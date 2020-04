Migliori offerte Adsl Aprile 2020

La fibra ottica non è ancora disponibile in tutto il territorio nazionale, ci sono però delle ottime offerte Adsl tra le tariffe internet casa degli operatori. I prezzi per attivare le connessioni Adsl sono in linea con quelli delle proposte in fibra, ma garantiscono un minori numero di servizi aggiuntivi come gli abbonamenti agevolati alla pay tv. Ecco quali sono le promozioni più convenienti per avere le linee Adsl ad Aprile 2020 e gli incentivi per chi acquisti una di queste offerte

La connessione internet casa in questi mesi di isolamento si sta rivelando fondamentale per poter restare connessi. Lavoro, svago, scuola e intrattenimento di ogni genere sono condizionati dall’avere una connessione internet efficiente. Sono stati attivati corsi online, si possono visitare musei virtuali, guardare film e giocare con gli amici. Se non avete ancora attivo un abbonamento internet casa, ecco quali sono le migliori offerte ad Aprile.

Nel 2020 i costi per le reti domestiche stanno progressivamente subendo una riduzione. Ad Aprile con la nuova promozione di WindTre si è anche scesi sotto la soglia dei 20 euro al mese, nessun operatore si era spinto sotto questa cifra da quando è stata lanciata la rete in fibra. È necessario però anche sottolineare che questo prezzo è possibile perché l’operatore non include nel canone servizi che gli altri offrono. Ma tra poco approfondiremo le singole offerte per capire quali sono i costi reali proposti da ciascun piano.

Conoscere le migliori offerte Adsl

Per conoscere i dettagli delle promozioni Adsl e stilare una classifica delle più economiche ad Aprile ci siamo affidati al comparatore di SosTariffe.it. Si tratta per lo più di piani tutto incluso (modem, spese di attivazione e telefono), le più costose in ogni caso sono le tariffe per l’Adsl a 7 Mega.

La differenza tra Adsl a 20 Mbit/s e 7 Mbit/s riguarda la velocità di banda con cui riuscirete a navigare. Con le connessioni a 20 Mbit/s per scaricare un album da 100 MB si impiegherebbero 2 minuti, mentre con la fibra basterebbero pochi secondi. L’Adsl a 7 Mega il tempo sarebbe più che doppio. Se per un file così piccolo si tratta di un’attesa minima, per documento, audio o video di dimensioni maggiori la differenza dei tempi di download diventerebbe importante. Con un’Adsl per scaricare un file video di 2 GB si impiegano anche 40 minuti.

Per sapere quale sia la tecnologia disponibile nella vostra dovrete effettuare una verifica della copertura. Ci sono anche zone non coperte dalla fibra che però consento di attivare delle offerte misto Adsl e fibra per cui si può avere un collegamento fino a 100 Mega. Per sapere qual è la velocità della vostra connessione dovrete fare uno speed test.

Le tariffe più convenienti ad Aprile 2020

Le migliori offerte Adsl ad Aprile sono quasi tutte per connessioni fino a 20 Mega, ma con Eolo Super si può arrivare fino a 100 Mega. Ecco quali sono le promozioni più convenienti del mese:

Internet 20 Unlimited a 19.99 euro al mese

Fastweb Casa a 25.95 euro al mese

Eolo Easy a26.90 euro al mese

Internet Unlimited ADSL a 27.90 euro al mese

TIM Super Adsl a 29.90 euro al mese

Eolo Super a 29.90 al mese

TIM Internet Senza Limiti a 32 euro al mese

Fastweb Casa e Mobile a 34.85 euro al mese

1. Internet 20 Unlimited a 19.99 euro al mese

Come accennavamo WindTre risulta l’operatore che propone il piano più economico, un abbonamento mensile di appena 19.99 euro al mese. Quasi 6 euro distanziano questa offerta dal secondo in classifica, però nella promozione del nuovo operatore nato dalla fusione Wind e Tre sono esclusi importanti servizi.

Il canone proposto è sì il più basso ma non include il modem, spesa che invece viene conteggiata nelle altre offerte. Se voleste aggiungere il dispositivo in abbinamento a questo piano dovreste aggiungere ai 19.99 euro altri 5.99 euro al mese per 2 anni. Il canone mensile considerando anche questa spesa arriverebbe a 25.98 euro, considerando questo prezzo l’offerta di Fastweb sarebbe la più economica con i suoi 25.95 euro al mese.

L’abbonamento di WindTre oltre alla connessione internet fino a 20 Mega garantisce:

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali

per i clienti con una sim WindTre gratis anche il bundle internet illimitato sul proprio numero e su altre 2 schede di famiglia

2. Fastweb Casa a 25.95 euro al mese

Fastweb con il suo piano Casa offre un canone fisso. Le sue connessioni di rete fissa sono secondo l’annuale rapporto di nPerf quelle con uno migliori risultati in termini di velocità di download (59.65 Mbit/s), ma soprattutto di ping (39.35 ms). Questo valore è quello che indica il tempo di ritardo nelle trasmissioni tra il dispositivo che riceve e quello che invia il segnale, in pratica è da questo indice che dipende l’immediatezza con cui ricevete i pacchetti dati. Se il ping è molto basso c’è quasi la simultaneità. La latenza permette di evitare i continui buffering e le attese infinite nei caricamenti di pagina.

L’abbonamento ad internet casa di Fastweb è di 25.95 euro per ogni tipo di tecnologia in fibra e in ADSL fino a 20 Mega, anziché di 34.95 euro al mese come da listino. L’offerta internet casa include come servizi e device:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra o della fibra FTTC fino a 200 Mega

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

assistenza

Playstation Plus per 1 anno

Servizio WOW FI per navigare con la rete fissa anche fuori casa

3. Eolo Easy a 26.90 euro al mese

Con Eolo Easy sono inclusi nel canone di circa 27 euro:

chiamate senza limiti

connessione fino a 30 Mbit/s

modem Eolorouter (senza promo costerebbe 3 euro al mese), si può anche richiedere il modello Evo ma in questo caso si pagherà una rata mensile

Per l’attivazione si pagheranno 30 euro anche se l’operatore fornirà l’antenna in comodato d’uso per la durata del contratto. è un piano a prezzo fisso, nessuna rimodulazione successiva ai primi 4 anni. Il collegamento fornito da questo gestore si basa sulla tecnologia FWA, si tratta di una rete che viaggia tramite onde radio e poi si aggancia alla fibra della prima cabina stradale disponibile. Questo spiega perché teoricamente si può navigare a velocità superiori rispetto a quelle di altri operatori.

Ci sono dei servizi extra che si possono aggiungere al piano base proposto:

assistenza prioritaria 2 euro in più al mese

si può testare gratis per un mese l’opzione Rete protetta (parental control e proteggere la navigazione online)

IP statico a 7.50 euro al mese

4. Internet Unlimited ADSL a 27.90 euro al mese

L’offerta consigliata da SosTariffe.it ad Aprile 2020 è Internet Unlimited di Vodafone. Il canone mensile con questa proposta sale a 27.90 euro, ma l’operatore prevede un ribasso automatico dei costi dal 5° di abbonamento. Per chi mantenga attiva l’offerta allo scadere del 4° anno il costo mensile passerà a 20.90 euro al mese. Una riduzione di 7 euro al mese.

Si può anche risparmiare immediatamente su alcune voci di spesa, per esempio rinunciando alla Vodaon Station e al servizio di assistenza dedicato Vodafone Ready. Per loro il costo sarà da subito di 26.90 euro e subirà poi la rimodulazione dal 5° anno.

Sono inclusi nel prezzo di Internet Unlimited:

internet

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

una sim per connettersi con tablet e chiavette con 15 GB al giorno con rete mobile Vodafone e con 30 GB una volta avvenuta l’attivazione della rete domestica

Vodafone Ready, servizio assistenza dedicato a Vodafone Station

Vodafone Station, modem di ultima generazione

Si può anche attivare la Vodafone TV, un servizio di streaming pensato per gli utenti dell’operatore britannico. I costi vanno dai 10 euro al mese per il solo pacchetto Intrattenimento, a 30 euro per lo Sport di Sky e a 40 euro per la combo Intrattenimento e Sport.

5. TIM Super Adsl a 29.90 euro al mese

Nella sua formula Super ADSL di TIM propone un piano da poco meno di 30 euro al mese. Uno dei costi più elevati tra quelli proposti dai gestori ad Aprile, nel canone sono compresi:

chiamate senza limiti verso fissi e mobili per quattro anni (poi costerà 5 euro al mese)

connessione illimitata ADSL fino a 20 Mega

TIM HUB

TIMVision, il servizio di streaming tv dell’operatore

Leggendo le clausole del contratto scoprirete che anche TIM prevede una riduzione dei costi fissi del canone dopo 4 anni di attivazione. Dal 5° anno di abbonamento saranno eliminate le spese per il pagamento del modem, quindi il canone passerà a 24.90 euro al mese. La TIMVision è inclusa senza costi aggiuntivi.

6. Eolo Super a 29.90 al mese

Con la versione Super della proposta di Eolo a 29.90 euro avrete:

Eolorouter gratis

chiamate senza limiti

6 mesi di Dazn gratis

1 servizio a scelta tra 6 mesi di Now Tv Intrattenimento o 12 mesi di XBoxLive Gold

Il costo di questo piano senza gli sconti promozionali sarebbe di 39.90 euro al mese. Anche con questa offerta potete scegliere di avere la versione Evoluta del router proposto, il costo per il dispositivo dalle maggiori performance è di 2 euro al mese.

7. TIM Internet Senza Limiti a 32 euro al mese

Anche se come dicevamo le connessioni a 7 Mega sono meno efficienti e performanti delle altre sono diventate più costose. Con questa offerta di Tim è possibile attivare un collegamento Adsl fino a 7 Mbit/s con un canone fisso di 32 euro al mese.

In questo abbonamento non è incluso il modem, che si può acquistare su richiesta pagando 4.90 euro al mese per 48 mesi, e le chiamate sono a pagamento:

16 euro di scatto alla risposta per contattare i numeri fissi

scatto alla risposta di 0.16 euro e 0.19 euro al minuto per i mobili

Si può anche attivare TIMVision ma non è compreso nel canone, il prezzo del servizio sarà di 5 euro al mese.

8. Fastweb Casa e Mobile a 34.85 euro al mese

Altra offerta che rientra tra le migliori tariffe internet di Aprile è il piano Casa e Mobile di Fastweb. In questo caso potrete avere un’offerta che riunisce in un unico conto il canone della rete domestica e l’offerta per il vostro smartphone.

Avrete quindi internet in fibra o ADSL, chiamate illimitate, assistenza, modem FastGate e il servizio di gaming Playstation Plus per 1 anno. A questo però si aggiunge anche una sim con:

minuti illimitati

100 SMS

30 GB di traffico dati in 4G

Fastweb Casa + Mobile presenta un costo periodico di 34.95 euro al mese, senza alcun costo iniziale e con la spedizione a casa della sime del modem FASTgate.