Tre iPhone 11 e iPhone 11 Pro, le migliori offerte telefono incluso

Da pochi giorni sono stati presentati i nuovi smartphone di Apple : tre modelli, iPhone 11 , iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max , che promettono di alzare ancora l’asticella per quanto riguarda i telefonini top di gamma, anche se a un prezzo certo non indifferente. Un ottimo modo per acquistarli a rate è comprarli in abbinamento con un’offerta Tre del tipo FREE , ALL-IN Power o ALL-IN Super Power .

Le offerte di Tre per i nuovi telefonini Apple

I 3 Store, i negozi di Tre, hanno disponibilità dei nuovi iPhone dallo scoro 20 settembre, oltre all’Apple Watch Series 5, che si distingue dal precedente per il suo display Retina Always-on.

In particolare, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max presentano un comparto fotografico totalmente rinnovato grazie a una tripla fotocamera con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo; insieme a iOS 13, tutto questo contribuisce a garantire prestazioni fotografiche davvero notevoli, con grandi miglioramenti anche per quanto riguarda le fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità e una rinnovata modalità Ritratto.

Novità anche “sotto il cofano” con il velocissimo chip A13 Bionic, per prestazioni senza precedenti e un’elevata durata della batteria (iPhone 11 Pro promette 4 ore in più di autonomia al giorno rispetto a iPhone XS, mentre iPhone 11 Pro Max offre fino a cinque ore in più di iPhone Xs Max).

I nuovi schermi OLED dei due modelli più costosi sono risultati attualmente i migliori sul mercato, grazie alla loro luminosità, al contrasto, ai neri e alla brillantezza dei colori.

Come avere i nuovi iPhone con 3

Visto che il cartellino del prezzo per i nuovi iPhone non è certo dei più economici, arrivare a sfiorare i 1.500 euro – il costo, ormai, di un eccellente laptop – per avere il top di gamma di Apple può spaventare; grazie a Tre, però, è possibile aggiudicarsi i nuovi telefonini di Cupertino in modo molto meno traumatico, con comode rate mensili, in abbinamento alle soluzioni Tre smartphone incluso ALL-IN e FREE dell’operatore.

Le offerte per iPhone 11

Al momento, le offerte disponibili per iPhone Pro sono le seguenti, con ALL-IN Power (minuti illimitati, 300 SMS e 60 GB di traffico dati, con GIGA Bank, a 11,99 euro al mese) o ALL-IN Super Power (minuti e SMS illimitati, 100 GB di traffico dati con GIGA Bank, a 14,99 euro al mese):

iPhone 11 64 GB : anticipo da 0 euro, rata aggiuntiva da 20,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 19,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 0 euro, rata aggiuntiva da 20,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 19,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 128 GB : anticipo da 0 euro, rata aggiuntiva da 21,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 20,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 0 euro, rata aggiuntiva da 21,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 20,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 256 GB: anticipo da 49,99 euro, rata aggiuntiva da 24,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 23,99 euro al mese con ALL-IN Super Power.

L’offerta è disponibile anche con FREE a 5,99 euro in più rispetto alla tabella qui sopra; FREE consente di cambiare smartphone senza costi aggiuntivi, con la KASKO inclusa.

Le offerte per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Per quanto riguarda iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, invece, si paga, oltre al canone di ALL-IN Power e ALL-IN Super Power:

iPhone 11 Pro 64 GB : anticipo da 64,99 euro, rata aggiuntiva da 32,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 31,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 64,99 euro, rata aggiuntiva da 32,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 31,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 Pro Max 64 GB : anticipo da 99,99 euro, rata aggiuntiva da 35,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 34,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 99,99 euro, rata aggiuntiva da 35,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 34,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 Pro 256 GB : anticipo da 69,99 euro, rata aggiuntiva da 39,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 38,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 69,99 euro, rata aggiuntiva da 39,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 38,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 Pro Max 256 GB : anticipo da 99,99 euro, rata aggiuntiva da 41,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 40,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 99,99 euro, rata aggiuntiva da 41,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 40,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 Pro 512 GB : anticipo da 169,99 euro, rata aggiuntiva da 43,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 42,99 euro al mese con ALL-IN Super Power;

: anticipo da 169,99 euro, rata aggiuntiva da 43,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 42,99 euro al mese con ALL-IN Super Power; iPhone 11 Pro Max 512 GB: anticipo da 199,99 euro, rata aggiuntiva da 45,99 euro al mese con ALL-IN Power o da 44,99 euro al mese con ALL-IN Super Power.

Anche in questo caso i telefoni di Apple sono disponibili con l’offerta FREE a 5,99 euro in più per avere inclusi nell’offerta la possibilità di cambiare lo smartphone senza costi aggiuntivi e l’assicurazione KASKO che protegge l’iPhone da qualsiasi tipo di danno, furto e così via.

Che cosa cambia con iPhone 11

La strategia di Apple per i suoi nuovi smartphone sembra ormai definita: un modello “a basso costo” (ma si parla sempre delle fascia più alta nel mondo dei telefonini) e due top di gamma, i “Pro”, sia nella versione normale che in quella “Max” con schermo più grande.

Per quanto riguarda gli ultimi arrivati, iPhone 11 appare a tutti gli effetti il successore dell’iPhone XR dell’anno scorso (c’è ancora infatti la possibilità di scegliere la scocca colorata: viola, verde mena, giallo, bianco, nero e rosso Product(RED), con logo più al centro rispetto ai vecchi modelli). Il display è un 6.1 pollici Liquid Retina LCD 1792×828 pixel a 326 ppi, con doppia fotocamera da 12 Megapixel, un grandangolo: ƒ/1.8 e un Ultra‑grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo di 120°. Lo zoom ottico è 2x, quello digitale fino a 5x. La cam anteriore è invece da 12 megapixel ƒ/2.2. Il nuovo iPhone 11 monta il chip A13 Bionic, del 20% più rapido rispetto al suo predecessore e configurato per l’apprendimento automatico. La batteria è la più performante in assoluto tra i telefonini Apple: secondo la casa di Cupertino, è sufficiente per 17 ore di riproduzione video, 10 ore di riproduzione video tramite streaming, 65 ore di riproduzione audio. È possibile caricare fino al 50% della carica complessiva della batteria in soli 30 minuti avendo a disposizione un alimentatore da 18W o superiore.

Le novità di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Il “fratello maggiore” iPhone 11 Pro ha invece un display OLED da 5.8 pollici con risoluzione 2436 x 1125 a 458 ppi, e il top assoluto di gamma iPhone 11 Pro Max un OLED da 6.5 pollici con risoluzione 2688 x 1242 a 458 ppi, entrambi con tecnologia Super Retina XDR, con contrasto pari a 2 milioni a 1 e luminosità di 1200nits, tecnologia TrueTone e neri assoluti, come quelli che solo uno schermo OLED è in grado di dare. Il design è molto simile a quello dei modelli 2018 (iPhone XS), ma con una fondamentale differenza data dal comparto fotografico. La fotocamera posteriore è infatti tripla, collocata all’interno di un riquadro con bordi arrotondati. Le colorazioni disponibili per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono verde, nero, argento e oro.

La tripla fotocamera di questo nuovo iPhone è composta da un obiettivo grandangolare da12 MP Wide Camera (26 mm f1/8), 6 lenti, stabilizzatore ottico e 100% Focus Pixel, da un secondo teleobiettivo da 12 MP (Telephoto Camera) 52mm f/2.0, 6 lenti, stabilizzatore ottico e Focus Pixel, e infine da un terzo obiettivo ultra-grandangolare (Ultra Wide Camera) 13mm f/2.4 con 5 lenti e campo visivo di 120 gradi. Anche qui lo zoom ottico arriva fino a 2x. Anche l’iPhone 11 Pro e il Pro Max montano il nuovo chip A13 Bionic con prestazioni avanzate.