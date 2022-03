Miglior conto corrente aziendale online: le offerte di marzo 2022

M iglior conto corrente aziendale online con IBAN italiano : come si trova la soluzione più conveniente? Nelle prossime righe analizzeremo alcune offerte di conti correnti di tipo business che si possono utilizzare come conti per la gestione delle spese di una società, una S.r.l. o una partita IVA.

Trovare il miglior conto corrente aziendale online è una soluzione con la quale si riusciranno a gestire al meglio le spese legate al proprio business e, al contempo, sarà possibile risparmiare sui canonici costi di gestione di un conto.

Il conto corrente aziendale, chiamato anche conto business, potrà essere sottoscritto direttamente online. Nelle prossime analizzeremo 3 delle migliori offerte di conto corrente aziendale attualmente disponibili sul web, ovvero:

il conto aziendale Qonto; il conto corrente business zero spese di N26; il conto corrente aziendale UniCredit.

Clicca sul link in basso per avere una panoramica generale su cosa sia un conto corrente di tipo aziendale.

1. Conto corrente aziendale online Qonto

Il conto business proposto da Qonto permette di:

aprire fino a 5 conti business con IBAN italiano;

gestire pagamenti e F24 in modo semplice e rapido;

eliminare le note spese e ottimizzare la gestione contabile.

Ci sono due diverse macrocategorie di conto corrente:

quello che si rivolge ai professionisti;

il conto per PMI e startup.

Il conto corrente aziendale Qonto può essere descritto in 4 parole:

semplicità: si tratta di una sistema di gestione dei propri soldi attraverso il quale è possibile semplificare i pagamenti e la quotidianità finanziaria;

completezza: Qonto permette di risparmiare tempo, automatizzando le proprie attività finanziarie e contabili, permettendo di ricevere supporto in 15 minuti;

flessibilità: sarà possibile scegliere il piano, le carte di gli strumenti di pagamento che si adattano meglio alle proprie esigenze di gestione;

trasparenza: non saranno infatti presenti commissioni nascoste.

Strumenti di pagamento e carte Qonto

Qonto è molto di più di un tradizionale conto corrente aziendale. Tra gli strumenti di pagamento che lo caratterizzano, ci sono:

carte fisiche e virtuali appartenenti al circuito MasterCard, sia per il titolare del conto, sia per i suoi dipendenti;

bonifici SEPA e SWIFT e addebiti diretti per i pagamenti ricorrenti;

i pagamenti F24 a debito e a credito;

il SumUP POS, con il quale accettare tutti i pagamenti con carta e riceverli accreditati direttamente sul proprio conto Qonto.

Tra le carte proposte da Qonto si annoverano:

Carta One, incluse nel piano, che permette di ritirare ogni mese fino a 1.000 euro, pagare fino a 20.000 euro e assicurare le spese; Carta Plus, che prevede ogni mese prelievi fino a 2.000 euro e la possibilità di pagare fino a 40.000 euro; Carta X, che permette di ritirare ogni mese fino a 3.000 euro e pagare fino a 60.000 euro; Carta Virtuale One, che è perfetta per gli acquisti e le spese online ricorrenti; Carta Flash, ovvero una carta virtuale usa e getta, ideale per la gestione delle spese dei collaboratori occasionali.

Le carte Business di Qonto sono caratterizzate dalla sicurezza nei pagamenti online, grazie al sistema 3D Secure, dalla tecnologia contactless per i pagamenti fino a 50 euro, che si possono effettuare senza inserire il PIN, dalla possibilità di bloccare la carta in qualsiasi momento, con un semplice clic e dalla possibilità di personalizzare il proprio PIN, per non dimenticarlo più.

Un’altra funzione che fa di Qonto un conto business senza eguali è quella che permette di gestire al meglio i propri collaboratori, attraverso:

la possibilità di assegnare loro delle carte fisiche, virtuali e usa e getta;

l’autorizzazione sugli accessi dei collaboratori e il controllo sui limiti di spese per qualsiasi strumento di pagamento;

l’assegnazione di un budget al proprio team, grazie ai conti multipli,

la delega all’inserimento di bonifici, che dovranno solo essere approvati.

2. Conto corrente business N26

Il conto corrente aziendale N26 è un conto business online con IBAN italiano a zero spese, che si rivolge ai professionisti con la partita IVA. È ideale per:

gestire le spese quotidiane;

dimenticare le code in banca a pile di documenti;

essere gestito direttamente da casa, tramite PC o app.

Al conto business N26 è associata una carta virtuale MasterCard: si tratta di una carta contactless con canone a zero spese, che può essere aggiunta al proprio portafoglio digitale per pagare direttamente da smartphone.

Si caratterizza per:

3 prelievi mensili gratis da qualsiasi sportello in Italia e nella zona euro;

i prelievi gratuiti nei supermercati N26.

Sarà comunque possibile richiedere una carta fisica da portare con sé, che prevede un costo di spedizione pari a 10 euro. Uno dei vantaggi della carta è il programma Cashback, con il quale sarà possibile guadagnare lo 0,1% di cashback su ogni acquisto effettuato con la propria MasterCard N26 (che sarà accreditato automaticamente sul proprio conto ogni mese).

Il conto N26 permette di ricevere pagamenti immediati grazie al bonifico istantaneo. Con MoneyBeam di N26 è anche possibile inviare, ricevere o richiedere denaro all’istante ad altri clienti N26. Si riceverà una notifica per ogni movimento, sia per i pagamenti sia per i bonifici in entrata e gli addebiti diretti: in questo modo si avrà la possibilità di tenere le proprie finanze sempre sotto controllo.

N26, inoltre, consente di depositare e prelevare contanti in più di 2.000 negozi convenzionati in tutta Italia (i prelievi sono sempre gratuiti). I prelievi sono a costo zero anche presso gli sportelli ATM presenti in Italia.

Altri motivi per i quali scegliere di sottoscrivere il conto corrente aziendale zero spese di N26 sono:

la sicurezza nei pagamenti online, grazie alla protezione 3D Secure;

la possibilità di utilizzare la propria password personale, l’impronta digitale o il Face ID per accedere al conto;

la possibilità di personalizzare le spese aziendali grazie all’utilizzo di tag personali, che potranno essere assegnati alle proprie transazioni in modo tale da riuscire a trovarle più facilmente nel momento in cui si compilerà la dichiarazione dei redditi;

la protezione del Fondo tedesco di tutela dei depositi, grazie al quale il proprio conto corrente è coperto fino a 100.000 euro.

3. Conto corrente aziendale UniCredit

UniCredit prevede diverse tipologie di conti correnti online per le aziende che sono stati raccolti e illustrati nella tabella che segue.

Conto corrente aziendale UniCredit Caratteristiche OneKey Adatto alle imprese che hanno un’elevata operatività bancaria Imprendo One Permette di gestire tutte le operazioni online e su ATM evoluti Imprendo Easy Permette di scegliere come scegliere il proprio conto tra Azienda e canali evoluti (Internet Banking, phone banking, ATM) Imprendo Professional Rivolto ai liberi professionisti interessati ai servizi online Imprendo Agricoltura Supporta le aziende agricole grazie ai servizi con finanziamenti e leasing agevolati Imprendo Plus Comprende servizi potenziati per le aziende più strutturate Imprendo Condominio Light Si adatta alle esigenze amministrative degli stabili più piccoli Imprendo Universo Non Profit Light Aiuta le piccole realtà Non Profit a risparmiare tempo e denaro con Banca Multicanale, il servizio per fare pagamenti e monitorare il conto online

In aggiunta, UniCredit offre anche il conto corrente aziendale Imprendo Enti Religiosi Light, rivolto alle piccole realtà ecclesiastiche che operano tramite i canali alternativi allo sportello, ovvero Internet Banking, Call Center e ATM.

