senza costi di attivazione e disponibile al prezzo promozionale fino al 26 novembre 2022 di 24,90 euro almese, c’è l’offferta TIM Wifi Power FWA che fa navigare da casa con traffico dati illimitato a una velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile.

Con l’offerta base dell’operatore TIM, le chiamate sono a consumo (0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali), mentre l’opzione delle chiamate illimitate è attivabile pagando 2 euro in più al mese.

A seconda della copertura e disponibilità della tecnologia FWA è possibile dotarsi di una soluzione di tipo Indoor con modem autoinstallante o una soluzione di tipo Outdoor con antenna esterna. In dettaglio c’è da sottolineare che la soluzione outdoor non include il modem. Pertanto, il cliente può dotarsi di un modem proprio (compatibile con le caratteristiche dell’offerta TIM WiFi Power FWA e che il cliente dovrà collegare all’antenna esterna FWA e configurarla a sua cura e spese. Una soluzione alternativa è di procedere con l’acquisto del modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro. Un importo che però è rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito.

Per maggiori dettagli sull’offerta TIM WiFI Power FWA, clicca sul link di seguito:

Linkem senza limiti

Con il contributo iniziale di attivazione gratuito, l’offerta Linkem senza limiti è una soluzione per navigare senza il telefono fisso. Al costo di 24,90 euro al mese, Linkem assicura ai nuovi clienti Internet illimitato e velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload.

Va ricordato che nel prezzo di quest’offerta è incluso anche l’assistenza Prime, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem.

Anche in questo caso, è possibile beneficiare di chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali (l’opzione “Parla e Naviga”) a 2 euro in più al mese rispetto al piano standard senza nessun costo aggiuntivo. Questa

promozione è valida solo per nuovi clienti.

Per saperne di più sull’offerta Linkem senza limiti, clicca al link qui sotto:

Vodafone Casa Wireless+ 5G

Per chi volesse avere Internet casa senza la linea telefonica una soluzione vantaggiosa è “Vodafone Casa Wireless+ 5G” che permette di navigare grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Ecco quali sono le principali caratteristiche dell’offerta Vodafone Casa Wireless+ 5G, che prevede una permanenza di 24 mesi:

traffico dati illimitato e navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla Rete FWA 5G; chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;



consegna del modem a casa gratuita e antenna FWA esterna all’abitazione collegata con la Vodafone Power Station;

costo di attivazione 96 euro una tantum, rateizzabile anche in rate da 4 euro al mese per 24 mesi.

Per quest’offerta Internet casa wireless, è previsto un doppio binario per già abbonati Vodafone mobile e per i nuovi clienti:

per i già clienti Vodafone l’offerta costa 24,90 euro al mese (per 24 mesi) ed è attivabile tramite operatore;

al mese (per 24 mesi) ed è attivabile tramite operatore; per non clienti Vodafone il prezzo è di 27,90 euro al mese (per 24 mesi).

Per saperne di più su quest’offerta di Vodafone, clicca sul pulsante verde qui sotto:

