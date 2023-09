Quanti, pur avendone diritto, non abbiano ancora ricevuto dall’INPS il bonus 150 euro contro il caro bollette , se lo vedranno accreditare a settembre 2023 . Le novità su questa indennità una tantum e le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero per abbattere le spese in bolletta, anche in vista dell'autunno.

Prosegue, a settembre 2023, la campagna di pagamenti INPS del bonus 150 euro, il contributo antinflazione introdotto dal decreto Aiuti ter (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022), per aiutare le famiglie a pagare le bollette di luce e gas e fronteggiare l’aumento del carrello della spesa.

Sebbene l’Istituto nazionale della previdenza sociale abbia già liquidato il bonus a una parte cospicua degli aventi diritto, c’è ancora un’esigua minoranza che lo sta ancora aspettando e che, dunque, beneficerà della somma in arrivo a settembre 2023.

Tuttavia, per amplificare l’effetto benefico della mano tesa del governo, anche in vista dei rincari autunnali di luce e gas, le famiglie italiane possono tenere a bada le bollette affidandosi alle offerte luce e gas del Mercato Libero, che hanno in comune un costo unitario della materia prima (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) solitamente più basso rispetto alle cifre stabilite dalla Maggior Tutela.

Per fare un confronto delle soluzioni più economiche per illuminare o riscaldare casa a settembre 2023, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, che scandaglia le proposte dei gestori energia e gas del Mercato Libero, individuando l’offerta più conveniente sulla base del consumo annuo di elettricità o metano.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it:

Bonus 150 euro: cos’è e i beneficiari a Settembre 2023

DOMANDE RISPOSTE Che cos’è il bonus 150 euro? È una indennità una tantum che aiuta le famiglie a pagare le bollette di luce e gas e a far fronte al caro vita Da chi è erogato il bonus e in quali fasi? Il bonus è liquidato dall’INPS in due fasi: la prima ha preso il via a novembre 2022

la seconda è scattata a febbraio 2023 È ancora possibile fare domanda per il bonus? No, la possibilità di presentare domanda per ottenere il contributo una tantum da parte di alcune categorie di lavoratori è terminata a gennaio 2023

Come è noto, il bonus 150 euro è un’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti ter per aiutare persone con redditi fino ai 20 mila euro lordi annui (tra pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co, stagionali, assegnisti, dottorandi e partite Iva) a sostenere le spese del caro bolletta e dell’inflazione galoppante.

L’INPS, con la circolare 127/2022, ha fissato due distinte finestre temporali per il pagamento dell’indennità una tantum. Una prima tranche di pagamenti (scattata a novembre 2022) ha coinvolto:

lavoratori dipendenti pubblici e privati;

percettori di reddito di cittadinanza o trattamenti assistenziali;

pensionati;

colf e badanti già beneficiari del bonus 200 euro.

La seconda fase della liquidazione del bonus, su cui si sono accumulati alcuni ritardi, ha invece acceso i motori a febbraio 2023. Ecco i destinatari dei 150 euro in questa finestra di pagamenti:

titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022;

beneficiari delle indennità COVID-19;

beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021);

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio (co.co.co, lavoratori stagionali, assegnisti e dottorandi, lavoratori dello spettacolo e partite Iva);

lavoratori autonomi occasionali;

venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro.

Quanti, tra queste categorie di lavoratori, non si siano ancora visti riconoscere il bonus 150 euro, non devono preoccuparsi: lo riceveranno a settembre 2023. Sono stati, invece, liquidati ad agosto 2023, i percettori di Reddito di cittadinanza aventi ancora diritto al sussidio.

Come usare il comparatore di SOStariffe.it per risparmiare a Settembre 2023

Nella scelta dell’offerta luce e gas più conveniente, il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas rappresenta, come accennato sopra, un alleato efficace contro le stangate in bolletta. Il confronto online delle tariffe avviene in modo semplice e intuitivo: basta indicare una stima del proprio consumo annuo di energia o metano (questo dato è sempre consultabile nell’ultima bolletta inviata dell’attuale fornitore), oppure calcolarla attraverso l’apposito tool, per individuare subito l’offerta più vantaggiosa.

Una volta scelta la promozione in linea con le proprie esigenze di consumo e possibilità di spesa, si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore. In questa fase di sottoscrizione dell’offerta, è necessario avere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura;

i dati della fornitura stessa (in particolare servono il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas).

Ricordiamo che l’attivazione è sempre gratuita e il passaggio da un fornitore all’altro avviene senza dover cambiare contatore e senza alcuna interruzione dell’erogazione dell’energia.