Amazing Xmas Luce e gas di Illumia: buono regalo Amazon.it da 25 euro per ogni fornitura attivata

+Illumia rinnova la sua gamma di offerte luce e gas presentando due nuove soluzioni: Amazing Xmas Luce ed Amazing Xmas Gas , due offerte che puntano a garantire agli utenti la possibilità di dare un taglio netto alle bollette. Per i nuovi clienti che scelgono Illumia, inoltre, ci sarà un bonus aggiuntivo rappresentato da un buono regalo Amazon.it* da 25 euro per ogni fornitura attivata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove offerte.

Amazing Xmas Luce ed Amazing Xmas Gas sono le nuove offerte Illumia per dare un taglio alle bollette di luce e gas. Le nuove tariffe sono dedicate a tutti i nuovi clienti che scelgono Illumia, dall’8 al 21 dicembre 2020. Si tratta di due soluzioni che puntano a garantire un netto risparmio sulle forniture energetiche di casa.

Ad incrementare i vantaggi delle nuove offerte Illumia troviamo la possibilità di poter contare sulla clausola del prezzo bloccato per 12 mesi, che garantisce una protezione contro i possibili rincari del mercato energetico. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è un regalo di benvenuto. Per ogni fornitura attivata, infatti, le offerte Amazing Xmas di Illumia garantiscono la possibilità di ottenere un buono regalo Amazon.it* da 25 euro.

Le offerte del fornitore, quindi, presentano un doppio vantaggio per i nuovi clienti. Oltre al risparmio garantito dai prezzi bassi (e fissi) di luce e gas c’è la possibilità di ottenere un vantaggio per i propri acquisti su Amazon.it*. Ecco tutte le caratteristiche delle nuove offerte Illumia e come procedere con l’attivazione.

Le caratteristiche delle nuove offerte Amazing Xmas Luce e Gas di Illumia

Le nuove Amazing Xmas Luce e Amazing Xmas Gas di Illumia puntano a garantire un netto risparmio sulle bollette di luce e gas oltre ad una serie di vantaggi aggiuntivi. Si tratta di due tariffe con prezzo della componente energia della bolletta bloccato per i primi 12 mesi di fornitura. Queste offerte, quindi, garantiscono notevole flessibilità (il pezzo dell’energia non cambia in base all’orario di utilizzo) e una protezione contro i rincari del mercato energetico (il prezzo dell’energia è fisso e bloccato).

Attivando le nuove offerte Illumia, i prezzi della componente energia della bolletta, ovvero la componente legata al consumo effettivo di luce e gas, saranno i seguenti:

Amazing Xmas Luce: 0,027 €/kWh

Amazing Xmas Gas: 0,18 €/Smc

Come anticipato in precedenza, questi prezzi sono fissi e bloccati per 12 mesi. Il fornitore non potrà, in alcun modo, modificare il prezzo dell’energia durante questo periodo. Il cliente sarà, quindi, protetto da eventuali rincari del mercato energetico avendo la certezza di poter contare su condizioni economiche vantaggiose per un lungo periodo. Terminato il periodo promozionale, il prezzo dell’energia sarà indicizzato, restando molto competitivo grazie al fatto che seguirà l’andamento del costo dell’energia nel mercato all’ingrosso.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, inoltre, segnaliamo che attivando Amazing Xmas Luce sarà possibile consumare esclusivamente “energia verde”. In sostanza, l’elettricità fornita da Illumia al suo cliente viene prodotta esclusivamente sfruttando fondi di energia rinnovabile. In questo modo, senza alcun costo aggiuntivo sulla bolletta, è possibile contribuire all’abbassamento delle emissioni di CO2 in atmosfera, sfruttando una fornitura energetica “verde”.

A completare le offerte Illumia c’è la possibilità di aggiungere un kit di lampadine LED (scegliendo tra le versioni a luce naturale, fredda o calda). Per tutti i nuovi clienti, il kit LED fornito da Illumia presenta un costo mensile di 2 euro per un totale di 24 mesi. Il kit è composto da un totale di 10 lampadine a LED Illumia e permette di rendere più efficiente (riducendo quindi i consumi a parità di utilizzo) il sistema di illuminazione di casa. La scelta del kit, completamente opzionale, può essere effettuata in fase di sottoscrizione dell’offerta.

Le offerte Amazing Xmas di Illumia prevedono il pagamento delle fatture tramite addebito diretto sul conto corrente. Grazie a questa soluzione, che non prevede costi aggiuntivi per il cliente, non sarà necessario effettuare un deposito cauzionale al momento della sottoscrizione di una nuova fornitura. L’intera procedura di attivazione si concluderà, quindi, senza la necessità di effettuare alcun pagamento aggiuntivo.

Attiva le offerte Amazing Xmas Luce e gas di Illumia »

Buono regalo Amazon.it* in omaggio per i nuovi clienti Illumia

Scegliendo le offerte Amazing Xmas Luce e Gas di Illumia sarà possibile ottenere un bonus aggiuntivo di sicuro interesse. Con l’attivazione delle nuove offerte Illumia, disponibili sino al prossimo 21 dicembre, il cliente riceverà in omaggio un buono regalo Amazon.it* da 25 euro per ogni fornitura attivata. Il buono potrà poi essere riscattato con il proprio account Amazon.it ed utilizzato per fare acquisti sul popolare store. Chi non ha un account Amazon.it* potrà crearlo gratuitamente collegandosi al sito ufficiale o all’app dell’e-commerce.

Attivando sia la fornitura di energia elettrica che quella di gas naturale con Illumia sarà possibile raddoppiare il vantaggio. In questo caso, infatti, sarà possibile ottenere due buoni Amazon.it* per un importo complessivo di ben 50 euro. Scegliere le nuove offerte Amazing Xmas di Illumia, quindi, conviene ancora di più. Il vantaggio legato al risparmio in bolletta, garantito dai prezzi contenuti dell’energia, va a sommarsi alla possibilità di ottenere ben 50 euro di buono regalo Amazon.it*.

Come attivare le nuove offerte luce e gas di Illumia

Le nuove offerte Illumia sono attivabili online, tramite il sito del fornitore. Per sottoscrivere le offerte c’è tempo sino al prossimo 21 dicembre. La procedura di attivazione è molto semplice e può essere completata in breve tempo. Una volta completata la richiesta di attivazione, Illumia si occuperà di tutte le pratiche tecniche e amministrative per l’attivazione delle forniture.

Il cliente dovrà solo attendere il completamento dell’iter di attivazione per iniziare a registrare i primi risparmi in bolletta. Illumia informerà tramite SMS il suo nuovo cliente dell’avvenuta attivazione. Per quanto riguarda il buono regalo Amazon.it* incuso con le nuove offerte Amazing Xmas, sarà inviato tramite codice univoco all’indirizzo e-mail fornito dal cliente in fase di registrazione al sito Illumia entro 45 giorni dall’attivazione della fornitura.

Per completare l’attivazione delle nuove offerte Illumia è necessario fornire:

i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura

ed il dell’intestatario della fornitura l’ indirizzo dove è ubicata la fornitura

dove è ubicata la fornitura il codice POD (per l’energia elettrica) e il codice PDR (per il gas naturale); tali codici sono disponibili su una qualsiasi bolletta precedente e servono per poter identificare in modo univoco la fornitura

(per l’energia elettrica) e il codice (per il gas naturale); tali codici sono disponibili su una qualsiasi bolletta precedente e servono per poter identificare in modo univoco la fornitura un indirizzo e- mail ed un numero di cellulare per ricevere le comunicazioni da parte di Illumia; ricordiamo che il buono regalo Amazon.it* sarà inviato all’indirizzo e-mail dell’utente

e- ed un per ricevere le comunicazioni da parte di Illumia; ricordiamo che il buono regalo Amazon.it* sarà inviato all’indirizzo e-mail dell’utente le coordinate IBAN per impostare l’addebito diretto sul conto corrente delle bollette

L’intera procedura di attivazione delle nuove forniture energetiche, come detto gestita direttamente da Illumia, richiede alcune settimane per il completamento di tutti gli aspetti amministrativi e tecnici. Il cliente non deve effettuare alcuna operazione dopo aver completato l’attivazione online. Basterà, infatti, attendere la comunicazione relativa al completamento della procedura da parte di Illumia e il successivo arrivo delle prime bollette; consigliamo comunque al cliente di iscriversi all’area clienti di Illumia per monitorare l’avanzamento delle pratiche.

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.