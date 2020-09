Apple annuncia un nuovo evento di presentazione, nuovi iPhone 12 in arrivo?

Ci siamo quasi. Come ogni anno, da diversi anni a questa parte, il mese di settembre è uno dei più importanti dell'anno per il settore di telefonia mobile per via della presentazione dei nuovi iPhone. In queste ore, infatti, Apple ha annunciato un nuovo evento di presentazione in programma il prossimo 15 settembre. All'orizzonte c'è il debutto dei nuovi iPhone 12.

Gli iPhone sono tra gli smartphone più apprezzati e desiderati dagli utenti, in particolare per chi sceglie l’acquisto a rate con le offerte telefono incluso proposte dagli operatore. La prossima settimana, Apple presenterà, finalmente, la nuova gamma iPhone 12 il cui debutto sul mercato dovrebbe avvenire a partire dal prossimo mese di ottobre.

Il nuovo evento Apple si svolgerà il 15 di settembre, nella particolare cornice dell’Apple Park di Cupertino, quando in Italia saranno le 19,00. Il nuovo evento di presentazione potrà essere seguito in diretta streaming, sfruttando i vari canali messi a disposizione dall’azienda. Basterà collegarsi al sito di Apple per scoprire, in anteprima, i nuovi dispositivi che saranno svelati ufficialmente.

Nuovi iPhone 12 in arrivo?

Apple, come da tradizione, non rivela alcun dettaglio in merito alle novità che saranno al centro dell’evento del 15 settembre. I più attesi dai fan dell’azienda di Cupertino sono, naturalmente, i nuovi iPhone 12. Secondo i rumor di queste settimane, Apple dovrebbe avere in cantiere ben quattro nuovi iPhone.

Nei prossimi mesi, infatti, arriveranno sul mercato due iPhone 12, uno con display da 5.4 pollici ed uno con display da 6.1 pollici, che andranno a sostituire l’iPhone 11. A completare la gamma ci saranno due iPhone 12 Pro, uno da 6.1 pollici ed uno da 6.7 pollici, che sostituiranno gli iPhone 11 Pro e 11 Pro Max.

I nuovi smartphone potranno contare sul supporto al 5G (una novità assoluta per Apple) e su tante altre novità. Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito alla presenza dei nuovi iPhone 12 all’evento del 15 settembre. In ogni caso, è oramai confermato che le vendite non partiranno subito.

La nuova generazione di iPhone, a causa dei problemi legati al lockdown per l’emergenza Covid-19, arriverà sul mercato solo tra ottobre e novembre. Di certo, maggiori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi giorni. In ogni caso, il debutto dei nuovi smartphone di Apple è molto vicino.

Tante novità in arrivo per i dispositivi Apple

L’evento del prossimo 15 settembre potrebbe, quindi, non vedere come protagonisti i soli iPhone 12. La casa di Cupertino, infatti, potrebbe avere in rampa di lancio diverse novità. In particolare, al centro della presentazione potrebbero esserci le nuove soluzioni per la gamma iPad (in particolare la linea Pro) e Apple Watch.

Tra le novità in arrivo dovrebbe esserci tanto spazio per Apple TV e per i vari servizi con cui l’azienda punta a fidelizzare, ancora di più, i suoi utenti. Da notare, inoltre, che l’evento potrebbe essere l’occasione per il lancio dei primi dispositivi macOS che potranno contare su processori sviluppati internamente dall’azienda.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 15 settembre per scoprire tutte le novità che Apple presenterà nel corso del nuovo evento.

