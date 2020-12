Tim include Disney+ in molte delle sue tariffe Internet casa e offre la possibilità di provarlo per 2 settimane a tutti i suoi clienti fissi e mobili. Scopri come avere la piattaforma di streaming con Tim e tutte le offerte dedicate

TIM Disney Plus: come avere in regalo lo streaming TV con TIM

Disney+ è la piattaforma di streaming che permette di accedere a tutti i film del mondo Disney, Marvel, Pixar e Star Wars oltre a serie TV, produzioni originali e i documentari di National Geographic. L’app consente la visione di tali contenuti su dispositivi mobili (smartphone e tablet) e TV, anche in contemporanea. Tim offre la possibilità di avere Disney+ con diverse modalità. Molte delle sue tariffe Internet casa infatti includono la piattaforma di streaming. In alternativa è possibile attivare il pacchetto Mondo Intrattenimento al costo di 14 euro al mese permette di avere TIMVISION Plus, Disney+, un abbonamento standard a Netflix e gratuitamente il TIMVISION Box fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese. Non solo, Tim fino ad oggi 8/12/20 permette a tutti i suoi clienti fissi e mobili di provare Disney+ per 2 settimane. L’offerta poi si disattiva in automatico.

Tim dispone di offerte fibra casa davvero per tutti i gusti. Tutte consentono di accedere alla migliore tecnologia di connessione (FTTH – Fiber to the Home) e per la maggior parte includono le chiamate da fisso, modem di ultima generazione, attivazione e un abbonamento gratuito a Disney+ per un periodo di tempo limitato. Passare a Tim è molto conveniente soprattutto per chi è già suo cliente per il mobile in quanto è possibile attivare Tim Unica. La promozione include Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) senza costo di attivazione. Il pagamento della linea fissa e mobile avviene direttamente i bolletta.

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 10/1/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Attiva Tim Super Fibra »

2. Tim Super Fibra Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 35,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 10/1/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. All’offerta è possibile aggiungere il noleggio di TIMVISION Box.

Un tecnico Tim verificherà e ottimizzerà la copertura Wi-Fi in tutti gli ambienti della casa e durante la fase di installazione rilascerà il certificato digitale, che attesta la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti in altissima qualità (Full HD).

Safe Web Plus è la piattaforma pensata per garantire una maggiore protezione durante la navigazione su Internet. Il servizio protegge tutta la famiglia dalla maggior parte delle minacce del web per tutti i dispositivi della casa, anche quando sono connessi in Wi-Fi. Il Parental Control, invece, offre un’ulteriore protezione per i minori permettendo ai genitori di monitorare le loro attività online e limitare il tempo di utilizzo di Internet.

Attiva Tim Super Wi-Fi »

3. Tim Super Fibra Wi-Fi TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 10/1/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Attiva Tim Super Wi-Fi TV »

Tim Super Fibra con Disney+

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo mese, poi 34,89 euro al mese, per i nuovi clienti entro il 10/1/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

6. Tim Super FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura incluso

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi invece di 28,90 euro al mese fino al 10/1/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro.

Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

Attivando Tim Unica è possibile ottenere 6 mesi di Disney+ inclusi.

Attiva Tim Super FWA »