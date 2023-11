Se siete tra i vecchi clienti DAZN che si sono pentiti di aver lasciato l’app di streaming, nei giorni scorsi è stata lanciata una nuova offerta winback assolutamente imperdibile. Alcuni ex abbonati selezionati a novembre hanno infatti ricevuto un’email che proponeva il piano DAZN Standard al prezzo di 19,99 euro al mese per 3 mesi e con inclusi anche 3 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K.

Vecchi clienti DAZN: l’offerta a prezzo scontato con Infinity+ incluso a novembre 2023

L’offerta DAZN per ex clienti I dettagli Cosa include? DAZN Standard + 3 mesi di Infinity+ Cosa vedere? visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete di tutta la Seria A fino al 2029 e Serie B, Europa League, i migliori incontri di Conference League e altri sport e la Champions League su Infinity+ Quanto costa? 19,99 €/mese per 3 mesi, poi 40,99 €/mese Chi può attivarla? Alcuni ex clienti selezionati entro l’8/11/23 tramite un link allegato a un’email dell’app

“Torna subito in campo con DAZN al prezzo speciale di 19,99 euro al mese anziché 40,99 euro al mese per i primi 3 mesi e ottieni in regalo i primi 3 mesi di Infinity+ per vivere lo spettacolo della UEFA Champions League, il grande cinema e le serie TV – si leggeva nell’email inviati ai vecchi clienti DAZN – Offerta speciale valida fino all’8 novembre 2023, attivabile solo su questa pagina e non tramite APP o Store Digitale Apple o Google. Una volta riattivato il tuo account DAZN, riceverai un’email con le informazioni necessarie per richiedere il tuo codice Infinity+“.

Come si legge nella comunicazione di DAZN, l’offerta per i vecchi clienti è stata disponibile fino all’8/11/23 e si poteva attivare solo tramite il link contenuto nell’email inviata dall’app di streaming.

Le offerte di DAZN di novembre 2023

Le offerte di DAZN Cosa vedere Costo mensile DAZN Start calcio femminile, basket, rugby, boxe e una selezione di partite di NFL a partire da 9,99 €/mese DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

L’offerta vecchi clienti DAZN non è quindi più disponibile ma in compenso potete attivare comunque un abbonamento alle stesse condizioni di chi sottoscrivere un piano per la prima volta. Oggi potete scegliere tra tre diversi abbonamenti:

DAZN Start

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo con tutte la Serie A UnipolSai, Eurolega, Eurocup e Basket Champions League

Serie A Elite di rugby

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing e Golden Boy

DAZN Start prevede la visione dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Allo stesso abbonamento si possono associare fino a 4 device. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (48 euro di risparmio) o 13,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 89,99 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate andrete a spendere 7,49 euro al mese (77,89 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Con i piani DAZN Standard e DAZN Plus avete inclusi anche:

tutte la Serie A (10 partite su 10 per giornata fino al 2029)

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Redbull TV

Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, ciclismo e sport invernali

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN Standard prevede la visione dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Allo stesso abbonamento si possono associare fino a 6 device. Il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate andrete a spendere 24,91 euro al mese (192,88 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

DAZN Plus DAZN Start prevede la visione dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti differenti. Allo stesso abbonamento si possono associare fino a 7 device. Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate andrete a spendere 37,41 euro al mese (222,88 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Scopri le offerte di DAZN »

Se avere un abbonamento a Sky o un decoder Tivùsat potete attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere le partite della Serie A e altri contenuti sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” dall’area “Il mio account”.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso a novembre 2023

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

6 mesi di Amazon Prime (solo clienti fisso) 25,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 30,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Netflix Standard

Disney+

6 mesi di Amazon Prime (solo clienti fisso) 35,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 46,99 €/mese

Potete avere DAZN incluso anche in alcune delle offerte di intrattenimento di TIM da abbinare a una promozione di telefonia mobile o per la rete fissa dell’operatore. In alternativa potete acquistare una SIM che verrà utilizzata solamente per l’addebito del costo mensile dell’abbonamento:

TIMVISION Calcio e Sport

DAZN Standard

TIMVISION con film, serie TV, documentari e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, tutta la Serie A femminile e Discovery+

dell’ultima settimana, tutta la e Infinity+

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 25,99 euro al mese fino al 31/12/23, poi 30,99 euro al mese. TIMVISION include Discovery+ Sport fino al 31/12/23, poi si disattiva in automatico. Potete continuare la visione pagando 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

Netflix Standard (visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download)

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 35,99 euro al mese fino al 31/12/23, poi 46,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è gratuito acquistandola online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro se già dispone del TIMVISION Box. Potete passare a DAZN Plus al costo di 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito e integra diverse funzioni come:

ottimizzazione automatica della connessione per una visione senza interruzioni e in altissima qualità

ricerca di programmi tramite comandi vocali con Google Assistant

Chromecast integrata per trasmettere video e musica dallo smartphone alla TV

accesso a tutte le app di Google Play come YouTube, Spotify e altre grazie al sistema operativo Android TV

In alternativa si può acquistare TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

Le offerte mobile di TIM

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Se ancora non avete una SIM mobile di TIM oggi potete scegliere tra tariffe per tutti i gusti. Per confrontarle tra loro e trovare la proposta più economica in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere la certezza di attivare l’offerta giusta, che potrete poi attivare cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

A novembre potete scegliere anche tra le tante offerte 5G di TIM per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane e diverse località turistiche:

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma se la si acquista online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Può acquistarla chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se la si acquista online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Può acquistarla solo chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere Giga illimitati in 5G per tutte le SIM della famiglia (massimo 6, anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate almeno 3 SIM alla promozione entro il 25/11/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone o 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Premium (poi si rinnova a 6,99 euro al mese con incluso Disney+ Standard con pubblicità)

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se la si acquista online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Può acquistarla solo chi ha meno di 25 anni. L’offerta poi si può arricchire con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica

14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica ma se la si acquista online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Scegliendo il pagamento su credito residuo si hanno 50 GB in 5G a 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

A tutte le offerte mobile di TIM è poi possibile aggiungere anche l’acquisto a rate di iPhone 15 senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Avrete inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Per il pagamento si può richiedere finanziamento TIMFin a tasso zero, salvo approvazione, con addebito su carta di credito o debito. Non sono accettate carte emesse all’estero o prepagate. La consegna è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in negozio. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio smartphone per avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate.

Le offerte per la rete fissa di TIM

I dettagli sulla rete fissa TIM WiFi Power Smart Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (incluse solo con acquisto online) Costo mensile 30,90 €/mese o 24,90 €/mese con attiva una SIM mobile a partire da 9,99 €/mese Attivazione Gratuita entro il 15/11/23

Se invece siete più interessati alla rete fissa, sono disponibili diverse offerte Internet Casa per una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa potete avere un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Se siete già clienti di TIM per il mobile potete poi avere la rete fissa con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura inclusa

Il prezzo è 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile con una SIM mobile a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 15/11/23, invece di 39,90 euro. Se avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem potete passare alla fibra fino a 2,5 Gbps usufruendo di un buono di 120 euro, suddivisi in 24 rate da 5 euro al mese.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

