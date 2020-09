I conti deposito con migliore rendimento a settembre 2020

Il conto deposito è uno strumento di risparmio sicuro e molto semplice da attivare. Diverse banche, infatti, propongono conti deposito ai loro clienti, abbinandolo al conto corrente solitamente, con l'obiettivo di far aumentare il valore di un capitale "immobilizzato" all'interno del conto stesso. Ecco quali sono i conti deposito con il miglior rendimento del mese di settembre 2020 e come fare ad individuare il conto più vantaggioso in relazione a quelle che sono le proprie reali esigenze.

A disposizione degli utenti che vogliono far fruttare i propri risparmi senza correre i rischi legati agli investimenti troviamo la possibilità di puntare su di un conto deposito. Questo strumento di risparmio rappresenta una scelta conservativa ma che può garantire un buon guadagno su base annua se si ha l’accortezza di valutare, con attenzione, le proposte disponibili sul mercato. Scegliendo il conto deposito a più alto rendimento sarà possibile massimizzare i guadagni senza dover affrontare i rischi legati ad un investimento del proprio capitale.

Da notare, inoltre, che il Conto Deposito, solitamente, prevede l’attivazione di linee di risparmio vincolate. Tali soluzioni consentono di accedere ad un tasso di interesse più elevato ma bloccano, per un determinato periodo di tempo, il capitale investito da parte del risparmiatore. A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono le linee non vincolante che permettono di rientrare in possesso in qualsiasi momento del capitale depositato offrendo, però, un tasso di interesse nettamente inferiore.

Nella scelta del miglior conto deposito è, quindi, opportuno tenere in considerazione diversi aspetti. Solo in questo modo sarà possibile individuare il conto più in linea con le proprie esigenze ed attivare lo strumento di risparmio in grado di offrire il giusto equilibro tra guadagni, sicurezza e libertà di gestione del proprio denaro. Ricordiamo che è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito per una panoramica delle migliori offerte. Per chi cerca un nuovo conto, invece, è possibile consultare il comparatore di conti correnti.

Ecco quali sono le soluzioni con il miglior rendimento:

Conto Widiba: per i nuovi clienti c’è un tasso promozionale dell’1.4%

Tra le migliori soluzioni disponibili a settembre 2020 troviamo quella proposta da Widiba. La banca online del gruppo MPS, infatti, propone ai nuovi clienti la possibilità di attivare una linea vincolata con un tasso lordo annuo promozionale dell’1.4% sui vincoli a 6 mesi. Si tratta di una buona soluzione per massimizzare l’efficacia del conto deposito sfruttando una promozione riservata ai nuovi clienti.

Da notare che, una volta terminata la promozione, il Conto Widiba mette a disposizione dei risparmiatori delle buone soluzioni per massimizzare i guadagni. Con l’apertura di una linea vincolata, da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi, sarà possibile ottenere un buon tasso lordo che comporterà un buon guadagno nel lungo periodo. Le linee vincolate proposte da Widiba prevedono un tasso crescente sino ad un massimo di 1.2%.

Ecco quali sono le opzioni a disposizione degli utenti:

linea vincolata a 3 mesi: tasso lordo 0.4%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 74,61 Euro

tasso lordo 0.4%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 74,61 Euro linea vincolata a 6 mesi: tasso lordo 0.6%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 223,83 Euro

tasso lordo 0.6%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 223,83 Euro linea vincolata a 12 mesi: tasso lordo 0.8%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 592 Euro

tasso lordo 0.8%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 592 Euro linea vincolata a 18 mesi: tasso lordo 1%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 1113,04 Euro

tasso lordo 1%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 1113,04 Euro linea vincolata a 24 mesi: tasso lordo 1.2%; per un deposito di 100.000 Euro, gli interessi netti sono pari a 1.776 Euro

Da notare, inoltre, che la liquidazione degli interessi per i clienti Widiba che attivano una linea vincolata viene effettuata a fine vincolo. L’accredito degli interessi viene effettuato sul conto corrente collegato alle linee di risparmio del conto deposito previsto da Widiba.

I clienti che non vogliono sottostare ad un vincolo sul proprio deposito possono optare per una linea non vincolata. In questo caso, il tasso di interesse sarà 0.1% lordo con liquidazione degli interessi annuale. Questa soluzione può rappresentare una buona opzione per ottenere un piccolo guadagno e compensare la svalutazione del capitale immobilizzato per l’inflazione e coprire eventuali costi di gestione del conto.

Per accedere alle soluzioni di risparmio previste da Widiba è necessario attivare il Conto Widiba. Si tratta di un conto corrente online che mette a disposizione del cliente una lunga serie di prodotti e servizi con costi di gestione decisamente contenuti. Il conto corrente di Widiba è una delle soluzioni migliori per gestire il proprio denaro in modo facile e completamente online.

Il Conto Widiba è un conto corrente a zero spese per il primo anno. Successivamente, è previsto un canone trimestrale di 5 Euro che potrà essere azzerato semplicemente mantenendo una giacenza media superiore a 5 mila Euro oppure impostando l’accredito dello stipendio o della pensione.

A disposizione di chi sceglie il conto corrente di Widiba troviamo una carta di debito con canone zero, utilizzabile sia per acquisti, online e in negozio, che per il prelievo di contanti (senza costi per importi superiori ai 100 Euro). A completare i vantaggi del conto c’è la possibilità di richiedere la carta di credito con diverse opzioni per il cliente (Classic, Gold e Oronero) e con la possibilità di scegliere tra i circuiti Visa e Mastercard.

Tra le carte da collegare al conto c’è anche una Prepagata. Tutte le carte di pagamento di Widiba possono contare su elevati standard di sicurezza e sul supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay, per pagare con il proprio smartphone anche senza avere con sé la carta di pagamento. Questa soluzione è completamente gratuita e può essere attivata in qualsiasi momento dal cliente.

Il Conto Widiba è attivabile direttamente online. Come sottolineato in precedenza, per i nuovi clienti che scelgono Widiba c’è la possibilità di accedere a un tasso lordo annuo promozionale dell’1.4% sui vincoli a 6 mesi. Tale promozione può essere attivata subito dopo l’apertura del conto corrente. Al momento, l’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente entro il prossimo 23 settembre e che completano l’apertura del vincolo entro il successivo 7 ottobre.

Per attivare online il Conto Widiba è possibile cliccare sul link qui di sotto per avviare la procedura di sottoscrizione.

Attiva il Conto Widiba »

Conto Webank: tasso lordo annuo dello 0.3%

Webank è uno delle banche più interessanti del momento, proponendo ai suoi clienti la possibilità di accedere ad un conto corrente senza spesa e con tanti vantaggi inclusi. Tra i servizi proposti da Webank troviamo anche il conto deposito con una soluzione senza alcun vincolo che permette di massimizzare la libertà di gestione del proprio denaro.

I clienti che vogliono sfruttare gli strumenti di risparmio di Webank potranno sfruttare un linea vincolata scegliendo la durata che si preferisce (fra 9, 12, 18 mesi). Questa soluzione consente di accedere ad un tasso annuo lordo pari allo 0.3%. Il tasso lordo, in questo caso, è contenuto in quanto c’è la possibilità di effettuare lo svincolo in qualsiasi momento ed anche in modo parziale.

Scegliendo lo strumento di risparmio di Webank, infatti, il denaro sarà sempre disponibile e potrà essere svincolato dal deposito senza alcun costo per il cliente. Si tratta di una soluzione che consente di ottenere un piccolo ma significativo guadagno nel corso del tempo conservando la possibilità di gestire il proprio denaro nel modo che si preferisce e senza alcun costo.

Per poter accedere alle soluzioni di risparmio illustrate è necessario puntare sul Conto Webank. Si tratta di un conto corrente a zero spese che può essere attivato direttamente online. Il conto include anche una carta di debito internazionale con la possibilità di effettuare prelievi di contante (senza commissioni in area Euro) e acquisti sia online che in negozio.

Da notare anche la possibilità di richiedere la carta di credito Cartaimpronta One, con canone annuo azzerato, ed una carta prepagata. Il Conto Webank sarà poi gestibile in modo completo direttamente online, semplificando sia la gestione del denaro che l’accesso a tutti i servizi aggiuntivi previsti dalla banca. Per maggiori dettagli e per attivare il conto è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Attiva il Conto Webank »

Annunci Google