Uova di Pasqua a domicilio: come ricevere a casa l’uovo di Pasqua con spedizione gratuita

Per quest’anno niente Pasqua e Pasquetta in giro a fare scampagnate con amici e parenti. Il lockdown costringerà a passare anche questa festività in casa, ma non si dovrà rinunciare al tradizione uovo di Pasqua al cioccolato. Produttori e distributori si sono subito attivati per poter effettuare le consegne a domicilio delle uova. Ecco come ricevere l’uovo a casa e senza pagare alcun costo di spedizione

Con l’ufficialità della proroga del lockdown per l’emergenza coronavirus si è dovuto dire addio alle riunioni per festeggiare Pasqua a casa o al parco con parenti e amici. Per piccoli e grandi però c’è almeno una buona notizia, non si dovrà rinunciare all’uovo di Pasqua. In molti hanno non solo attivato le consegne a domicilio delle uova di cioccolata, ma per incentivare gli acquisti i produttori offrono anche la consegna gratuita.

Dalla Lindt a Venchi sono tanti i marchi che hanno annunciato sui propri siti che per quest’anno sarà possibile acquistare le varianti dell’uovo di Pasqua dagli store e riceverli senza costi extra. Si sono mossi anche dei produttori del commercio equo solidale per dare la possibilità ai propri clienti di acquistare il dolce e aiutare nello stesso tempo le comunità in difficoltà. Ecco quali sono le iniziative dei diversi marchi che vi permetteranno di ricevere l’uovo di Pasqua a casa e quali sono i costi delle uova. Prima di fare una panoramica dei prodotti dei grandi marchi vi segnaliamo però alcune delle proposte per acquistare uova e aiutare progetti per i meno fortunati.

Le uova di Pasqua solidali

Mancherà però nelle piazze il tradizionale uovo AIL, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi, la manifestazione che dà anni serve a finanziare la ricerca sui tumori è stata annullata per rispettare le norme per il contenimento del contagio da coronavirus. L’associazione però può essere supportata con donazioni volontarie. La catena dei supermercati Lidl già dalle ultime settimane di Marzo ha messo sugli scaffali delle uova solidali.

Per ogni uovo Deluxe la Lidl donerà un euro per finanziare i progetti Varcare la Soglia, ZeroSei e La Bussola. Si tratta di programmi di sostegno per famiglie in povertà, per persone che hanno subito violenze e abusi e per chi si trova a dover affrontare dei casi di grave disagio sociale e familiare.

I comuni rossi dove le consegne sono bloccate

Nessuno dei produttori e dei distributori garantisce la consegna entro Pasqua e inoltre sono sospese fino a nuovo ordine le consegne nei comuni chiusi dalle amministrazioni per l’elevato numero di contagi. Non sarà possibile ricevere nessun prodotto a Moliterno (Pz), Montebello Jonico (RC), Ariano Irpino (AV), Medicina (BO), Auletta (SA), Sala Consilina (SA), Caggiano (SA), Polla (SA), Atena Lucana (SA), San Lucido (CS), Rogliano (CS), Santo Stefano di Rogliano (CS), Castiglione Messer Raimondo (TE), Montefino (TE), Arsita (TE), Bisenti (TE), Castilenti (TE), Riccia (CB), Elice (PE), Serra San Bruno (VV), Fondi (LT), Contigliano (RI) per chi ordinerà un prodotto Lindt.

Venchi invece ha inserito un disclaimer sul suo sito in cui limita le consegne nelle province del lodigiano e di Latina. Sul portale di Majani non sono indicati specifici comuni o aree non servite, ma in fase di prenotazione non appaiono tutte le destinazioni. Effettuate una prova o contattate il servizio clienti del produttore preferito per sapere se la vostra zona è servita o meno dalle consegne. In ogni caso tenete presente che la consegna entro Pasqua quasi certamente non potrà essere rispettata.

Acquistare le uova tramite i siti dei supermercati

Le uova Kinder, tra le più amate dai bambini, non vengono vendute tramite il sito della Ferrero. Per acquistarle e avere la consegna a casa gratuita però potrete inserire il prodotto nella spesa alimentare tramite Amazon, Glovo, Esselunga o del Carrefour, ma più in generale delle catene di supermercati con servizio a domicilio. I supermercati infatti hanno già inserito nei cataloghi online il prodotto e a fronte di un importo preciso i costi di consegna sono annullati in automatico. Si trovano anche le uova di Pernigotti, Motta, Novi e Perugina.

Le consegne a domicilio con spedizione gratuita, occhio all’importo di spesa richiesto

Le uova di Pasqua della Lindt possono essere acquistate sia inserendole nei carrelli virtuali dei supermarket sia tramite lo shop ufficiale del marchio. Con la modalità di shopping online Lindt assicura la consegna a domicilio gratuita per ordini superiori a 49 euro. Le sue creazioni per bambini sono scontate online a 19.50 euro, le uova classiche in genere costano intorno ai 30 euro. Per i prodotti più ricercati il costo sale, si può andare da 40 euro fino ad 80 euro, in base alla decorazione, al gusto e al peso del prodotto.

Venchi è un altro marchio che permette l’acquisto anche tramite il proprio canale e-shop. Per la Pasqua 2020 ci sono prodotti come le paperelle di cioccolato e le confezioni di ovetti con un costo contenuto di 7 euro, le uova di questo produttore hanno un prezzo compreso tra 20 euro (per un uova da 220 gr) a 90 euro (uovo da 800 gr). Si possono acquistare anche le uova da 1.5 kg, che sono le più costose a marchio Venchi, spendendo 140 euro. Anche Venchi garantisce la spedizione a casa dell’uovo di Pasqua per ordini superiori ai 49 euro.

Oltre ai canali e-commerce e ai supermercati, Venchi e Lindt hanno deciso di riaprire i punti vendita fisici per questi giorni prefestivi. Non saranno aperti tutti i negozi ma solo quelli nelle principali città italiane: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Padova, Siena, Venezia e Vicenza.

Majani ed Eataly, consegne gratuite

L’unico marchio che ha attive le consegne a domicilio gratuite delle uova di Pasqua è Majani. Un produttore bolognese, molto famoso per il dolce cremino Fiat. Le sue uova possono essere ordinate dallo shop online. Sul sito si possono anche acquistare oltre alle tradizionali uova delle creazioni di cioccolata a forma di gallina e le colombe di pasticceria. Le uova classiche vanno dai 30 euro in su, la gallina Emily costa 42 euro, ma sul sito ci sono molte varietà di prodotti tra cui scegliere.

Eataly ha attivato promozioni speciali e a Roma, Milano e Torino si può ordinare e ricevere la consegna il giorno stesso. Nelle altre zone d’Italia sono annunciati ritardi e consegne entro 10 giorni dall’invio dell’ordine. Su questo portale si possono acquistare le uova di Baratti e Milano, Giraudi, Bodrato, Caffarel e anche le creazioni artigianali di Slitti, cioccolateria toscana. La consegna è gratuita se si spendono circa 70 euro.

Slitti ha anche il proprio shop online e propone delle uova classiche o dei prodotti dalle forme e dai colori variegati. I prezzi sono comunque contenuti, si va da 9.50 euro per i coniglietti da 130gr a 26 euro per le uova Fantasy da 350 gr. Le spedizioni sono gratuite per spese superiori ai 60 euro.

Le uova vegane e quelle equo solidali

Per chi voglia provare qualcosa di nuovo o sia vegano la pasticceria crudista Grezzo Raw di Roma ha attive le consegne tramite e-shop. Si possono ordinare sul sito di questo negozio uova di cioccolato senza glutine, lattosio e senza zuccheri raffinati.

Infine come accennato in apertura ci sono anche dei marchi e dei punti equo solidali che hanno attivato un servizio per la consegna a domicilio delle uova di Pasqua ordinate. Gli shop di Altromercato sono tra questi. Acquistando le uova dal sito di Altromercato potrete cliccare sulla voce conosci chi l’ha prodotto e sapere da dove proviene il cioccolato usato per fare l’uovo, quante persone lavorano nell’azienda che lo ha prodotto.