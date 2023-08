Offerte in evidenza DAZN 30,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

DAZN è la piattaforma di riferimento per chi vuole seguire la Serie A. L’app di streaming ,infatti possiede i diritti TV per trasmetterla in esclusiva (3 partite sono però in co-esclusiva con Sky) fino al 2024. Oggi è possibile scegliere tra diversi abbonamenti DAZN con incluso il massimo campionato che si differenziano per la quantità di dispositivi che si possono associare all’account e la possibilità di vedere le partite anche quando collegati a differenti reti Internet. DAZN poi permette di pagare mensilmente con recesso senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento ma anche con addebito annuale in un’unica soluzione.

Abbonamenti DAZN: le offerte per vedere la Serie A di agosto 2023

Le offerte con DAZN incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN, la Champions League su Infinity+ e Disney+ 24,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 29,99 €/mese TIMVISION Gold DAZN e la Champions League su Infinity+, Netflix e Disney+ 40,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 45,99 €/mese DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 45,99 €/mese

DAZN è l’unica piattaforma su cui seguire tutte le 10 partite di Serie A per giornata fino alla prossima stagione. L’app di streaming sta poi trattando con la Lega per i diritti TV per trasmettere gli incontri del massimo campionato fino al 2029. Su DAZN potete comunque seguire non solo il calcio italiano, compresa la Serie BTK completa di playoff e playout, ma anche:

Europa League

le migliori partite di Conference League

basket con la Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e Eurocup

NFL

UFC

Matchroom e Goldenboy

freccette

Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, sport invernali e altro

Potete scegliere tra due forme di abbonamento:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate la spesa è di 24,91 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 499 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate la spesa è di 37,41 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

DAZN è compatibile con tanti diversi dispositivi come Smart TV, console per videogiochi, Chromecast, Amazon Fire Stick, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Su tivùsat potete seguire 7 partite per giornata (quelle in esclusiva di DAZN) sul canale ZONA DAZN al 214 o su ZONA DAZN 2 al 215 in caso di contemporaneità delle partite. Il prezzo è di 7,50 euro al mese. Chi ha un abbonamento a Sky può attivare ZONA DAZN e vedere il calcio sul 204 a 5 euro al mese. Potete attivarlo su www.dazn.com/sky oppure nell’area personale “Il mio Account” di DAZN, alla pagina www.dazn.com/myaccount/ppv.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso

DAZN è disponibile sia singolarmente sia incluso nelle offerte per l’intrattenimento di TIM. Quest’ultime si possono associare a qualsiasi offerta di telefonia mobile o per la rete fissa dell’operatore. Se preferite restare con il vostro attuale gestore potete invece acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo dell’abbonamento all’offerta TV.

TIMVISION Calcio e Sport

DAZN Standard

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile

Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K

Disney+

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 24,99 euro al mese fino al 31/12/23, poi si rinnova a 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità)

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 40,99 euro al mese fino al 31/12/23, poi si rinnova a 45,99 euro al mese.

In tutte le offerte è incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito con ottimizzazione della connettività automatica, comandi vocali, Chromecast integrata e la possibilità di accedere comodamente a tutte le app di Google Play. Non c’è costo di attivazione acquistandole online. Si può passare a un abbonamento DAZN Plus al prezzo di 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese. Con TIMVISION Gold potete avere TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile potete attivare:

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo)

per navigare in fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo) 14 GB per navigare in roaming in Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se invece preferite la rete fissa potete scegliere tra diverse offerte fibra ottica con altrettante tipologie di connessione disponibili in base alla copertura. TIM oggi raggiunge con questa tecnologia oltre 1.500 Comuni in tutta Italia e consente di accedere alla FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità con una latenza minima o alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per i già clienti mobili di TIM si riduce a 25,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la si acquista entro il 2/9/23.

Se chi passa alla fibra fino a 2,5 Gbps ha una vecchia ADSL può rottamarla insieme al modem per ricevere uno sconto di 120 euro sulla nuova offerta, suddiviso in 5 euro al mese per 24 rate. In più se siete clienti mobili e fissi di TIM potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati su mobile fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate almeno 3 SIM alla promozione entro il 2/9/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete anche altri vantaggi come:

Promo 2×1 per acquistare due smartphone al prezzo di uno senza anticipo (con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile)

per acquistare due smartphone al prezzo di uno senza anticipo (con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile) una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime , poi 9,99 euro al mese

e , poi 9,99 euro al mese sconto del 20% su tutti i gioielli Kulto