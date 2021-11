I migliori film Sky da vedere a Novembre 2021

Tante nuove pellicole e serie tv in arrivo su Sky, da Gomorra ai Confini del male, e con le offerte combinate della pay tv con Netflix aumentano i film e le fiction che puoi vedere. Ecco quali sono i migliori film nel catalogo Sky e come puoi vedere i titoli del momento sulla piattaforma attivando le promozioni più convenienti del mese di Novembre

Il freddo arriva e tu stai preparando il programma per il weekend: coperta sul divano, una bella cioccolata calda e un film da guardare in tranquillità. I titoli nel catalogo di Sky ti offrono pellicole thriller, trame romantiche e natalizie e titoli per tutta la famiglia, ecco quali sono i film Sky da non perdere a Novembre e una lista delle migliori promozioni pay tv che puoi attivare.

Con gli abbonamenti Cinema hai ben 17 canali Sky che trasmettono 24 ore al giorno le migliori pellicole del momento, ci sono le sezioni monotematiche come Suspense, Drama o Comedy e i canali generalisti come Family o Iris. Con Sky Cinema accedi anche ai contenuti di Premium Cinema.

Il catalogo dei nuovi film Sky

Tra i film da vedere assolutamente a Novembre ci sono:

Ai confini del male – Due giovani scompaiono all’improvviso durante un rave che si sta svolgendo vicino ad un bosco. I carabinieri Meda e Rio, due uomini molto diversi e con un passato complicato alle spalle, devono indagare. Chi sarà il misterioso rapitore che sembra essere tornata dal passato?

– Due giovani scompaiono all’improvviso durante un rave che si sta svolgendo vicino ad un bosco. I carabinieri Meda e Rio, due uomini molto diversi e con un passato complicato alle spalle, devono indagare. Chi sarà il misterioso rapitore che sembra essere tornata dal passato? Impero criminale – Liam McDonagh è un ex pugile che ha appena scontato 9 anni di carcere per una rapina e si ritrova di nuovo nei guai per aiutare il fratello Sean. Mentre Liam era in galera infatti Sean si è messo in affari con l’imprenditore Clifford Cullen e con il suo socio Anthony Hammond. I due imprenditori senza scrupoli si sono arricchiti con i cantieri dei giochi olimpici di Londra 2012. Cosa dovrà fare Liam per proteggere il fratello?

– Liam McDonagh è un ex pugile che ha appena scontato 9 anni di carcere per una rapina e si ritrova di nuovo nei guai per aiutare il fratello Sean. Mentre Liam era in galera infatti Sean si è messo in affari con l’imprenditore Clifford Cullen e con il suo socio Anthony Hammond. I due imprenditori senza scrupoli si sono arricchiti con i cantieri dei giochi olimpici di Londra 2012. Cosa dovrà fare Liam per proteggere il fratello? Penguin Bloom – Samantha è una donna che ama surfare, mentre è in vacanza con la sua famiglia in Thailandia cade dal balcone ed è costretta in sedia a rotelle. La donna fa fatica a riprendersi dall’incidente e dalla sua nuova condizione, è depressa e apatica. La sua vita cambierà quando il figlio Noah porterà a casa una gazza ferita

Tra i titoli che i clienti Sky attendono con ansia ci sono anche due serie tv, ma per poterle vedere devi essere abbonato al pacchetto TV oltre che al piano Cinema. L’ultima stagione di Gomorra è sulla piattaforma dal 19 Novembre, un nuovo episodio a settimana su Sky Atlantic. Il finale della guerra di camorra che è diventata un successo internazionale, tornano Genny Savastano e la lotta per il controllo di Napoli.

Altra serie da non perdere è il Simbolo perduto, la storia è tratta dall’omonimo libro di Dan Brown. Un giovane professore di Harvard, Robert Langdon, si trova al centro di misteriosi episodi e di un’enigma mortale. L’esperto userà le sue conoscenze di simbologia religiosa per cercare di venire a capo di questi rebus.

Netflix e i film da non perdere

Si può attivare anche una nuova offerta di Sky che ti garantisce di poter vedere anche i contenuti di Netflix. Sulla piattaforma di streaming tv Novembre è il mese in cui sono in uscita nuove pellicole e serie tv. Il titolo che sta ottenendo più successo tra i film è Red Notice, si tratta di una crime story con Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson e Gal Gadot. Un celebre ladro di opere d’arte, Nolan Booth, sta per mettere a segno un colpo milionario, quando sulla sua strada incrocia John Hartley, agente FBI, e il misterioso Alfiere, ladro e confidente dell’Interpol.

Per chi invece è un amante delle serie tv è stata caricata la nuova Narcos: Messico. La terza stagione della crime serie in pochi giorni dal lancio ha superato le 50 milioni di visualizzazioni. Continua l’ascesa del cartello di Guadalajara di Félix Gallardo (interpretato da Diego Luna).

Le migliori offerte per abbonarsi a Sky

Per accedere a questi e a molti altri contenuti puoi abbonarti alla piattaforma di pay tv Sky, puoi scegliere tra diverse offerte sia per il solo servizio Sky Cinema che con le promozioni combinate TV e Cinema o con Sky e Netflix.

Se non sei convinto che le soluzioni e le proposte di Sky siano ciò che stai cercando puoi approfittare della offerta Prova disponibile in questi giorni. Con la promozione puoi attivare un periodo test a 9 euro che ti permetterà di accedere ai contenuti di tutte le offerte Sky:

Sky Cinema con tante prive visioni esclusive ed un ricco catalogo di film da guardare anche on demand

con tante prive visioni esclusive ed un ricco catalogo di film da guardare anche on demand Sky Calcio 3 partite del campionato di Serie A TIM, Tutte e 380 le partite della Serie BKT, con playoff e playout, 300 incontri tra Bundesliga, Premier e Ligue

3 partite del campionato di Serie A TIM, Tutte e 380 le partite della Serie BKT, con playoff e playout, 300 incontri tra Bundesliga, Premier e Ligue Sky Kids con tanti programmi, cartoni e documentari per i bambini e bambine

con tanti programmi, cartoni e documentari per i bambini e bambine Sky Sport per vedere le finali di Uefa Champions League, Uefa Europa League, la Premier League, il Moto GP, la Formula 1

per vedere le finali di Uefa Champions League, Uefa Europa League, la Premier League, il Moto GP, la Formula 1 Sky TV con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD

con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD Netflix un piano Standard con la possibilità di guardare serie, film e documentari su 2 dispositivi

Nel piano prova è inclusa la consegna gratuita del nuovo decoder Sky Q che è anche compatibile con il nuovo digitale terrestre, con la visione in 4K e il dispositivo è dotato di controllo vocale. Il decoder connetterà la tv alla tua rete internet casa e potrai accedere anche alle app dei tuoi servizi tv preferiti.

Quando terminerà la promozione potrai decidere se abbonarti ad uno o più pacchetti Sky o se riconsegnare il tuo decoder, altrimenti dovrai pagare una penale da 70 euro.

Abbonati a Sky Cinema e TV

Puoi vedere più di 200 film in anteprima, 20 film prodotti da Sky Original ogni anno e 1.500 titoli per tutta la famiglia se decidi di attivare l’offerta Sky Cinema e TV. Il prezzo dell’offerta è di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi il tuo canone pay tv passerà a quelle che saranno le tariffe del momento di Sky Open.

Se acquisti Sky con la soluzione Sky Q via internet avrai bisogno di una rete Internet casa con una velocità minima di 10 Mega (sono le caratteristiche delle nuove fibre FTTC o FTTH). Con questa tecnologia l’installazione ti costerà solo 9 euro. L’alternativa è il sistema con la parabola, il servizio e l’installazione avranno un costo molto più elevato, 49 euro in promozione.

Il decoder di Sky ti permetterà di registrare fino a 4 programmi in contemporanea per guardarli poi quando vorrai, di visionare i contenuti in HD, inoltre potrai usare la funzione pause&play e lo split screen, un’opzione che ti consentirà di seguire 2 eventi sullo stesso schermo.

Potrai anche usare il servizio Sky Go Plus che ti permette il tuo profilo Sky anche ad altri dispositivi e di vedere i tuoi film, serie tv e altri contenuti anche senza la connessione dati attiva.

Netflix e Sky TV, l’offerta del mese

Se vuoi poter vedere i migliori film, gli show di Sky e non perdere i migliori contenuti della piattaforma Netflix ha la possibilità di attivare la promozione di novembre che ti offre il doppio abbonamento Netflix e Sky Tv a 19,90 euro al mese per 18 mesi. Con questa offerta potrai accedere a:

Sky Go Plus per accedere al tuo account anche da pc o tablet

per accedere al tuo account anche da pc o tablet Sky TV con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD

con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD un abbonamento a Netflix con piano Standard

con piano Standard Netflix pacchetto Standard per vedere i contenuti su 2 dispositivi in contemporanea

Richiedi maggiori informazioni su questa promozione Intrattenimento Plus e su come attivare Sky, con Sky TV e Netflix cliccando sul link che segue.

Ci sono delle condizioni leggermente differenti se sei un cliente con un piano Sky già attivo o se sottoscrivi questa come prima offerta Sky. Chi ha una promozione Sky potrà avere un abbonamento Netflix Premium, quindi avrà la possibilità di collegare in contemporanea fino a 4 dispositivi. Questo servizio sarà attivo automaticamente anche se avrai il servizio Multiscreen (che ti consente di seguire il tuo programma su più schermi in casa) o se hai un profilo Smart oppure Open.

Per chi non possiede questi requisiti e vuole poter seguire Sky Tv e attivare anche il Netflix Premium, potrai farlo ma ti costerà 4 euro in più sul tuo abbonamento Sky. Potrai attivare il servizio direttamente dal tuo profilo attraverso il menu Gestione offerta.

Con la piattaforma potrai anche costruire le tua offerta tv combinando i vari pacchetti TV, Cinema, Sport e Calcio come preferisci. Per esempio per aggiungere ad Intrattenimento Plus anche Sky Cinema pagherai 29,90 euro al mese, più 9 euro per l’attivazione. Potrai risparmiare ogni mese circa 14 euro rispetto ai prezzi pieni dei diversi servizi.

