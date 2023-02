Tutte le offerte per avere una eSIM a Febbraio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le eSIM sono tra i fattori che potrebbero più rivoluzionare il settore smartphone e le prime indicazioni in questo senso sono già in corso. Le schede digitali infatti quasi certamente andranno presto a sostituire quelle tradizionali in quanto portano con sé moltissimi vantaggi.

Innanzitutto le eSIM non si inseriscono nello smartphone ma si scaricano come un qualsiasi file inquadrando un QR Code con la fotocamera del cellulare. Per questo motivo non si possono perdere, danneggiare o smagnetizzare. Le eSIM permettono di utilizzare due numeri di telefono sullo stesso dispositivo e sono più ecologiche in quanto non prevedono spedizione ed imballaggio. Per tutto il resto sono sostanzialmente identiche alle SIM tradizionali, ovvero dispongono di sistemi di protezione come PIN e PUK e di un codice identificativo (ICCID). Di seguito abbiamo raccolto le migliori offerte per avere una eSIM dei principali operatori con la speranza che anche Iliad ed Elimobile lanciano le rispettive offerte come promettono ormai da tempo.

Tutte le migliori offerte per avere una eSIM a febbraio 2023

Offerte eSIM degli operatori Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Spusu 70 di Spusu illimitati 70 GB in 4G+ 5,98 euro 2 Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 3 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 4 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 7 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 8 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro al mese con Smart Pay 9 Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro al mese con Easy Pay

TIM permette di acquistare una eSIM o “Voucher” al costo di 10 euro ma solo in negozio. Per cambiare una SIM tradizionale la spesa è invece di 15 euro. Avete tantissime offerte a cui poi abbinare la vostra nuova scheda virtuale:

1. TIM Power Supreme Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming. L’offerta è però disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati.

Attiva TIM Power Supreme Web Easy »

2. TIM Power Special Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming. L’offerta è però disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati.

Attiva TIM Power Special Web Easy »

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5Gfino a 2 Gbps in download con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratuiti. L’offerta è però disponibile solo per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. Disattivando la connessione fissa avrete 5 GB inclusi.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica è la promozione riservata ai clienti fisso e mobile dell’operatore. L’offerta è gratuita e resta valida fino a quando non si disattiva la connessione fissa. Il pagamento è previsto con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. TIM Unica prevede anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la SIM mobile.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se acquistate l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratuito così come l’attivazione. La tariffa è riservata agli Under 25 e prevede anche la possibilità di ascoltare brani privi di pubblicità su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 20 GB in roaming. E’ possibile poi personalizzarla ulteriormente scegliendo tra:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere gratis tanti giochi a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. Se acquistate l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratuito così come l’attivazione. Nell’offerta sono inclusi anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 14 GB in roaming. Con TIM Unica avete Giga illimitati e la possibilità di acquistare una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Anche alcuni operatori virtuali permettono di acquistare una eSIM. Very Mobile, ad esempio, consente di acquistare una o cambiare quella tradizionale senza alcun costo aggiuntivo. Una delle sue offerte più interessanti è Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download. Acquistandola entro il 28 febbraio con la Promo Cashback si ha anche un mese di ricarica in regalo. Il prezzo è di 6,99 euro al mese mentre SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 6,4 GB in roaming. La tariffa è però disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile con portabilità del numero.

Attiva Very 6,99

I nuovi clienti possono scaricare la sua eSIM inquadrando il QR Code presente l’email di riepilogo e poi attivarla a seguito della video identificazione. Chi deve sostituire la SIM deve invece accedere alla sezione Offerta > Info SIM e PUK sull’app Very e cliccare su “Scrivici” per richiedere questa operazione. In seguito vi arriverà la mail per effettuare la video identificazione e poi quella per scaricare l’eSIM con QR Code.

Allo stesso modo anche Spusu permette di acquistare una eSIM o di cambiare quella vecchia con una scheda digitale senza costi aggiuntivi. Una delle sue offerte più convenienti è Spusu 70 con 2000 minuti, 50 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ e con inclusi anche 140 GB di riserva, disponibili quando si esauriscono quelli inclusi, e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico aggiuntivo che non ha scadenza e si può utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 5,45 GB in roaming.

Confronta le offerte di Spusu »

Potete richiedere l’eSIM direttamente in fase di acquisto online, poi riceverete il profilo per scaricarla via email. I già clienti invece possono sostituire la vecchia SIM contattato il servizio clienti via email a ciao@spusu.it, chiamando il 378 010 1000 e via chat su WhatsApp al 378 010 2000.

Con Vodafone potete avere una SIM associata a qualsiasi offerta dell’operatore al costo di 1 euro. Per sostituirne una tradizionale dovrete invece spendere 10 euro. Tra le offerte più richieste di Vodafone figura RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Per un mese avete incluso Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito potete avere vantaggi come il 5G Priority Access per avere accesso prioritario alla rete di Vodafone quando il traffico risulta congestionato o nei luoghi affollati e Vodafone Club. Il programma fedeltà include 10 GB in più al mese, 3 mesi di Audible e sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore.

Confronta le offerte di Vodafone »

WindTre invece permette di acquistare una eSIM anche online al costo di 10 euro e di sostituirne una tradizionale a 15 euro. Con Di Più Full 5G potete avere minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 200 GB per navigare in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Nell’offerta sono inclusi anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo, assistenza dedicata al servizio clienti 159 senza attese e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. L’attivazione è di 49,99 euro ma acquistandola online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Confronta le offerte di WindTre »

