Aumenti, Tiscali ufficializza le rimodulazioni di alcune offerte: cosa c’è da sapere

Brutte notizie per gli utenti di rete fissa di Tiscali . L’operatore ha confermato che dal primo novembre arriveranno le rimodulazioni per alcune sue tariffe. Si parla di rincari fino a 4 euro . Ecco quali promozioni verranno coinvolte dagli aumenti e come affrontarli

Le rimodulazioni sono una delle pratiche più fastidiose per gli utenti di telefonia mobile e Internet casa. Gli operatori infatti molto spesso tendono a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali delle proprie tariffe per smartphone, ADSL o fibra ottica. Solitamente ciò significa un aumento dell’addebito mensile per accedere ai servizi Internet e voce. Nei mesi scorsi diversi provider hanno provveduto a rimodulare alcune promozioni. Solitamente comunque si tratta si tariffe poco richieste o di vecchia data. Gli utenti Tiscali di rete fissa fino ad oggi avevano scampato il pericolo di rimodulazioni ma da novembre, purtroppo per loro, le cose sono destinate a cambiare.

L’operatore nato in Sardegna su iniziativa da Renato Soru ha annunciato ufficialmente che a partire dall’1/11/19 diverse tariffe attivate nei mesi scorsi avranno un prezzo superiore. I clienti interessati dalle rimodulazioni saranno quelli che hanno sottoscritto le offerte da 19,95 euro al mese e da 24,95 euro al mese. Gli altri utenti comunque non sono al sicuro in quanto i rincari nel corso del tempo andranno a colpire tutti. Tiscali nella sua nota non ha specificato l’entità dell’aumento ma si prevede che in alcuni casi si possa arrivare anche a 4 euro in più al mese in bolletta.

Il provider come spesso succede ha motivato la sua decisione di aumentare il costo dei suoi servizi affermando che i ricavi verranno investiti per continuare a fornire agli utenti un servizio sempre migliore. L’azienda ha inoltre tenuto a sottolineare che il rapporto qualità prezzo garantito resterà comunque assolutamente competitivo rispetto a quello della concorrenza nonostante le rimodulazioni. A volte i provider pur di evitare di perdere un cliente cercano di convincerlo a non passare ad altro gestore con promozioni, sconti e vantaggi. In questo caso Tiscali non ha previsto alcun incentivo a rimanere.

Fortunatamente, come prevede l’apposita direttiva dell’AGCOM, i clienti di rete fissa non devono accettare passivamente le modifiche unilaterali del contratto da parte del proprio provider. Nel caso di Tiscali è possibile esercitare il diritto di recesso entro il 30/10/19 senza dover affrontare costi extra o penali. La richiesta di cessazione del contratto può avvenire inviando una raccomandata A/R a Tiscali Italia S.p.A. Ufficio Gestione Contratti Località Sa Illetta Strada Statale 195 Km2.300 09123 Cagliari, o via PEC specificando nella causale la modifica delle condizioni contrattuali. In alternativa si può contattare telefonicamente il numero di assistenza gratuito 130.

L’offerta di Tiscali

Gli utenti Tiscali devono rassegnarsi alle rimodulazioni ma l’offerta Internet casa dell’operatore resta comunque tra le più interessanti disponibili sul mercato. Uno dei punti di forza dell’azienda è quello di non porre ai clienti alcun vincolo di durata. Quest’ultimi possono disdire il contratto in ogni momento senza alcuna penale o spesa extra.

E’ possibile esercitare il proprio diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto fuori dai locali commerciali o a distanza. L’unico costo è quello per coprire le operazioni di cessazione e migrazione che corrisponde ad una mensilità del canone. Per quanto riguarda l’offerta in fibra ottica FTTC in caso di recesso non sono previsti costi di disattivazione a parte quelli per lo smontaggio del modem e la restituzione del router stesso. Di seguito sono descritte nel dettaglio le proposte per ADSL e fibra ottica del provider:

1. Ultrainternet fibra

Internet illimitato fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Megabit al secondo in download con FTTH

Modem Wi-Fi incluso

Attivazione inclusa

Chiamate verso fissi e mobili nazionali con scatto alla risposta di 23 cent

Servizio “Chi è” incluso

2 mesi di abbonamento ad Infinity, la piattaforma di streaming TV e on demand di Mediaset

La tariffa ha un costo di 26,95 euro al mese in promozione fino a al 26/9/19. All’offerta è possibile aggiungere con 3 euro in più:

Chiamate illimitate senza scatto alla risposta

6 mesi di abbonamento ad Infinity

Tiscali ha strutturato la sua rete FTTH (Fiber to the Home), in cui la fibra ottica copre tutto il tragitto dalla stazione di base di trasmissione del segnale Internet fino all’abitazione del singolo utente, a partire dalla tecnologia GPON. Tiscali raggiunge in FTTH i Comuni di:

Alessandria

Ancona

Angri

Arese

Assago

Aversa

Bari

Basiglio

Battipaglia

Beinasco

Bergamo

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Castellammare di Stabia

Castenaso

Catania

Cesano Boscone

Cinisello Balsamo

Collegno

Cologno Monzese

Cornaredo

Corsico

Crispano Ercolano

Ferrara

Firenze

Foggia

Genova

Grugliasco

Grumo Nevano

Imola

L’Aquila

La Spezia

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Modena

Moncalieri

Monza

Napoli

Nichelino

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Novara

Opera

Orbassano

Padova

Pagani

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Pomigliano D’arco

Pontecagnano Faiano

Portici

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Rho

Reggio di Calabria

Reggio nell’Emilia

Rho

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

San Giuseppe Vesuviano

San Gregorio di Catania

San Lazzaro Di Savena

San Sebastiano Al Vesuvio

Sassari

Scafati

Segrate

Selargius

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Terni

Taranto

Torino

Trecase

Tremestieri Etneo

Trento

Treviso

Trezzano sul Naviglio

Udine

Trieste

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

2. Ultrainternet Wireless

Modalità in abbonamento

Navigazione fino a 100 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo un upload con FTTN

Modem Wi-Fi incluso

Attivazione inclusa invece di 99 euro una tantum

2 mesi di Infinity

L’offerta ha un costo di 24,95 euro al mese in promozione fino a 26/9/19 nella modalità in abbonamento. Con ricaricabile il costo è di 99 euro per 24 settimane, al termine delle quali la connessione si disattiva in automatico se non viene effettuata una ricarica. Al pacchetto è possibile aggiungere le chiamate illimitate senza scatto alla risposta per 3 euro. Tiscali per la sua rete FTTC (Fiber to the Cabinet) utilizza la tecnologia FWA+ (Fixed Wireless Access) ed LTE. La fibra ottica arriva fino ad una stazione radio di base e poi via J 4G+ il segnale raggiunge il modem dell’utente. Il servizio può essere attivato anche senza linea telefonica.

Tiscali tramite il programma “Porta un amico” permette di ottenere uno sconto in bolletta di 30 euro per ogni amico che si convince a sottoscrivere l’offerta Ultrafibra, esclusi i prodotti partita IVA. Anche gli amici ottengono uno sconto di 30 euro. E’ possibile arrivare fino a 5 bonus all’anno. L’iniziativa è valida solo online per chi si registra sul sito webcasa.tiscali.it.