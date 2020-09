Lo smartphone è diventato oramai un dispositivo essenziale nella vita di tutti i giorni, in particolare per i più giovani. Per sfruttare al massimo il proprio smartphone è opportuno individuare una tariffa che rispecchi le proprie esigenze. Nello stesso, inoltre, è importante scegliere con cura l'offerta da attivare analizzando anche i costi. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori tariffe per ragazzi di settembre 2020.

Come scegliere la migliore tariffa per ragazzi? Gli utenti più giovani hanno esigenze ben precise e la scelta della tariffa più vantaggiosa passa per l’analisi di svariati fattori. Per prima cosa, è opportuno valutare i bonus inclusi ed, in particolare, il quantitativo di GB che deve essere sufficiente per poter garantire un utilizzo completo in mobilità del proprio smartphone. Attivare un’offerta con pochi Giga al mese potrebbe risultare particolarmente limitante per gli utenti più giovani.

Allo stesso tempo, la necessità di avere a disposizione tanti GB obbliga a tenere sotto controllo il prezzo. Aumentando i GB, infatti, i costi potrebbero aumentare in misura considerevole. Per questo motivo, è opportuno confrontare tutte le offerte disponibili sul mercato, considerando con attenzione le tariffe degli operatori virtuali che spesso si rivelano essere più convenienti.

Per i ragazzi che devono attivare un nuovo numero cellulare, inoltre, bisogna tenere in considerazione il fatto che non tutte le offerte sono disponibili per nuovi numeri. La maggior parte delle offerte speciali del mercato di telefonia mobile sono accessibili esclusivamente con portabilità da altro operatore. Ancora una volta, c’è la necessità di confrontare nel dettaglio le offerte e individuare, con precisione, l’offerta più vantaggiosa per le proprie esigenze.

Ecco quali sono le migliori tariffe per ragazzi di settembre 2020:

Offerta Minuti ed SMS GB al mese Costo Very 4,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati 30 GB 4,99 Euro al mese Giga 50 di Iliad minuti ed SMS illimitati 50 GB 7,99 Euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 50 GB 8,95 Euro al mese Creami 100 Relax di PosteMobile minuti ed SMS illimitati 80 GB (100 GB al mese dopo un anno) 8 Euro al mese (dal settimo mese) TIM Young Student Edition minuti ed SMS illimitati 40 GB con Giga illimitati su app di chat, musica e e-learning 11,99 Euro al mese

Di seguito andiamo ad analizzare tutte le caratteristiche delle offerte più vantaggiose per i ragazzi da attivare a settembre 2020 per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Ricordiamo che consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile o l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android e iOS, sarà possibile individuare le migliori tariffe da attivare in base alle proprie esigenze.

1) Very 4,99 di Very Mobile

Per tenere sotto controllo i costi senza rinunciare ad una buona offerta è possibile puntare su Very 4,99 di Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE. L’offerta in questione è attivabile anche richiedendo un nuovo numero oltre che con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile, Spusu e ho. Mobile). L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload; in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, senza costi extra oltre al solo canone mensile, e azzerare il contatore dei GB

con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload; in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, senza costi extra oltre al solo canone mensile, e azzerare il contatore dei GB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 4,99 Euro con contributo di attivazione di 5 Euro

Very 4,99 può essere attivata direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore ed avviare la procedura di attivazione.

Attiva Very 4,99 di Very Mobile »

Da notare, inoltre, che Very Mobile propone anche un’offerta con minuti ed SMS illimitati e con 100 GB al mese (sempre con velocità limitata a 30 Mbps). Tale offerta è disponibile a 6,99 Euro per chi passa da Iliad o da alcuni virtuali mentre per chi attiva un nuovo numero c’è la possibilità di attivare l’offerta ad un costo periodico di 7,99 Euro al mese.

Attiva una delle offerte Very Mobile da 100 GB al mese »

2) Giga 50 di Iliad

Un’altra ottima offerta per i più giovani arriva da Iliad. L’operatore, oramai diventato un punto di riferimento assoluto del mercato di telefonia mobile italiano, propone Giga 50, offerta molto conveniente e con un ricco bundle di minuti, SMS e GB oltre che caratterizzata dalla completa assenza di costi nascosti e dalla garanzia che il prezzo resterà fisso (in oltre 2 anni di presenza sul mercato italiano, Iliad non ha mai effettuato una rimodulazione).

Giga 50 di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 7,99 Euro con un contributo di attivazione di 9,99 Euro

con un contributo di attivazione di 9,99 Euro possibilità di acquistare un iPhone a rate dopo i primi tre mesi di permanenza con Iliad

Giga 50 di Iliad può essere attivata online da tutti, sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore, senza limitazioni per quanto riguarda l’operatore di provenienza. Per attivare l’offerta è possibile seguire una semplice procedura online dal sito di Iliad, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Basta cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore e richiedere l’attivazione dell’offerta:

Attiva Giga 50 di Iliad »

3) Fastweb Mobile

Tra le migliori offerte del mese per i più giovani troviamo Fastweb Mobile. Quest’offerta è disponibile per tutti e può essere, quindi, richiesta con un nuovo numero di cellulare oppure effettuando la portabilità da un altro operatore. Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati in 4G

di traffico dati in 4G canone mensile di 8,95 Euro con attivazione gratuita

L’offerta di Fastweb è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM, tramite il sito dell’operatore. Per attivare l’offerta basta, quindi, cliccare sul link qui di sotto per seguire la procedura di sottoscrizione online:

Attiva Fastweb Mobile »

4) Creami Relax100 di PosteMobile

Tra le offerte di telefonia mobile più interessanti per i giovani e i ragazzi troviamo Creami Relax100 di PosteMobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. L’offerta in questione presenta caratteristiche davvero uniche nel settore di telefonia mobile.

Chi attiva quest’offerta, infatti, registrerà un prezzo mensile che diminuirà nel corso dei mesi, sino a raggiungere il valore definitivo di appena 8 Euro al mese. Nello stesso tempo, attivando Creami Relax100 e continuando a mantenere attiva l’offerta per più di un anno il bundle dati a disposizione aumenterà nel tempo, senza costi aggiuntivi, sino a raggiungere quota 100 GB al mese.

All’attivazione Creami Relax100 di PosteMobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

80 GB in 4G ogni mese

in 4G ogni mese canone mensile di 10 Euro con attivazione di 10 Euro

Per quanto riguarda il costo mensile, si registrerà una riduzione nel corso del tempo secondo questo schema:

10 Euro al mese per i primi 3 rinnovi

9 Euro al mese dal quarto al sesto rinnovo

8 Euro al mese dal settimo rinnovo

Dopo il primo anno, inoltre, l’offerta di PosteMobile registrerà dei bonus aggiuntivi. Dal tredicesimo mese, infatti, l’utente potrà contare su ben 100 GB al mese invece che su 80 GB. Il bonus di 20 GB è completamente gratuito. Dal secondo anno, quindi, Creami Relax 100 potrà contare su 100 GB al mese al costo di appena 8 Euro a rinnovo. Da notare, inoltre, che a differenza di molte altre offerte di operatori virtuali, che spesso hanno un limite di velocità a 30 Mbps, le offerte di PosteMobile offrono la possibilità di sfruttare il 4G sino a 300 Mbps.

Creami Relax 100 è attivabile direttamente online, seguendo una semplice procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Attiva Creami Relax 100 di PosteMobile »

5) TIM Young Student Edition

Tra le tariffe per smartphone riservate ai più giovani troviamo TIM Young Student Edition. L’offerta in questione, infatti, è disponibile per tutti gli utenti che hanno meno di 25 anni, sia con portabilità del numero che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning

di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning 6 mesi di TIM Music Platinum inclusi

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 11,99 Euro con attivazione di 9 Euro e addebito su conto corrente; l’offerta è attivabile anche con addebito su credito residuo ma i GB disponibili sono 20 GB e il contributo di attivazione è di 12 Euro

con attivazione di 9 Euro e addebito su conto corrente; l’offerta è attivabile anche con addebito su credito residuo ma i GB disponibili sono 20 GB e il contributo di attivazione è di 12 Euro offerte esclusive per acquistare uno smartphone a rate

L’offerta in questione può essere attivata direttamente online, tramite il sito dell’operatore.

