Vodafone DAZN: le offerte congiunte

Vorresti seguire la Serie A e il calcio internazionale su DAZN ma non sai come fare? Con le offerte Internet casa di Vodafone per la fibra ottica puoi avere tutta la programmazione dell'app di streaming inclusa e una connessione Internet domestica top di gamma

DAZN è oggi diventato imprescindibile per tutti gli amanti del calcio in Italia. L’app in abbinamento a Sky permette di seguire tutte le partite della Serie A e offre inoltre approfondimenti e tutti i principali eventi sportivi nel mondo. Un modo intelligente per averla al giusto prezzo è quella di sottoscrivere una delle offerte Internet casa di Vodafone. In questo modo si possono guardare le partite comodamente vedere le partite in TV con la certezza di disporre di una linea fissa ad alte prestazioni e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Di seguito sono descritti costi e composizione delle offerte congiunte Vodafone DAZN:

Le offerte Internet casa di Vodafone

Vodafone offre una ricca scelta di tariffe che accontentanto tutti i gusti. A listino troviamo infatti tariffe con chiamate incluse o convergenti per mobile, Internet mobile e intrattenimento. Tutte le promozioni prevedono una parmanenza minima di 24 mesi.

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Internet Unlimited fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload 29,90 euro Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali incluso (1 euro al mese per 24 mesi) 28 euro Vodafone Ready incluso Modem Wi-Fi optimizer Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra) Internet Unlimited + Mobile Wi-Fi fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload 32,90 euro Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa a consumo (minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali a 2 euro in più al mese) incluso (1 euro al mese per 24 mesi) 28 euro Vodafone Ready incluso Modem Wi-Fi optimizer Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra) SIM dati con 150 GB al mese e modem Wi-Fi portatile incluso con attivazione online

Vodafone Station è inclusa con Vodafone Ready. Il servizio offre:

Instant Activation: 15 GB al giorno sulla rete Giga Network 4.5G fin da subito in attesa dell’attivazione della linea fissa

Assistenza e configurazione da remoto in sicurezza

Modalità Sempre connessi per contiunuare a chiamare e navigare in ogni circostanza

Vodafone Ready in alternativa può essere pagato nelle seguenti modalità:

6 euro al mese per 48 mesi

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in fattura

288 euro in prima fattura

La nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station prevede le seguenti caratteristiche tecniche:

connessione ultra-veloce fino a 4 volte più potente di un modem medio e una copertura del 30% superiore

4 porte Gigabit Ethernet

riduzione delle interferenze con i modem dei vicini

riduzione dell consumo di energia dei dispositivi collegati e predisposti

2 porte USB

2 porte telefono

porta Wan

porta ottica con fibra integrata ONT

Nel pacchetto sono anche compresi:

Giga Wi-Fi per connettere fino a 100 dispositivi in ogni angolo della casa

Wi-Fi Auto Channel – seleziona in automatico il miglior canale per il dispositivio collegato in modo da garantire un utilizzo fluido delle app

Configurazione da remoto in caso di guasto o malfunzionamento e sostituizione gratuita

App Vodafone Station per utilizzare lo smartphone come un telefono cordless e chiamare o ricevere telefonate sul numero fisso, accensione e spegnimento da remoto del Wi-Fi, possibilità di aumentare la potenza del segnale verso un dispositivo, modifica password, controllo della linea in mobilità

Il Wi-Fi Optimizer è un dispositivo fornito dall’operatore per tutte le offerte fibra ottica (FTTC e FTTC) che permette di ottimizzare le performance della rete e di tutti i dispositivi ad essa collegati. Il terminale garantisce un segnale stabile e senza cadute improvvise in modo da consentire di lavorare, giocare e seguire lezioni online o guardare contenuti in streaming 4K senza problemi di lag o ritardi. Wi-Fi Optimizer eroga la corretta velocità di navigazione in base ai consumi medi dei singoli dispositivi e si adatta autonomamente. Per poter imparare le abitudini dell’utente il dispositivo necessita di circa 10 giorni in cui raccoglie, analizza ed elabora i consumi medi di ogni device collegato. Alla fine di questo processo imposterà la Vodafone Station in modo da garantire il massimo delle prestazioni in base alle necessità specifiche dell’utente. Wi-Fi Optimizer si configura in automatico e non necessita di installazione.

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Giga Family Infinito Edition fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload 39,90 euro Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali incluso (1 euro al mese per 24 mesi) 28 euro Vodafone Ready incluso Modem Wi-Fi optimizer Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra) SIM dati con 30 GB al mese per smartphone, tablet e chiavette

La SIM per smartphone inclusa in Giga Family Infinito Edition prevede:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati illimitati con velocità fino a 10 Megabit al secondo incluso 5 euro per i nuovi clienti che utilizzano almeno 180 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti Vodafone) Gratuita

Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

per condividere la connessione con altri dispositivi Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Vodafone DAZN

Chi sceglie una qualsiasi delle tariffe Internet casa di Vodafone per la fibra ottica o attiva una nuova linea può accedere all’offerta con Vodafone TV inclusa e ottenere anche un abbonamento a DAZN. Sono disponibili 3 diversi pacchetti:

Vodafone TV Intrattenimento + NOW TV Entertainment (10 euro al mese)

Tutti migliori programmi di Sky come X Factor e Masterchef, serie TV con stagioni complete disponibili on demand, produzioni originali come Gomorra e Diavoli, oltre a documentari su natura, scienza, storia e arte.

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + 6 mesi di DAZN (30 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica)

Tutta la Serie A TIM (7 partite su 10 con NOW TV per giornata e le restanti con DAZN), Champions League, Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1, tennis e tutti i principali eventi sportivi

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + NOW TV Entertainment + 6 mesi di DAZN (40 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica)

Tutti i programmi, film, serie TV e sport di Sky

Vodafone permette di provare l’offerta Vodafone TV gratuitamente per 3 mesi a chi ha sottoscritto una tariffa fibra ottica o ADSL con velocità superiore a 8 megabit al secondo dopo il 7/7/19. La promozione prevede un diritto di recesso di 90 giorni dall’attivazione del servizio con riconsegna del set-top box entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.

La disdetta può essere effettuata inviando una raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone c/o Casella Postale 190 – 10015 IVREA o alla Casella Postale 109 – 14100 Asti allegando la copia di un documento d’identità dell’intestatario della linea. In caso di delega è necessario presentare anche il documento della persona a cui questa viene concessa. In alternativa si può inviare una PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it con allegata copia dei propri documenti. Vodafone consente poi di effettuare la disdetta online, effettuando l’accesso all’Area Riservata sul proprio sito e compilando l’apposito form, o chiamando il Servizio Clienti 190. Per restituire la Vodafone TV, invece, si deve prenotare il ritiro a domicilio con DHL o recarsi presso una delle sedi del corriere. Le spese di restituzione sono tutte a carico dell’operatore.

Chi già possiede un account con DAZN non può accedere ai 6 mesi inclusi. Una volta conclusa la promozione, l’offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese.

La programmazione di DAZN

DAZN offre una ricca scelta di eventi sportivi da seguire comodamente sul proprio televisore tramite Vodafone TV o da smartphone e tablet (massimo 6 dispositivi, visione in contemporanea solo su 2 terminali). Il suo palinstesto prevede:

3 partite di Serie A TIM ogni giornata

Serie BKT

La Liga

La Ligue 1

Eredivisie

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

MotoGP

Moto2

Moto3

volley

football americano NFL

rugby

motori

fighting UFC

darts

boxe

Eurosport 1 HD

Eurosport 2 HD

tennis (US Open, Roland Garros, Australian Open)

basket (Eurolega, Lega Basket)

ciclismo (Tour de France, Giro d’Italia)

sport invernali FIS

Ulteriori dettagli sulla rete di Vodafone

L’operatore raggiunge in fibra ottica tutti i grandi centri italiani e a breve verranno coperti anche Asti, Cuneo, Chieri, Cesano Maderno, Savona e Seregno. La FTTH è invece disponibile nei Comuni di:

Pescara

Matera

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Bologna

Casalecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma

Forlì

Piacenza

Ravenna

Latina

Roma

Pomezia

Genova

Bollate

Brescia

Busto Arsizio

Cinisello Balsamo

Corsico

Milano

Monza

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Varese

Ancona

Alessandria

Novara

Rivoli

Torino

Asti

Cuneo

Bari

Brindisi

Modugno

Lecce

Cagliari

Catania

Messina

Palermo

Pisa

Prato

Firenze

Perugia

Padova

Verona

