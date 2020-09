Iliad presenta Flash 100 , una nuova offerta da 100 GB al costo di 9,99 euro al mese . Questa tariffa però non sarà sempre disponibile, in quanto si tratta di una promozione a scadenza. Scopri chi può sottoscriverla, quanto costa attivarla e come fare

Settimana scorsa Iliad ha sorpreso tutti con il lancio di una nuova offerta di telefonia mobile con ben 100 Gigabyte inclusi. La tariffa si chiama Flash 100 e sarà disponibile solo per un periodo limitato nel tempo. Di seguito sono descritti nel dettaglio costi, composizione e servizi inclusi di questa promozione:

Iliad Flash 100: costo, attivazione e chi può sottoscrivere l’offerta

Flash 100 offre un quantitativo di Gigabyte molto superiore a quello incluso nelle altre tariffe di Iliad e della maggior parte della concorrenza. Molti gestori low cost come ho. Mobile o Kena Mobile mettono dei paletti alla sottoscrizione delle proprie offerte sulla base dell’operatore di provenienza del’utente. La promozione del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese è invece aperta a tutti. Non solo, Iliad ha strutturato la sua promozione in modo da evitare vincoli o costi nascosti. Si ha quindi la possibilità di disattivare il piano in ogni momento senza il pagamento di penali o costi di disattivazione.

Dato il consistente quantitativo di traffico dati inclusi nell’offerta, la SIM Iliad appena acquistata può risultare conveniente non solo se utilizzata su smartphone ma anche su modem Wi-Fi portatili, chiavette Internet per PC o su dispositivi smart e IoT (Internet of Things) di vario genere come allarmi e altoparlanti.

Nonostante si tratti di un’offerta limitata nel tempo, anche Flash 100 non subirà rimodulazioni in futuro. Questo significa che chiunque la sottoscriverà continuerà a pagare lo stesso prezzo per avere l’attuale bundle di minuti, SMS e Gigabyte. Questo comunque vale per qualsiasi tariffa dell’operatore low cost d’oltralpe. L’ultima offerta di Iliad sarà disponibile ancora per 24 giorni e, sebbene ci sia una remota possibilità che l’operatore possa prolungarla, il consiglio è quello di affrettarsi a sottoscriverla non perdere un’occasione davvero irripetibile.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Flash 100 minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 100 GB in 4G o 4G+ (5 GB in roaming in Ue) 9,99 euro 9,99 euro gratuita offerta disponibile fino al 15/10/20 alle ore 15

Confronta le offerte di Iliad »

Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. Nell’offerta sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad garantisce una copertura quasi totale del territorio italiano in 4G e 4G+. L’operatore sta espandendo ulteriormente la propria linea, che lo scorso giugno contava oltre 5.800 stazioni di trasmissione installate e 3.890 già attive. L’obiettivo per la fine del 2020 è di arrivare a 5.000 siti radio attivi fino ad arrivare a 10-12.000 stazione installate nei 4 anni successivi.

Iliad Flash 100: come acquistarla

Flash 100 si può acquistare comodamente online selezionandola sul sito di Iliad nell’apposita sezione offerte. Fatto questo bisognerà registrarsi segnalando l’operatore di provenienza e la volontà di effettuare la portabilità del numero. Si può scegliere di ricevere la nuova SIM in due modalità. La prima prevede la consegna direttamente nella buca delle lettere tramite posta ordinaria effettuando la videoidentificazione con un operatore. La procedura per confermare la propria identità richiede meno di 3 minuti. Oppure la consegna avviene tramite corriere Bartolini in 2-4 giorni lavorativi. In questo caso è necessario essere presenti personalmente al momento della consegna e presentare all’addetto l’originale e una copia del documento d’identità utilizzato al momento dell’acquisto.

In alternativa, è possibile acquistare le SIM di Iliad registrandosi presso le oltre 700 Simbox sparse per l’Italia. I distributori di schede telefoniche non prevedono scambio di denaro e documenti e riducono al minimo la possibilità di contatto con altre persone nel rispetto delle norme sanitarie per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Le Simbox sono allestiste presso i 15 Iliad Store nei centri storici delle principali città italiane e nei più di 300 corner nei punti vendita della GDO. Iliad lo scorso mese ha anche annunciato che aprirà un nuovo Iliad Store a Firenze nel centro commerciale “I Gigli“.

Le altre offerte di Iliad

Iliad nel proprio listino dispone di altre offerte tutto incluso con le stesse caratteristiche di Flash 100 ma con un minore quantitativo di Gigabyte inclusi. Si tartta quindi di offerte senza vincoli e costi extra che non cambieranno nel tempo. L’operatore propone anche una tariffa voce per chi è interessato soprattutto alle chiamate. Queste offerte possono essere acquistate sia online sia utilizzando le Simbox ma nel caso di Giga 50 è prevista una terza modalità di distribuzione. L’offerta può essere sottoscritta anche negli oltre 200 Iliad Point, ovvero tabaccherie, bar ed edicole che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay.

Giga 50 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 50 GB in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue) 7,99 euro 9,99 euro gratuita Giga 40 minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 40 GB in 4G o 4G+ (3 GB in roaming in Ue) 6,99 euro 9,99 euro gratuita Voce minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 40 MB in 4G o 4G+ 4,99 euro 9,99 euro gratuita

Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. In tutte le tariffe sopra descritte sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Vi ricordiamo inoltre che a tutte le offerte di Iliad è possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei seguenti modelli di smartphone:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Le chiamate verso numeri fissi all’estero sono incluse nei piano per i seguenti Paesi:

Azzorre

Alaska (anche mobili)

Sudafrica

Germania

Andorra

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Canada (anche mobili)

Cina

Cipro

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Finlandia

Francia

Gibraltar

Grecia

Guadalupa

Guam

Guernsey

Guyana

Hawaii (anche mobili)

Hong kong

Ungheria

Isola di Man

Arcipelago delle Canarie

India

Irlanda

Islanda

Israele

Jersey

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Slovacchia

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

San Marino

Slovenia

Svezia

Svizzera

Taiwan

USA (anche mobili)

Annunci Google