Black Friday e conti correnti: il gran Cashback di BBVA

Mancano ancora pochi giorni per il giorno più amato per chi è in cerca di promozioni pre natalizie, il miglior momento per fare il tuo shopping è il Black Friday. Quest’anno il giorno dalle offerte imperdibili sarà il 26 Novembre, anche se ormai il tradizionale giorno dei prezzi più bassi dell’anno è diventato una settimana di saldi anticipati, e a volte anche un intero mese di promo e agevolazioni. La tradizione americana è arrivata in Italia solo da qualche anno, ma ormai è diventata già parte dei costumi nazionali.

Il primo Black Friday risalirebbe al 1924, fu quello l’anno in cui la catena Macy’s organizzò la prima parata che inaugurava il periodo dello shopping natalizio. Il nome però è arrivato anni dopo, così come la tradizione di applicare sconti su prodotti fino all’80%, e risale al 1961 quando milioni di americani, il giorno dopo il tradizionale cenone del Ringraziamento, intasarono le strade delle città per i propri acquisti di Natale.

C’è anche un’altra teoria sul nome della giornata degli sconti sfrenati, pare che negli USA in passato i contabili usassero due penne per compilare i registri. La penna con l’inchiostro rosso indicava le uscite, mentre quella con l’inchiostro nero si usava per le entrate. E il primo venerdì che seguiva il giorno del Ringraziamento, viste le offerte dei grandi centri commerciali, era un giorno da inchiostro nero.

Sconti anche per i conti correnti?

L’istituto di credito spagnolo è arrivato da poco sul mercato del digital banking in Italia e ti propone un conto corrente a zero spese con carta di debito a canone gratuito. La banca non aprirà delle filiali sul territorio però avrai la possibilità di gestire tutto online dall’app della banca ed effettuare prelievi gratuiti (se superiori a 100 euro) presso gli sportelli ATM di qualunque istituto presente in Italia e all’estero.

Le altre caratteristiche del conto corrente sono:

mobile e internet banking

app per gestire le tue operazioni bancarie

bonifici senza spese di commissione

pagamenti digitali con smartphone

domiciliazione delle bollette e degli abbonamenti

accredito stipendio o pensione

Play&Plan per rateizzare i tuoi acquisti

La banca ti garantisce anche la possibilità di richiedere un anticipo sullo stipendio, fino a 1.500 euro. Per poter accedere a questo servizio dovrai prima di tutto richiedere l’accredito della tua busta paga sul conto corrente BBVA, poi dall’app potrai selezionare l’opzione Stipendio in Anticipo e scegliere l’importo che desideri.

Le commissioni su questo servizio variano a seconda della quantità richiesta e dei giorni di anticipo. Per esempio, se vuoi ricevere da 250 euro fino a 850 euro con 3 o 5 giorni di anticipo rispetto al giorno paga, l’operazione ti costerà 0,25 euro; pagherai invece 1 euro come commissione se richiedi tra 1.250 euro e 1.500 euro.

Black Friday BBVA: il Gran Cashback e Pay&Plan per ottimizzare i tuoi acquisti

Elettrodomestici, abbigliamento, e ogni altro genere di prodotto scontati anche a più del 50%. Stai pensando che ti piacerebbe che anche la tua banca ti offrisse qualche promozione Black Friday, magari sui servizi del tuo conto corrente? BBVA ha lanciato il suo Gran Cashback 10% BBVA per chi apre il Conto BBVA a zero spese. Con questa offerta potrai contare sul 10% di rimborso su tutti i tuoi acquisti del primo mese dall’attivazione del servizio, fino a 500 euro.

Per poter usufruire di questa offerta non dovrai fare altro che aprire il Conto BBVA in soli 5 minuti e richiedere la carta di debito senza costi. Una volta che sarai cliente, inizierai ad accumulare cashback in automatico con il primo acquisto e potrai vedere l’accredito del rimborso sul tuo conto un mese dopo l’attivazione della promozione.

Al termine dell’offerta di benvenuto la banca prevede un’ulteriore promozione, durante il primo anno dall’attivazione del tuo conto corrente avrai diritto all’1% di Cashback sulle tue spese.

Inoltre, se hai bisogno di finanziare il tuo shopping del Black Friday o del Cyber Monday, BBVA ti offre la possibilità di usufruire di Pay&Plan, una funzionalità che ti permette, dopo aver fatto un acquisto, di diluire l’importo in rate mensili per poter affrontare con tranquillità le tue spese e arrivare comodamente a fine mese.

La Carta di Debito BBVA e i nuovi sistemi di sicurezza per i tuoi acquisti del Black Friday e Cyber Monday

Le nuove tecnologie sono uno dei punti di forza di questo istituto. La banca, una volta attivato il conto, offre una carta di debito senza i tradizionali numeri stampati sul fronte e sul retro della carta, e non c’è neanche il CVV, il codice di verifica che ti viene richiesto per i tuoi acquisti online.

Si tratta di una novità che aumenta la sicurezza dei tuoi dati personali e che garantisce la protezione delle tue transazioni. Il PAN, cioè il numero della carta, potrai visualizzarlo dall’app e il CVV non è unico, ma dinamico. In pratica ogni volta che utilizzerai la carta per le tue spese online, tramite l’applicazione potrai generare un CVV temporaneo.

Chi è BBVA

La sigla indica il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Anche se l’istituto ha lanciato la sua offerta per i correntisti solo da poco tempo in Italia, è presente sui mercati finanziari globali da decenni. La banca è stata fondata nel 1857 e ad oggi è attiva in più di 25 Paesi, ha 111 mila dipendenti e nel mondo sono presenti 29 mila ATM. Il numero dei clienti che hanno sottoscritto un contratto con la banca supera i 78 milioni.

Secondo quanto riportano i siti di finanza, BBVA è un istituto attivo nei mercati in Europa, America del Nord, America del Sud e nell’area Asia-Pacifico. Inoltre il gruppo è uno delle istituzioni finanziarie più solide in Messico e in diversi Paesi del Sud America, è il primo azionista di Garanti BBVA in Turchia e porta avanti importanti attività di business negli Stati Uniti.

L’offerta BBVA e l’assistenza

Puoi aprire il Conto BBVA se sei maggiorenne e se risiedi in Italia. La banca ti offre un conto all digital a zero spese e con l’attivazione del conto corrente riceverai anche la carta di debito gratuita. L’istituto ti garantirà per il primo mese, come nuovo cliente, un Gran Cashback del 10% sui tuoi acquisti con carta (fino a 500 euro di spesa), poi il rimborso sarà pari all’1% per il primo anno.

Tra i servizi più utili ci sono la rateizzazione degli acquisti con il servizio Pay&Plan e l’anticipo dello stipendio. Potrai inoltre contare sul servizio di mobile banking e su una serie di funzionalità che renderanno ancora più sicure le tue transazioni, come il CVV dinamico.

Dato che sul territorio italiano non sono presenti delle filiali fisiche della banca, per ottenere supporto o per avere chiarimenti dovrai ricorrere all’assistenza online o telefonica. Il centralino del Servizio Clienti BBVA sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni. Se chiami dall’Italia il numero da contattare è l’800.172.639, mentre se telefoni dall’estero dovrai comporre il +39.02.30301081.

Potrai anche usare i canali social, fai attenzione che siano le pagine ufficiali, o la sezione i Miei messaggi che inoltrerà le tue richieste agli operatori e ti permetterà di mantenere in memoria le risposte degli operatori della banca

