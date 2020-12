Verti assicurazione Auto e Moto: contatti, telefono e come attivare una polizza online

Verti è una delle compagnie assicurative di riferimento del mercato italiano, in particolare, per chi è in cerca di un' a ssicurazione auto o moto che sia completa, personalizzabile e vantaggiosa dal punto di vista economico. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Verti a partire dai canali di contatto fino alle modalità disponibili per attivare una polizza online.

Il mercato italiano delle assicurazioni auto e moto presenta un grande numero di compagnie, alle quali gli utenti possono affidarsi per sottoscrivere una polizza. Un ruolo di primo piano in questo settore viene ricoperto, senza alcun dubbio, da Verti, che ormai rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del mondo assicurativo italiano e, in particolare, del settore delle polizze di auto e moto.

La compagnia è parte del Gruppo MAPFRE che è la più grande multinazionale assicurativa spagnola operante in diversi mercati internazionali. Verti è presente in Italia dal 2018 ma si è già imposta sul mercato assicurativo italiano nel settore delle assicurazioni dirette.

Verti opera principalmente online, mettendo a disposizione di tutti gli utenti svariate soluzioni per acquistare le polizze assicurative di cui si ha bisogno. Per quanto riguarda i canali di contatto, la compagnia offre un Servizio clienti completo ed affidabile. Inoltre, il sito di Verti può essere utilizzato sia per richiedere supporto diretto, tramite l’area personale my Verti, che per ottenere informazioni sulle polizze grazie ad una ricca sezione FAQ.

Fai un preventivo con Verti »

Contatti

Per entrare in contatto con Verti, il punto principale da tenere in considerazione è il sito web della compagnia (raggiungibile all’indirizzo verti.it). In particolare, chi è già cliente Verti può utilizzare l’area personale my Verti: basta inserire nome utente (indirizzo e-mail per i clienti registrati dal 23 aprile 2010) e password, per accedere ad una vasta gamma di servizi e possibilità

Nell’area personale my Verti, è’ inoltre disponibile la sezione “richiedi assistenza”, accessibile tramite il form dedicato In questo modo, in pochi step, si potrà entrare in contatto con la compagnia, richiedendo supporto e informazioni aggiuntive per eventuali problemi riscontrati sulla polizza, per sospendere la polizza e molto altro ancora. L’area personale è accessibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e il servizio d’assistenza gestisce le richieste del cliente nel più breve tempo possibile.

Il Servizio clienti di Verti offre anche consulenza telefonica. La compagnia, infatti, può contare su un team di consulenti esperti, ai quali i clienti possono affidarsi per ottenere, appunto, supporto via telefono. I recapiti ai quali fare riferimento sono i seguenti:

Tipologia di servizio Numero di telefono Orario di disponibilità Servizio preventivi +390236617001 Servizio rinnovi +390236617100 Servizio clienti +390236617100 Servizio sinistri +390236617100

In base alle proprie necessità, quindi, l’utente potrà scegliere l’opzione di contatto che preferisce, sia essa telefonica oppure sfruttando i canali online.

Come attivare Verti Online dal sito della compagnia

Acquistare una polizza auto, moto o casa con Verti è molto semplice: l’intera procedura può essere svolta direttamente dal sito della compagnia.

Per l’acquisto di una polizza online Verti, è necessario procedere con il calcolo di un preventivo che è totalmente gratuito. Si tratta di un passaggio essenziale per poter procedere al calcolo dei costi e alla personalizzazione della polizza, in base a quelle che sono le proprie reali esigenze. Il calcolo del preventivo può essere effettuato direttamente sull’ home page del sito della compagnia.

Le opzioni disponibili sono:

auto

moto

casa

Una volta selezionata la tipologia di polizza assicurativa che si desidera acquistare, l’utente dovrà inserire i dati necessari al calcolo del preventivo. Ad esempio, per il calcolo del preventivo della polizza auto è necessario inserire la targa e la data di nascita del proprietario del veicolo. Da notare che è possibile procedere con il calcolo del preventivo anche se non si è ancora il possesso della targa del veicolo (spuntando l’apposita opzione).

La procedura per ottenere un preventivo per una polizza moto è praticamente la stessa. Basterà inserire i dati richiesti per ottenere tutte le informazioni relative ai costi e alle caratteristiche della polizza assicurativa per la propria due ruote. Per il calcolo del preventivo (se si è in possesso della targa) bastano solo 15 secondi. In generale, il calcolo di un preventivo online è comunque una procedura molto veloce e permette in poco tempo di ottenere informazioni precise in merito alla polizza da acquistare.

Dal sito della compagnia è possibile calcolare anche un preventivo per l’assicurazione casa ed è necessario compilare l’apposito form. È sufficiente inserire tutti i dati richiesti relativi sia al contraente della polizza che all’abitazione stessa.

Per tutte le polizze assicurative proposte da Verti tramite il suo sito, è possibile procedere, dopo il calcolo del preventivo, all’acquisto online. La compagnia propone diverse soluzioni per il pagamento del premio:

carta Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International adibita alle transazioni online

account PayPal

finanziamento Findomestic

bonifico bancario

Scegliere e acquistare una polizza con Verti è, quindi, davvero molto semplice e veloce.

Fai un preventivo con Verti »

Scopri se Verti è la migliore compagnia per la tua auto

La compagnia propone svariate soluzioni per la sua clientela garantendo diverse opzioni per la personalizzazione dell’assicurazione auto e moto in base alle esigenze personali di ogni utente. Il calcolo del preventivo e l’acquisto della polizza avvengono direttamente online, offrendo, così, al cliente anche la possibilità di risparmiare tempo e denaro.

Come fare a scoprire se Verti è davvero la migliore compagnia a cui affidarsi per la propria polizza auto o per la polizza moto? A stabilire i costi dell’assicurazione intervengono svariati fattori. In primo luogo ogni cliente ha le sue esigenze e, oltre alla polizza RC, potrebbe aver bisogno di una o più garanzie accessorie per completare il pacchetto di tutele assicurative a disposizione.

Naturalmente, i costi sono legati a doppio filo anche a svariati altri elementi, come ad esempio, classe di merito, modello del veicolo da assicurare (in particolare il suo valore commerciale) e provincia di residenza.

Considerando i tanti fattori in gioco, per determinare il calcolo del premio assicurativo e valutare l’effettiva convenienza di Verti è necessario affidarsi alla comparazione dei preventivi. Confrontando i preventivi calcolati con tutte le principali compagnie assicurative presenti in Italia, sarà facile individuare la soluzione più conveniente (sia in termini di tutele assicurative che di costi) da acquistare per assicurare la propria auto o la propria moto.

La comparazione dei preventivi può avvenire direttamente online, tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul link qui di sotto. Inserendo i dati richiesti, che sono gli stessi dati richiesti dalle compagnie per il calcolo dei preventivi, sarà possibile accedere ad una panoramica completa delle opzioni a propria disposizione per assicurare un’auto o una moto. In questo modo, sarà facile valutare l’effettiva convenienza delle soluzioni proposte da Verti.

Confronta i preventivi e scopri le assicurazioni auto e moto più convenienti »

Da notare, inoltre, che la comparazione dei preventivi può avvenire anche dal proprio dispositivo mobile. La comparazione, infatti, è accessibile dall’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store, per smartphone e tablet Android, e dall’Apple App Store, per iPhone e iPad.

Dopo aver individuato la soluzione più conveniente per assicurare il proprio veicolo tramite la comparazione online, l’utente potrà procedere con l’attivazione della polizza scelta. La procedura di attivazione online avviene tramite il sito della compagnia selezionata, velocizzando ulteriormente tutti i passaggi con un risparmio notevole di tempo e denaro.