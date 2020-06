iPhone 11 Pro Max: prezzi e caratteristiche

Apple ieri ha presentato iOS 14, l’ultimo aggiornamento del suo sistema operativo, durante la WWDC (Worldwide Developer Conference) 2020. Per vedere i prossimi modelli di iPhone dovremo attendere molto probabilmente settembre ma nel frattempo il modello di punta del colosso di Cupertino resta iPhone 11 Pro Max, il primo smartphone della Mela a montare un sistema a tripla fotocamera. Di seguito sono descritte le offerte telefono incluso più convenienti per avere questo dispositivo al giusto prezzo:

WINDTRE: smartphone incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WindTre ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e l’offerta viene sottoscitta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi

Confronta la offerte WINDTRE

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

Iliad: offerte iPhone incluso

Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

iPhone 11 Pro Max da 64 GB è disponibile a 1.279 euro in un’unica soluzione o a 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

Vodafone: offerte iPhone incluso

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

iPhone 11 Pro Max: scheda tecnica

Display OLED Super Retina XDR da 6,5″ (2.688×1.242 pixel a 458 ppi)

Altezza: 158,0 mm

Larghezza: 77,8 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 226 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.969 mAh

Sistema operativo: iOS 13