Voucher connettività Imprese: importo e richiesta a Marzo 2022

Con il mese di marzo è partito ufficialmente il nuovo Voucher connettività , un'agevolazione pensata per sostenere le aziende nell'oramai essenziale programma di digitalizzazione andando a semplificare l'accesso alla banda ultra-larga con un contributo che andrà a coprire i costi di un nuovo abbonamento Internet fino ad un massimo di 2.500 euro . Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Voucher connettività per le imprese e come farne richiesta a partire dal mese di marzo 2022.

Dal 1° marzo è possibile richiedere il Voucher connettività, un’agevolazione che si traduce nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di richiedere un contributo fino a 2.500 euro per favorire la digitalizzazione. Tale voucher viene utilizzato per coprire i costi di un nuovo abbonamento Internet ad alta velocità. A disposizione delle imprese c’è un fondo complessivo di oltre 608 milioni di euro. Vediamo i dettagli:

Voucher connettività: cos’è e come funziona

Il nuovo Voucher connettività è un contributo di importo compreso tra 300 euro e 2.500 euro che le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese hanno la possibilità di richiedere per attivare un nuovo abbonamento Internet con condizioni agevolate, andando, quindi, a ridurre i costi iniziali per l’accesso alla banda ultra-larga. A sostenere l’agevolazione ci sono risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (per un totale complessivo di 608.238.104,00 euro).

Il Voucher connettività viene erogato per coprire i costi di un abbonamento Internet sottoscritto da un’impresa. L’importo del voucher servirà, quindi, a ridurre i costi complessivi dell’abbonamento che dovrà avere una durata di 18 o 24 mesi. Da notare, inoltre, che per poter sfruttare il bonus sarà necessario che l’abbonamento Internet scelto presenti una velocità in download pari ad almeno 30 Mega (valore facilmente raggiungibile con la fibra ottica FTTH e ottenibile anche con altre tecnologie come la fibra mista rame FTTC).

La tabella allegata di seguito, tratta dal portale bandaultralarga.italia.it, ci illustra nel dettaglio il funzionamento del Voucher connettività. La normativa legata all’agevolazione, infatti, prevede diverse tipologie di voucher a cui poter accedere con l’importo effettivo del bonus che varierà caso per caso. Complessivamente, il quadro normativo del Voucher connettività prevede un totale di quattro tipologie di voucher con un importo crescente.

L’importo complessivo è frutto della somma di due diversi parametri. Il primo è il “contributo connettività” che mira a coprire i costi di attivazione dell’abbonamento. Il secondo, invece, è il “contributo per eventuali costi di rilegamento”. A determinare l’importo effettivo del voucher a cui sarà possibile accedere entrano in gioco variabili come la velocità massima in download dell’offerta sottoscritta (strettamente collegata alla tecnologia di connessione con cui avverrà l’accesso ad Internet) e la banda minima garantita che, se presente, permetterà di incrementare l’importo del voucher.

Per verificare le modalità di definizione dell’importo del voucher riservato alle imprese rimandiamo alla tabella proposta qui di seguito e che permette di individuare, facilmente, l’importo effettivo dell’agevolazione per tutti i possibili casi:

Come richiedere il Voucher connettività da marzo 2022

L’accesso al nuovo Voucher connettività è disponibile per tutte le imprese che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa. Il voucher, in ogni caso, non viene erogato come buono sconto o comunque in modalità diretta. Le imprese hanno la possibilità di rivolgersi direttamente agli operatori accreditati che dovranno proporre offerte compatibili con il Voucher connettività per consentire l’accesso a quest’agevolazione ai loro potenziali clienti.

Gli operatori di telefonia possono ottenere l’accredito tramite registrazione al portale di Infratel Italia, la società pubblica che gestisce l’erogazione dei bonus. Da notare che i vari provider che avevano già ottenuto l’accredito per la cosiddetta “Fase 1” del Piano Voucher, terminata lo scorso autunno e riservata esclusivamente alle famiglie, sono automaticamente accreditati anche per l’erogazione dei Voucher connettività per le imprese ma dovranno sottoscrivere nuova Convenzione con Infratel Italia, dimostrando di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati.

Per le imprese, al netto degli aspetti burocratici della questione, richiedere il Voucher connettività è molto semplice. L’agevolazione può essere ottenuta semplicemente rivolgendosi ad uno degli operatori accreditati e attivando una delle offerte compatibili con il bonus in questione. Basterà, quindi, verificare le proposte dei singoli provider per individuare l’offerta più vantaggiosa ed in linea con le esigenze della propria impresa per poter usufruire del voucher.

Da notare che il Voucher connettività per le imprese è un’agevolazione a tempo determinato. Le imprese aventi diritto all’agevolazione, infatti, potranno accedere a tale bonus fino ad esaurimento delle risorse stanziate (come detto c’è un fondo da oltre 600 milioni di euro). Diventa fondamentale, quindi, agire rapidamente per poter accedere al bonus. L’erogazione dei fondi seguirà, infatti, l’ordine con cui arriveranno le domande.

Attualmente, inoltre, il Voucher connettività ha una scadenza fissata per il 15 dicembre 2022. Dopo tale data non sarà più possibile ottenere l’agevolazione anche nel caso siano ancora disponibili fondi per l’agevolazione. Da notare, però, che la normativa prevede la possibilità di una proroga di un ulteriore anno a seguito di una valutazione positiva in tal senso da parte della Commissione europea e della disponibilità effettiva delle risorse.

È disponibile il Voucher connettività anche per le famiglie?

Al momento, non è prevista l’erogazione di un Voucher connettività per le famiglie. Ricordiamo che il “Piano Voucher” partì nell’autunno del 2020 con la cosiddetta “Fase 1” che prevedeva l’erogazione di un voucher da 500 euro per coprire i costi di un abbonamento Internet casa e per l’acquisto di un PC un tablet da parte delle famiglie meno abbienti (con ISEE inferiore ai 20.000 euro). Anche questo bonus poteva essere richiesto direttamente agli operatori di telefonia.

La Fase 1 del Piano Voucher per le famiglie si è conclusa nell’autunno del 2021, registrando per altro un numero di adesioni inferiori alle attese, con parte dei fondi stanziati che non sono stati utilizzati. Il Piano Voucher prevedeva anche la partenza di una Fase 2, inizialmente prevista per fine 2020 e poi spostata al 2021. Tale fase è stata sospesa e, al momento, non dovrebbe rientrare nei piani futuri del Governo. In principio, infatti, la Fase 2 del Piano Voucher avrebbe dovuto estendere il bonus a un numero maggiore di famiglie (con ISEE fino a 50.000 euro) ma con un importo ridotto (200 euro da usare solo per la connessione).

Con la partenza del Voucher connettività per le imprese, a questo punto, non si prevedono ulteriori agevolazioni per le famiglie. Salvo cambi di programma, la Fase 2 del Piano Voucher per le famiglie non dovrebbe patire. Le risorse disponibili verranno, quindi, concentrate sulle agevolazioni per le imprese che potranno accedere con maggiore semplicità alla banda ultra-larga grazie al bonus fino a 2.500 euro che prende il via questo mese di marzo.