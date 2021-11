Kena Mobile lancia una nuova offerta per il Black Friday . Fino al prossimo 30 novembre, infatti, è possibile attivare la nuova Kena 5,99 Special. Si tratta di un'offerta limited edition riservata ad un target ben preciso di clienti che potranno accedere ad un piano tariffario davvero conveniente e completo a fronte del pagamento di un canone mensile ridotto. Per i nuovi clienti c'è anche un buono Amazon da 10 euro in regalo. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Kena Mobile per il Black Friday.

Kena Mobile: canone scontato e buono Amazon in regalo per il Black Friday

C’è tempo fino alle 10 del mattino del prossimo 30 novembre per attivare la nuova Kena 5,99 Special, l’offerta dedicata al periodo di Black Friday (e Cyber Monday) di Kena Mobile. L’operatore virtuale, che ricordiamo sfrutta la rete TIM, mette a disposizione un pacchetto tariffario completo al prezzo ridotto (per sempre) di 5,99 euro al mese. In aggiunta alla promozione, per i nuovi clienti c’è anche un buono Amazon da 10 euro in regalo.

Kena 5,99 Special è l’offerta di Kena Mobile per il Black Friday

La nuova Kena 5,99 Special è la tariffa promozionale riservata da Kena Mobile ai nuovi clienti durante il periodo di Black Friday (è possibile attivare l’offerta fino al 30 novembre, ricordiamo). L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 50 GB in 4G fino a 30 Mbps

Kena 5,99 Special presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Richiedendo l’attivazione dell’offerta si riceverà anche un Buono Amazon da 10 euro in regalo che potrà poi essere utilizzato per fare acquisti, senza limitazioni, sul popolare e-commerce.

Da notare che la tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Per attivare la nuova Kena 5,99 Special è possibile seguire la procedura online disponibile al link qui di sotto. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita. Per completare la sottoscrizione è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM ed il codice ICCID della SIM. Ribadiamo che l’offerta scade alle 10 del 30 novembre.

Le altre offerte Kena Mobile per il Black Friday

Tra le offerte Kena Mobile disponibili in questo periodo di Black Friday c’è Kena 7,99. L’offerta in questione è riservata ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero (quindi senza richiedere la portabilità del numero da un altro operatore). L’offerta include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo richiesto è d 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum da versare in fase di sottoscrizione. L’offerta è attivabile direttamente online:

Da segnalare anche la possibilità di attivare Kena 9,99. Questa soluzione include minuti ed SMS illimitati e ben 100 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo periodico è di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare che l’offerta è attivabile in uno dei seguenti modi:

richiedendo un nuovo numero

portabilità da liad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

