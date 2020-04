Alperia: le migliori offerte luce di Aprile 2020

Tariffe Smile Day & Night 500,74 €/anno Dettagli Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Tra le tante offerte luce di aprile 2020 che garantiscono la possibilità di dare un taglio netto alla bolletta dell’energia elettrica troviamo anche le soluzioni proposte da Alperia, uno dei fornitori più convenienti del mercato libero che garantisce ai suoi clienti la possibilità di accedere a diverse offerte molto interessanti.

Chi sceglie Alperia potrà attivare un’offerta con caratteristiche in grado di adeguarsi alle proprie esigenze (a prezzo bloccato o indicizzata, monoraria o bioraria) e con la certezza di poter sfruttare, senza costi aggiuntivi, elettricità prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabile.

Tra le migliori offerte del mese di Alperia c’è la tariffa Smile. Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta e come fare ad attivarla direttamente online.

Smile

Tra le migliori offerte luce di aprile 2020 di Alperia segnaliamo la tariffa Smile, una soluzione molto conveniente e versatile che può rappresentare l’opzione ideale per dare un taglio alla bolletta dell’energia elettrica grazie anche alla possibilità di scegliere, in base alle proprie esigenze, diverse caratteristiche della tariffa stessa.

Con Smile di Alperia sarà possibile sfruttare energia elettrica al 100% “verde”, sfruttando le risorse energetiche rinnovabili dell’Alto Adige. Oltre a ridurre notevolmente l’impatto ambientale della propria fornitura, con Smile di Alperia si avrà la possibilità di dare un taglio netto anche ai costi, andando ad adeguare le caratteristiche tariffarie dell’offerta luce attivata ai proprio consumi.

Alperia propone la sua tariffa Smile sia con prezzo bloccato per 18 mesi della componente energia della bolletta che in versione “indicizzata”, con un prezzo dell’energia elettrica che segue l’andamento del PUN. Attualmente, considerando i costi dell’energia elettrica in questo mese di aprile 2020, la soluzione più conveniente da attivare è quella a prezzo bloccato.

Scegliendo questa tariffa, inoltre, si avrà la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto dell’energia elettrica per un lungo periodo di tempo, un fattore che rappresenta un’importante protezione contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico nazionale. L’offerta “indicizzata” segue, invece, il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).

Con le condizioni attuali del mercato energetico, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh) che sceglie l’offerta a prezzo bloccato risparmierà circa 7 Euro al mese rispetto a quanto pagherebbe con l’offerta a prezzo indicizzato. Il costo mensile per questo tipo di cliente che sceglie Smile con prezzo bloccato sarà di 41,87 Euro (compreso imposte ed IVA ma escluso il canone RAI).

Naturalmente, il costo mensile indicato è strettamente legato al consumo registrato. Per un cliente a “basso consumo” che registra un consumo annuo di 2000 kWh, Smile di Alperia garantisce una spesa mensile di circa 33 Euro (in questo caso con l’offerta indicizzata il costo mensile sarebbe superiore di circa 5 Euro).

Da notare, inoltre, che l’offerta luce con prezzo bloccato di Alperia è disponibile, a sua volta, in due differenti varianti:

Day & Night : si tratta della versione monoraria dell’offerta di Alperia che include un prezzo dell’energia elettrica pari a 0,033 €/kWh; tale prezzo è fisso e bloccato per 18 mesi ed è, inoltre, totalmente indipendente dall’orario e dal giorno di utilizzo garantendo la massima libertà all’utente

: si tratta della versione monoraria dell’offerta di Alperia che include un prezzo dell’energia elettrica pari a tale prezzo è fisso e bloccato per 18 mesi ed è, inoltre, totalmente indipendente dall’orario e dal giorno di utilizzo garantendo la massima libertà all’utente Night & Weekend: si tratta della versione bioraria dell’offerta di Alperia; tale offerta prevede un prezzo dell’energia elettrica pari a 0,04 €/kWh in fascia F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19) ed un prezzo di 0,028 €/kWh nelle fasce F2 e F3 (tutti i giorni dalle 19 alle 8, weekend e festivi); anche in questo caso, i prezzi indicati sono bloccati per 18 mesi

La versione Day & Night dell’offerta luce di Alperia risulta essere particolarmente indicata per i clienti che non vogliono vincoli di orario sull’utilizzo dell’energia elettrica e che, in generale, tendono a distribuire in modo omogeneo i consumi energetici durante tutto l’arco della giornata.

Smile in versione Night & Weekend è, invece, l’opzione ideale per i clienti che tendono a concentrare i loro consumi nelle fasce orarie F2 e F3, ovvero negli orari serali e nel week end. Scegliendo quest’offerta, i clienti che registrano buona parte dei consumi di energia elettrica nelle fasce orarie più economiche potranno dare un taglio aggiuntivo all’importo della bolletta, ottenendo un risparmio extra.

La scelta tra la versione Day & Night e la versione Night & Weekend di Smile di Alperia dipende, quindi, dalle proprie esigenze e dal modo in cui si utilizza l’energia elettrica in casa. Per avere un’idea più precisa sulla distribuzione dei consumi è consigliabile consultare l’ultima bolletta della luce rilasciata dall’attuale fornitore e verificare sia i consumi complessivi che la loro distribuzione nelle fasce orarie. In questo modo, si potrà avere un’idea più precisa su quale offerta scegliere tra la monoraria e la bioraria.

Come attivare Smile di Alperia

Alperia mette a disposizione una semplice procedura di attivazione online per permettere a tutti i clienti di sottoscrivere Smile in modo rapido e iniziare, da subito, a risparmiare. La procedura di sottoscrizione avviene direttamente dal sito del fornitore ed il cliente ha la possibilità di scegliere, durante la procedura stessa, quale versione dell’offerta di Alperia andare ad attivare.

Il primo passo per attivare Smile di Alperia è raggiungere il sito web del fornitore, cliccando sul box qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, tutta la fase di sottoscrizione dell’offerta avviene direttamente dal portale dell’azienda.

Attiva online Smile di Alperia

Per procedere con l’attivazione di una nuova fornitura energetica con Alperia basterà cliccare sull’opzione “Calcola il tuo prezzo“. A questo punto bisognerà scegliere la tipologia di offerta da attivare (Alperia propone anche tariffe gas molto convenienti che possono essere sottoscritte in parallelo all’offerta luce che stiamo analizzando). Ipotizziamo di voler attivare un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica.

A questo punto bisogna indicare il proprio consumo di energia elettrica. Questo dato può essere stimato oppure può essere, rapidamente, ricavato andando ad analizzare le informazioni incluse in una precedente bolletta della luce inviata dall’attuale fornitore. Una volta inserito questo dato, il sistema effettuerà una stima dei costi e l’utente potrà scegliere tra l’offerta a prezzo bloccato e l’offerta indicizzata (come sottolineato in precedenza, attualmente l’offerta a prezzo bloccato è la più conveniente).

Successivamente, bisognerà effettuare la scelta tra la versione Day & Night e la versione Night & Weekend di Smile. Tale scelta va effettuata dopo un’attenta analisi dei propri consumi di energia elettrica ed in base a quelle che sono gli orari in cui si tende ad utilizzare maggiormente l’energia in casa. Effettuata anche questa scelta basterà cliccare sul tasto “Attiva subito online” per avviare la procedura di sottoscrizione online della tariffa.

Per attivare online Smile di Alperia è necessario assicurarsi di avere a propria disposizione:

tutti i dati e un documento di identità dell’intestatario della fornitura energetica

e un dell’intestatario della fornitura energetica il codice POD della fornitura (è disponibile su di una precedente bolletta)

della fornitura (è disponibile su di una precedente bolletta) le coordinate bancarie IBAN per l’addebito delle fatture