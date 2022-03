WINDTRE abbandona l'ADSL, in futuro solo offerte fibra e FWA

WINDTRE è il primo operatore del mercato di telefonia fissa, almeno considerando i provider "storici", a scegliere di abbandonare l'ADSL per puntare esclusivamente su tecnologie più moderne e in linea con le esigenze degli utenti. Da questa settimana, infatti, i nuovi clienti che attivano un'offerta WINDTRE per Internet a casa non potranno più optare sulla rete ADSL ma solo sulla fibra ottica FTTH (o in seconda battuta la fibra mista rame FTTC). In caso di indisponibilità di questa tecnologia, ci sarà la possibilità di attivare un'offerta wireless FWA. Ecco i dettagli:

La scelta di WINDTRE rappresenta una sostanziale novità nel mondo delle telecomunicazioni italiano che inizia ad allontanarsi dall’ADSL. La rete in rame, a causa delle prestazioni ridottissime (fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload) non è più sufficiente a soddisfare i bisogni minimi di connettività degli utenti. Per questo motivo, i nuovi clienti che sceglieranno di attivare un abbonamento WINDTRE per la linea fissa non potranno più optare sull’ADSL.

La connessione Internet di rete fissa con WINDTRE potrà avvenire affidandosi alla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in grado di garantire una velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra FTTH, invece, la connessione potrà utilizzare la tecnologia fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet) che utilizza, per l’ultimo tratto della connessione, la stessa infrastruttura dell’ADSL. Questa tecnologia, però, garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

In caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH e della fibra mista rame FTTC, fino alla scorsa settimana, l’operatore proponeva una connessione ADSL fino a 20 Mega. Da questa settimana, invece, è possibile attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia prevede la realizzazione di una connessione wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore. La connessione viene realizzata utilizzando un apparato di connessione fornito direttamente dal provider.

Con una connessione wireless FWA (tecnologia che rientra nella categoria “fibra mista radio” in quanto il ripetitore dell’operatore è collegato alla rete tramite fibra) è possibile navigare senza limiti, esattamente come una rete ADSL, ma con una velocità massima di 300 Mega in download e 50 Mega in upload. Il passo in avanti rispetto alla connessione ADSL è, quindi, evidente.

È importante specificare che per i già clienti ADSL di WINDTRE non cambia nulla. Gli abbonamenti in essere continueranno ad essere attivi senza alcuna modifica. Per questi utenti, quando sarà disponibile una tecnologia migliore al proprio indirizzo di casa, l’operatore potrebbe proporre un aggiornamento della linea. Nel frattempo, però, la connessione continuerà a sfruttare l’esistente infrastruttura ADSL.

La scelta di WINDTE, nel corso del prossimo futuro, potrebbe essere adottata anche da altri operatori. Attualmente, però, diversi provider continuano a proporre l’accesso ad Internet tramite offerte ADSL. Tra questi troviamo TIM, Vodafone e Fastweb. Per gli utenti che preferiscono una connessione fissa e non wireless ma che non hanno la possibilità di attivare la fibra, quindi, le opzioni non mancano.

L’offerta fibra ottica di WINDTRE: connessione illimitata da 22,99 euro al mese

I nuovi clienti che passano a WINDTRE possono, quindi, attivare l’offerta Super Fibra. Questa soluzione consente l’accesso ad un abbonamento completo comprendente una linea telefonica fissa con chiamate illimitate ed una connessione senza limiti. L’accesso ad Internet avviene tramite rete in fibra ottica FTTH e con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload.

In caso di indisponibilità della fibra, invece, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Non è possibile, invece, attivare l’offerta tramite ADSL. Per tutti i nuovi clienti, a prescindere dalla tecnologia di connessione, c’è un anno di abbonamento ad Amazon Prime gratis (valido anche per i già clienti Prime). L’offerta presenta un contributo di attivazione di 4,99 euro una tantum ed il modem Wi-Fi incluso nel canone (al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi, da pagare solo in caso di recesso anticipato).

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 26,99 euro al mese. Da notare, però, che l’offerta diventa molto più conveniente per i già clienti WINDTRE mobile. In questo caso, infatti, il canone mensile scende a 22,99 euro al mese (tutti gli altri elementi dell’offerta sono confermati) e sulla SIM del cliente vengono attivati Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

Quali offerte attivare se la fibra ottica non è disponibile?

Nelle aree in cui la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili, è possibile puntare su connessioni ADSL (non più proposte ai nuovi clienti da WINDTRE) oppure su connessioni FWA, soluzioni in grado di offrire prestazioni nettamente superiori rispetto alle reti ADSL oramai obsolete. Sul mercato di telefonia fissa sono disponibile offerte FWA in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare la sezione del comparatore di SOStariffe.it per offerte WI-Fi FWA, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. A disposizione degli utenti ci sono svariate promozioni da sfruttare per la connessione Internet di casa, a partire da meno di 20 euro al mese. Queste soluzioni sfruttano la rete wireless per garantire una connessione che, a seconda dei casi, può arrivare fino ad un massimo di 100 – 1000 Mega in download.