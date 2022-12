Tutte le offerte per avere un'eSIM a Dicembre 2022

L’eSIM sono una tecnologia che lentamente sta diventando la normalità anche tra gli utenti di telefonia mobile italiani. Le SIM digitali hanno il vantaggio di permettere di avere due numeri sullo stesso cellulare, non possono danneggiarsi e sono più ecologiche, pur mantenendo le stesse caratteristiche di base di quelle tradizionali. Non tutti gli operatori prevedono offerte eSIM ma alcuni permettono di averle anche gratuitamente.

Offerte eSIM di TIM a dicembre 2022

Offerte TIM a cui abbinare una eSIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

TIM permette di acquistare una eSIM, chiamata anche Voucher, al costo di 10 euro solo in negozio. Per chi invece vuole cambiare la sua SIM tradizionale il prezzo è di 15 euro. Le offerte eSIM si possono associare a qualsiasi piano telefonico dell’operatore. Due promozioni sono disponibili solo online ed è richiesta la portabilità del numero, che TIM effettuerà gratuitamente entro 3 giorni lavorativi al massimo:

TIM Wonder Five include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore. La tariffa è riservata a chi arriva alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce

TIM Wonder Five »

TIM Wonder Six include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore. La tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce

TIM Wonder Six »

Le altre offerte eSIM sono invece acquistabili da chiunque, a prescindere dall’operatore di provenienza, e si possono abbinare anche a un nuovo numero:

TIM Young include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è offerto dall’operatore. Attivazione gratuita con acquisto online. La promozione è riservata agli under 25 e prevede anche ascolto illimitato di brani su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. In Ue si può navigare fino a 20 GB in roaming. Per personalizzarla potete scegliere tra le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare a tanti titoli su mobili senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su cellulare e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è offerto da TIM. Attivazione gratuita con acquisto online. La tariffa prevede anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro) e TIM Safe Web Plus. In Ue si può navigare fino a 14 GB in roaming.

Attiva TIM 5G Power Smart

Chi acquista le offerte eSIM di TIM ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può avere Giga illimitati su mobile con l’attivazione gratuita di TIM Unica. La promozione consente di avere anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. TIM Unica è valida fino a quando resta attiva la linea fissa. Si paga con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Offerte eSIM di Vodafone a dicembre 2022

Offerte Vodafone a cui abbinare una eSIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 RED Pro Under 25 illimitati 50 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Pro illimitati 100 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 3 Infinito illimitati (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 4 Infinito Black Edition illimitati (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Con Vodafone invece potete attivare un’eSIM al costo di 1 euro mentre per la sostituzione la spesa è di 10 euro. Anche in questo caso non ci sono limitazioni alle offerte a cui è possibile abbinarla. Tra le promozioni più richieste a dicembre abbiamo:

RED Pro Under 25 include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli under 25 e prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

include minuti e SMS illimitati e a . L’offerta è riservata agli under 25 e prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro RED Pro include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese . L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

include minuti e SMS illimitati e a . L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro Infinito include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming) a 24,99 euro al mese . L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

include fino a 10 Mbps in download (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming) a . L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro Infinito Black Edition include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming) a 39,99 euro al mese. L’offerta prevede anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

Confronta le offerte di Vodafone »

Smart Pay è il sistema di pagamento per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di avere altri vantaggi oltre al non dover più acquistare una ricarica manuale come:

Sconto sul prezzo mensile dell’offerta

5G Priority Pass per avere accesso prioritario alla rete dell’operatore anche in condizioni di traffico elevato o nei luoghi affollati

per avere accesso prioritario alla rete dell’operatore anche in condizioni di traffico elevato o nei luoghi affollati Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti sui prodotti e servizi di Everli, Pulsee, Amazon.it, Carrefour.it e altri. Con le offerte Infinito avete incluso Vodafone Club+ che aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti sui prodotti tech nei Vodafone Store

Offerte eSIM di WindTre a dicembre 2022

Offerte WindTre a cui abbinare una eSIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 14,99 euro con Easy Pay 2 Di Più Full 5G Christmas Pack minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 200 GB in 5G 19,99 euro con Easy Pay 3 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro con Easy Pay

WindTre come TIM consente di abbinare un’eSIM a qualsiasi sua offerta al prezzo di 10 euro o di sostituire la propria SIM tradizionale al costo di 15 euro. La differenza è che l’operatore permette di acquistare la scheda digitale o di richiedere il cambio anche online.

Di Più Lite 5G include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G con Priority Pass a 12,99 euro al mese con Easy Pay . Abbinando uno smartphone a rate i Giga raddoppiano. L’offerta prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo

include minuti illimitati, 200 SMS e con Priority Pass a con . Abbinando uno smartphone a rate i Giga raddoppiano. L’offerta prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo Di Più Full 5G Christmas Pack include minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 200 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Abbinando uno smartphone 5G a rate i Giga raddoppiano. L’offerta prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e assistenza senza attese dal servizio clienti al 159. E’ incluso uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G

include minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e con Priority Pass a con Easy Pay. Abbinando uno smartphone 5G a rate i Giga raddoppiano. L’offerta prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e assistenza senza attese dal servizio clienti al 159. E’ incluso uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G Di Più Unlimited 5G include minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e assistenza senza attese dal servizio clienti al 159

Confronta le offerte di WindTre »

Offerte eSIM di Very Mobile a dicembre 2022

Offerte Very Mobile a cui abbinare una eSIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Very 6,99 illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 2 Very 7,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro 3 Very 9,99 illimitati 220 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 4 Very 12,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro 5 Very 13,99 illimitati 220 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

Le offerte eSIM di Very Mobile non prevedono alcun costo aggiuntivo rispetto a quelle per una SIM tradizionale. I nuovi clienti devono semplicemente inquadrare il QR Code presente nell’email di riepilogo ed effettuare poi la videoidentificazione. Chi è già cliente dell’operatore invece deve aprire l’app Very e accedere alla sezione Offerta > Info SIM e PUK e fare tap su “Scrivici” per richiedere la sostituzione gratuita della SIM fisica. Fatto questo si dovrà attendere l’email per accedere alla videoidentificazione e poi quella con il QR Code per scaricare l’eSIM.

Per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri operatori sono disponibili:

Very 6,99 che include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 6,4 GB in roaming

Attiva Very 6,99 »

Very 7,99 che include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese . Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 7,3 GB in roaming

che include minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a . Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 7,3 GB in roaming Very 9,99 che include minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 9,1 GB in roaming

Per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre e Kena Mobile sono disponibili:

Very 12,99 che include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese . Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 11,9 GB in roaming

che include minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a . Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 11,9 GB in roaming Very 13,99 che include minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. In Ue si può navigare fino a 12,8 GB in roaming

Per chi attiva le offerte di Very Mobile entro il 9 gennaio 2023 si hanno inclusi con Very XMas altri 100 GB per un mese.

Offerte eSIM di Spusu a dicembre 2022

Offerte Spusu a cui abbinare una eSIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Spusu 1 100 minuti e 100 SMS 1 GB in 4G+ 3,99 euro 2 Spusu 10 1000 minuti e 200 SMS 10 GB in 4G+ 4,98 euro 3 Spusu 50 2000 minuti e 50 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro

Anche Spusu non prevede costi aggiuntivi per l’acquisto dell’eSIM, che si può richiedere durante la fase di ordine. Il pagamento avviene con carta di credito (Visa e Mastercard) o PayPal e si dovrà effettuare la videoidentificazione. Successivamente l’operatore vi invierà il profilo eSIM via email. I già clienti possono invece richiedere la sostituzione gratuita della SIM fisica direttamente al servizio clienti (email: ciao@spusu.it – telefono: 378 010 1000 – WhatsApp: 378 010 2000). Le offerte eSIM di Spusu sono:

Spusu 1 che include 100 minuti, 100 SMS e 1 GB in 4G+ utilizzabile anche in Ue per navigare in roaming a 3,99 euro al mese . Attivazione e SIM gratuite. L’offerta prevede anche 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano.

che include 100 minuti, 100 SMS e utilizzabile anche in Ue per navigare in roaming a . Attivazione e SIM gratuite. L’offerta prevede anche 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano. Spusu 10 che include 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB in 4G+ a 4,98 euro al mese . Attivazione e SIM gratuite. L’offerta prevede anche 20 GB di riserva. In Ue si può navigare fino a 4,08 GB in roaming

che include 1000 minuti, 200 SMS e a . Attivazione e SIM gratuite. L’offerta prevede anche 20 GB di riserva. In Ue si può navigare fino a 4,08 GB in roaming Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta prevede anche 100 GB di riserva. In Ue si può navigare fino a 4,9 GB in roaming

Confronta le offerte di Spusu »