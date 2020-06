Amazon Prime Day 2020: data, offerte e come acquistare

L’ Amazon Prime Day 2019 è stato un successo: dopo la 48 ore di sconti e offerte speciali tenutasi lo scorso anno tra il 15 e il 16 luglio 2019, siamo in attesa delle date in cui si svolgerà l’Amazon Prime Day 2020 . Ecco quali sono le ipotesi più accreditate e come approfittare dei vantaggi in arrivo.

L’Amazon Prime Day 2020 non ha ancora una data certa: complice il lockdown e i capovolgimenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali in merito.

L’edizione dell’Amazon Prime Day dello scorso anno, che ha avuto una durata di ben 2 giorni, è stata un successo, grazie a più di un milione di offerte disponibili per tutti i clienti che avevano scelto di attivare Amazon Prime.

Quella in arrivo nel 2020 dovrebbe essere la sesta edizione: ecco quali sono le informazioni delle quali si dispone in questo momento in merito alle date dell’Amazon Prime Day 2020 e alle offerte ,e cosa si deve fare per potervi prendere parte.

Come funziona un Amazon Prime Day

L’Amazon Prime Day è un evento molto semplice: l’unica regola da rispettare per poter vedere le promozioni proposte e sceglierle consiste nell’essere iscritto al programma Amazon Prime.

Nel periodo di tempo in cui si svolgerà il Prime Day, che lo scorso anno è stato pari a 48 ore, si attiveranno una serie di offerte. In genere, le offerte sono divise in tre categorie:

le offerte del giorno , che hanno una durata di 24 ore;

, che hanno una durata di 24 ore; le offerte wow, con le quali vengono lanciati prodotti di punta a prezzi davvero molto speciali.

Per non perdere le promozioni in arrivo con il Prime Day si consiglia di essere iscritti da prima al programma Amazon Prime in modo tale da non lasciarsi sfuggire l’occasione di risparmiare su un gran numero di prodotti che potrebbero essere di proprio interesse e che capita una sola volta durante l’anno.

Quando si svolgerà l’Amazon Prime Day 2020

In questo momento non è stata ancora resa nota una data ufficiale da parte di Amazon, tuttavia è molto plausibile che le offerte estive che i clienti Prime aspettano da tempo subiranno uno slittamento.

Quello che in molti considerano un vero e proprio Black Friday estivo sarà dunque rimandato a data da destinarsi: agosto o settembre sembrano essere le proposte più papabili.

L’edizione 2019 del Prime Day si è tenuta il 15 e il 16 luglio: questo è il motivo per il quale erano in molti a sostenere che la data dell’Amazon Prime Day 2020 sarebbe stata tra il 15 e il 16 luglio 2020. A meno di un mese da questa possibilità non ci sono ancora voci certe: la speranza da parte di tutti i clienti Prime è quella che il giorno tanto atteso non venga infine cancellato del tutto per il 2020, ma semplicemente rimandato, anche se di 2 mesi.

In seguito ai contraccolpi ricevuti a causa dell’emergenza coronavirus, durante la quale Amazon ha tenuto botta nel migliore dei modi riuscendo comunque a mantenere attivo ed efficiente il suo servizio di consegna in tempi brevissimi, dedicato principalmente ai clienti Prime, attendere per promuovere nel migliore dei modi un evento come il Prime Day è la scelta migliore.

Si tratta, infatti, di una due giorni (ma non è escluso che le offerte vengano anticipate o che continuino anche nei giorni successivi com’è già accaduto lo scorso anno) in cui Amazon è in grado di ricevere anche più di 200 milioni di ordini. Il carico di gestione necessita quindi una riorganizzazione totale e il ripristino di un servizio che possa essere quantomeno pari a quello esistente prima della quarantena.

Il 22 giugno del 2020 Amazon ha comunque organizzato un’edizione ridotta del Prime Day: l’evento, per il quale è stata prevista una durata di 7 giorni nei quali saranno disponibili numerosissime offerte al 30%, è stato intitolato “The Biggest Sale in the Sky”.

Cos’è Amazon Prime?

Abbiamo detto che Amazon Prime Day è destinato unicamente ai clienti che sono iscritti ad Amazon Prime. Di cosa si tratta nello specifico? È un servizio disponibile al costo di 36 euro l’anno con il quale si possono ottenere più di 2 milioni di prodotti in consegna gratuita in un solo giorno.

In alternativa, Amazon Prime può essere sottoscritto al costo mensile di 4,99 euro al mese: il servizio prevede 30 giorni di prova gratuita e può essere disattivato senza dover pagare costi aggiuntivi.

Nel caso in cui si fosse già clienti Amazon Prime, si potrebbe avere accesso a tutte le offerte che saranno visibili durante il Prime Day: nel caso in cui non si fosse clienti Prime, si potrà comunque attivarlo e sfruttare la prova gratuita, senza pagare il costo annuale, solo per approfittare dei vantaggi del Prime Day.

Oltre alle spedizioni ricevute in 1 solo giorno a costo zero, Amazon Prime prevede tutta una serie di servizi aggiuntivi, tra i quali si annoverano:

Amazon Prime Video , la piattaforma di contenuti in streaming proprietaria di Amazon, nella quale trovare non solo film e serie TV tradizionali, ma anche diverse produzioni originali che sono state prodotte dagli Amazon Studios e che non si possono dunque trovare sulle altre piattaforme di streaming. Il catalogo di Prime Video viene aggiornato costantemente con titoli sempre nuovi: è anche possibile limitare il consumo di dati evitando di vedere i contenuti in streaming ma scaricando i video direttamente sui propri dispositivi elettronici;

Prime Music , il servizio di musica in streaming con il quale si può avere accesso a oltre 2 milioni di brani, che possono essere ascoltati sia in streaming sia scaricandoli sul proprio smartphone o sugli altri device elettronici;

Prime Reading , grazie al quale sono disponibili numerosissimi eBook Kindle gratuiti, che si possono leggere utilizzando un Kindle o un tablet Fire, oppure scaricando l'applicazione Kindle disponibile per Android e iOS;

, grazie al quale sono disponibili numerosissimi eBook Kindle gratuiti, che si possono leggere utilizzando un Kindle o un tablet Fire, oppure scaricando l’applicazione Kindle disponibile per Android e iOS; Prime Photos, un cloud illimitato sul quale è possibile conservare le proprie foto, che include anche 5 Giga extra per l’archiviazione di video e documenti personali.

Come iscriversi ad Amazon Prime

L’attivazione di Amazon Prime sul proprio account è davvero molto semplice: se si è già iscritti ad Amazon si dovrà effettuare il login, altrimenti sarà necessaria la registrazione al servizio attraverso la creazione del proprio account.

Si dovrà quindi selezionare la pagina dedicata a Prime, dove si dovrà cliccare sul pulsante con la dicitura “Inizia la tua prova gratuita”: si dovrà quindi aggiungere la carta di credito sulla quale Amazon addebiterà il costo dell’abbonamento.

Come anticipato nelle righe precedenti, Amazon Prime prevede un periodo di prova gratuito pari a 30 giorni, durante i quali non sarà scalato alcun costo dalla propria carta di pagamento. Nel caso in cui non si fosse soddisfatti del servizio, si potrà decidere di non sottoscrivere l’abbonamento.

In contrario contrario, si potrà scegliere:

il pagamento di un canone mensile pari a 4,99 euro, che è consigliato per gli utenti che avessero intenzione di utilizzare Prime soltanto per un periodo limitato.

Oltre a quanto detto finora, esiste una soluzione alternativa per poter avere accesso ad Amazon Prime: si tratta della sottoscrizione della tariffa Internet casa di Vodafone chiamata Internet Unlimited. Vediamo di cosa si tratta.

Amazon Prime in omaggio con Vodafone

Internet Unlimited è la promozione Internet Casa di Vodafone disponibile al costo di 27,90 euro al mese, che includono il contributo di attivazione e il costo del modem, per un periodo di 48 mesi.

Dopo 4 anni il costo della promozione sarà di 20,90 euro al mese: quella proposta da Vodafone è un’offerta che prevede un vincolo di tipo contrattuale e qualora si decidesse di recedere in anticipo dalla promozione, si dovrebbero pagare le rate residue relative al modem e all’attivazione.

Scopri subito quali sono le caratteristiche della promozione.

Scopri i vantaggi di Internet Unlimited

Uno dei principali vantaggi della promozione Internet casa di Vodafone sono i 6 mesi di Amazon Prime con Prime video incluso gratuito, che potranno poi essere eventualmente rinnovati al costo di 3,99 euro al mese. La proposta di Vodafone è davvero interessante in quanto permette di ricevere al contempo due mega servizi: una connessione Internet casa che viaggia fino a 1 Giga in download con la fibra FTTH e i servizi di Amazon Prime.

Attivando la promozione, si otterranno anche:

una connessione Internet illimitata ;

; le chiamate gratuite verso fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

una SIM contenente 15 Giga al giorno con i quali navigare prima dell’attivazione dell’offerta, che poi diventano 30 Giga al mese ;

contenente 15 Giga al giorno con i quali navigare prima dell’attivazione dell’offerta, che poi diventano ; il servizio Rete Sicura in omaggio per 3 mesi, con il quale aumentare il livello di protezione attivo durante la navigazione;

in omaggio per 3 mesi, con il quale aumentare il livello di protezione attivo durante la navigazione; il servizio Vodafone Ready, che include l’assistenza dedicata e la Vodafone Station;

per i clienti che attivano la promozione con la fibra FTTH, sono previsti anche 6 mesi di Vodafone TV, con abbonamento a Infinity e 30 film al mese con Chili.